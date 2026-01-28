Raimundos abre show do Guns N' Roses em Campo Grande

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O show do Guns N’ Roses, que movimentou a cena do rock, terá como atração de abertura a banda brasileira Raimundos. A apresentação será no dia 9 de abril, no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande.

Os Raimundos também irão abrir outros cinco shows da turnê no Brasil, passando por Cariacica (ES), Salvador (BA), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA), reforçando a importância da capital sul-mato-grossense no circuito nacional da turnê.

A confirmação da apresentação inédita da icônica banda de rock na Cidade Morena ocorreu no dia 25 de dezembro e, assim que as vendas começaram, mais de 20 mil ingressos foram comercializados em apenas uma hora.

O volume de vendas registrado nesse período consolidou o evento como um dos maiores da história recente da cidade.

Ingressos à venda

Os ingressos custam a partir de R$ 395 e estão disponíveis tanto no ponto de venda físico, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, com atendimento de segunda a sábado, das 14h às 20h, quanto de forma on-line, pelo site www.bilheteriadigital.com.br.

Duas gerações do rock no mesmo palco

Liderado por Axl Rose e Slash, o Guns N’ Roses já se apresentou diversas vezes em território brasileiro. Em 2025, a banda realizou cinco shows no país como parte da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, reafirmando sua força junto ao público nacional.

Já os Raimundos chegam a Campo Grande levando ao palco a mesma intensidade que os consagrou como um dos maiores nomes do rock brasileiro. Conhecida por unir o hardcore à sonoridade nordestina e letras irreverentes, a banda promete um repertório repleto de clássicos como “Puteiro em João Pessoa”, “Eu Quero Ver o Oco” e “Mulher de Fases”, entre outros sucessos, além do mais recente single “Maria Bonita”.

Imagem Divulgação

Sobre os Raimundos

Formada em Brasília no final da década de 1980, a banda Raimundos se destacou pela mistura única de hardcore, forró e rock pesado, conquistando uma legião de fãs em todo o Brasil. O álbum de estreia, lançado em 1994, trouxe hits imediatos como “Puteiro em João Pessoa” e “Selim”, que ajudaram a moldar o cenário do rock nacional nos anos 1990.

Ao longo da carreira, o grupo lançou discos icônicos como Lavô Tá Novo (1995) e Só no Forévis (1999), firmando-se como referência no gênero. Com mais de três décadas de estrada, os Raimundos seguem em plena atividade. O mais recente lançamento, o single “Maria Bonita”, integra o novo álbum de estúdio da banda, atualmente em produção.

A formação atual conta com Digão (vocal e guitarra), Marquim (guitarra e backing vocals), Caio (bateria) e Jean Moura (baixo e backing vocals).

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