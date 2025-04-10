Santuário celebra Semana Santa com missa, oração e Via Sacra

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizado na avenida Afonso Pena, número 377, bairro Amambai, em Campo Grande (MS) - Alvaro Rezende - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

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Celebrações da Semana Santa iniciam neste sábado (12) e o Domingo de Ramos é comemorado no domingo (13). A quaresma terminará na próxima quinta-feira Santa (17).

A Semana Santa é uma tradição religiosa cristã que celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ela inicia no Domingo de Ramos (13 de abril), que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, no domingo de Páscoa (20 de abril).

O Domingo de Ramos é a data em que marca o corte de ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde Jesus passava montado em um jumento. Com folhas de palmeiras nas mãos, o povo aclamava Jesus.

Haverá a bênção dos ramos em todas as missas deste sábado (12) e domingo (13) no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro preparou uma vasta programação para esta semana religiosa comemorada pelos católicos, que deve reunir milhares de fiéis, com:

Celebração Penitencial

Vigília e Adoração ao Santíssimo Sacramento

Celebração das Sete Dores de Nossa Senhora

Missa da Ceia do Senhor com o momento do lava-pés

Celebração da Paixão do Senhor

Veneração do Cristo Morto

Via-Sacra com Canto do Perdão

Missa da Vigília Pascal

Cantata de Páscoa

Veja a programação completa, de 12 a 20 de abril:

12 e 13 de abril | DOMINGO DE RAMOS DA PAIXÃO DO SENHOR

o Sábado: Missa às 19h

o Domingo: Missa às 7h, 10h, 16h, 18h e 20h



14 de abril | SEGUNDA-FEIRA SANTA

o 8h às 10h e 14h às 16h – Confissão

o 18h15 – Vésperas

o 19h – Meditação das Sete Dores de Nossa Senhora e Missa



15 de abril | TERÇA-FEIRA SANTA

o 8h às 10h e 14h às 16h – Confissão

o 18h15 – Vésperas

o 19h – Celebração Penitencial e Missa



16 de abril | QUARTA-FEIRA SANTA

o 5h15 – Laudes

o 6h às 23h – Confissão e Novena

o 6h, 12h e 21h – Missa



17 de abril | QUINTA-FEIRA SANTA

o 9h – Missa do Crisma (Igreja Matriz da Paróquia Cristo Bom Pastor)

o 18h15 – Vésperas

o 19h – Missa da Ceia do Senhor

o 20h30 às 23h – Adoração ao Santíssimo Sacramento



18 de abril | SEXTA-FEIRA SANTA

o 5h30 – Laudes

o 5h30 às 15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento (Centro de Apoio aos Devotos)

o 15h – Celebração da Paixão do Senhor

o 16h30 – Veneração da imagem do Cristo Morto

o 19h – Via-Sacra e Canto do Perdão



19 de abril | SÁBADO SANTO

o 9h – Rito de Preparação Imediata dos Eleitos aos Sacramentos da Iniciação Cristã

o 19h – Missa na Vigília Pascal



20 de abril | DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

o 6h15 – Laudes

o 7h, 10h, 16h, 18h e 20h – Missa

o 17h – Cantata de Páscoa

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizado na avenida Afonso Pena, número 377, bairro Amambai, em Campo Grande (MS).