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Santuário celebra Semana Santa com missa, oração e Via Sacra

Semana Santa inicia no Domingo de Ramos (13 de abril), que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, no domingo de Páscoa (20 de abril)

Naiara Camargo

10/04/2025 - 10h45
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Celebrações da Semana Santa iniciam neste sábado (12) e o Domingo de Ramos é comemorado no domingo (13). A quaresma terminará na próxima quinta-feira Santa (17).

A Semana Santa é uma tradição religiosa cristã que celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ela inicia no Domingo de Ramos (13 de abril), que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, no domingo de Páscoa (20 de abril).

O Domingo de Ramos é a data em que marca o corte de ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde Jesus passava montado em um jumento. Com folhas de palmeiras nas mãos, o povo aclamava Jesus.

Haverá a bênção dos ramos em todas as missas deste sábado (12) e domingo (13) no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro preparou uma vasta programação para esta semana religiosa comemorada pelos católicos, que deve reunir milhares de fiéis, com:

  • Celebração Penitencial
  • Vigília e Adoração ao Santíssimo Sacramento
  • Celebração das Sete Dores de Nossa Senhora
  • Missa da Ceia do Senhor com o momento do lava-pés
  • Celebração da Paixão do Senhor
  • Veneração do Cristo Morto
  • Via-Sacra com Canto do Perdão
  • Missa da Vigília Pascal
  • Cantata de Páscoa

Veja a programação completa, de 12 a 20 de abril:

12 e 13 de abril | DOMINGO DE RAMOS DA PAIXÃO DO SENHOR

o Sábado: Missa às 19h
o Domingo: Missa às 7h, 10h, 16h, 18h e 20h

14 de abril | SEGUNDA-FEIRA SANTA
o 8h às 10h e 14h às 16h – Confissão
o 18h15 – Vésperas
o 19h – Meditação das Sete Dores de Nossa Senhora e Missa

15 de abril | TERÇA-FEIRA SANTA
o 8h às 10h e 14h às 16h – Confissão
o 18h15 – Vésperas
o 19h – Celebração Penitencial e Missa

16 de abril | QUARTA-FEIRA SANTA
o 5h15 – Laudes
o 6h às 23h – Confissão e Novena
o 6h, 12h e 21h – Missa

17 de abril | QUINTA-FEIRA SANTA
o 9h – Missa do Crisma (Igreja Matriz da Paróquia Cristo Bom Pastor)
o 18h15 – Vésperas
o 19h – Missa da Ceia do Senhor
o 20h30 às 23h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

18 de abril | SEXTA-FEIRA SANTA
o 5h30 – Laudes
o 5h30 às 15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento (Centro de Apoio aos Devotos)
o 15h – Celebração da Paixão do Senhor
o 16h30 – Veneração da imagem do Cristo Morto
o 19h – Via-Sacra e Canto do Perdão

19 de abril | SÁBADO SANTO
o 9h – Rito de Preparação Imediata dos Eleitos aos Sacramentos da Iniciação Cristã
o 19h – Missa na Vigília Pascal

20 de abril | DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
o 6h15 – Laudes
o 7h, 10h, 16h, 18h e 20h – Missa
o 17h – Cantata de Páscoa

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizado na avenida Afonso Pena, número 377, bairro Amambai, em Campo Grande (MS).

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