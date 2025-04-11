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Governo pagará R$ 450 mil de cachê por show de Luísa Sonza no MS ao Vivo

Apresentação da cantora será em maio e terá entrada gratuita, no Parque das Nações Indígenas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

11/04/2025 - 15h02
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O governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação Estadual de Cultura, pagará um cachê no valor de R$ 450 mil à cantora Luísa Sonza, que se apresentará no projeto MS ao Vivo.

O processo para a contratação da cantora foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (11).

O show de Luiza Sonza será no dia 4 de maio deste ano, no Parque das Nações Indígenas, a partir das 19h, com entrada gratuita, e terá uma hora de duração.

Em Mato Grosso do Sul, ela deve apresentar seus sucessos, como Penhasco, Chico, Modo Turbo, entre outros.

O último álbum da cantora, o "Escândalo Íntimo, foi lançado em 2023 e bateu recordes nos streamings de música, além de render a ela duas indicações ao Grammy Latino.

Atualmente, Luísa Sonza se prepara para uma turnê pelos Estados Unidos, que irá acontecer em junho, e anunciou novas datas, após esgotar os ingressos das seis apresentações originalmente divulgadas em menos de 24 horas.

Festivais

Nesta semana, o Governo do Estado anunciou que irá trazer grandes nomes da música para se apresentarem nos festivais de Mato Grosso do Sul, como Alcione e Liniker, entre outros.

Gratuitos, os shows com "pluralidade de gêneros", segundo o Governo do Estado, servirão para aproximar a população da cultural musical nacional, distribuindo as atrações em eventos como: MS ao Vivo, Festival de Inverno de Bonito (FIB) e Festival América do Sul (FAS).

Mobilizando a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Fundação de Cultura (FCMS), após trazer nomes como Chico César, Dudu Nobre e Falamansa em 2024,  dos nomes já confirmados para 2025 aparecem: 

  • Luísa Sonza,
  • Vanessa da Mata,
  • Liniker,
  • Xamã, 
  • Alcione,
  • Pixote, 
  • João Gomes,
  • Jorge Aragão,
  • Duduca & Dalvan, 
  • Buena Vista Social Club - Tributo Ferrer (Argentina), 
  • Seu Jorge,
  • Titãs,
  • Elba Ramalho,
  • Samuel Rosa,
  • Michel Teló,
  • Guilherme & Santiago,
  • Atitude 67.

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, disse que o objetivo é equilibrar uma valorização da identidade cultural, enquanto não deixa de ofertar para os locais shows de grandes artistas do cenário nacional.

"Queremos que cada apresentação seja uma celebração da arte, proporcionando momentos inesquecíveis para a população. É um esforço conjunto para garantir que o acesso à cultura seja cada vez mais amplo e acessível a todos", diz Miranda.

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