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Ainda não fez o planejamento do início do ano? Veja 6 dicas para evitar prejuízos no seu negócio

Decisões tomados no começo do ano impactam diretamente custos operacionais, produtividade da equipe e capacidade de crescimento ao longo dos próximos meses

Flavia Viana

31/01/2026 - 17h30
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Você já parou para calcular quanto a falta de planejamento pode estar custando ao seu negócio ao longo do ano? Segundo levantamento do Sebrae, a ausência de planejamento estratégico está entre os principais fatores que comprometem a rentabilidade de bares, restaurantes e padarias no Brasil, especialmente quando envolve compras mal dimensionadas, desperdício e baixa eficiência operacional.

“Planejar não é apenas organizar números, é pensar na operação como um todo. Quando o empreendedor escolhe os equipamentos certos, ele reduz desperdícios, ganha padronização, melhora o fluxo da cozinha e cria espaço para crescer de forma sustentável. Investir com estratégia evita retrabalho, gastos inesperados e limitações operacionais ao longo do ano”, afirma Rafael Fraga, chef de gastronomia da Prática.

Mas afinal, como fazer para que o planejamento realmente traga resultados?

1- Identifique os gargalos da operação e os custos que passam despercebidos
Observe onde a cozinha perde tempo e dinheiro no dia a dia, filas de pedidos, preparo lento, retrabalho e equipamentos que consomem muita energia. Esses custos invisíveis afetam diretamente o lucro no fim do mês.

2- Estabeleça metas financeiras claras e realistas
Defina quanto o negócio precisa faturar, qual margem de lucro deseja alcançar e até onde pode gastar. Ter esses números claros ajuda a tomar decisões mais assertivas, inclusive na hora de investir em novos equipamentos.

3- Revise o cardápio pensando em lucro e operação
Nem sempre os pratos mais vendidos são os mais rentáveis. Avaliar custos, tempo de preparo e facilidade de execução ajuda a enxugar o cardápio, reduzir desperdícios e garantir padrão de qualidade.

4- Avalie o layout da cozinha e o fluxo de trabalho
Uma cozinha mal organizada gera atrasos, cansaço da equipe e riscos operacionais. Ajustar o posicionamento dos equipamentos e o fluxo de trabalho melhora a produtividade e torna a operação mais segura.

5- Planeje a manutenção preventiva dos fornos e equipamentos
O forno é o coração da operação em cozinhas profissionais e, por isso, exige atenção redobrada no planejamento. Uma falha nesse equipamento pode comprometer toda a produção, gerar atrasos no serviço, perda de insumos e impacto direto no faturamento. Manter a manutenção preventiva dos fornos em dia garante padronização, segurança e desempenho ao longo do ano, enquanto a manutenção dos demais equipamentos ajuda a evitar paradas inesperadas e custos emergenciais durante a operação.

6- Invista em tecnologia e equipamentos adequados à demanda
Equipamentos certos reduzem o tempo de preparo, garantem padronização, diminuem desperdícios e ajudam a manter a qualidade mesmo nos horários de pico.

Para Rafael Fraga, o planejamento feito no início do ano é o que separa operações que apenas sobrevivem daquelas que conseguem evoluir.

“Quando o empreendedor olha para frente e investe de forma consciente, ele ganha previsibilidade. Equipamentos bem escolhidos trazem controle de custos, eficiência energética e consistência no resultado final. Isso impacta diretamente a experiência do cliente e a saúde financeira do negócio ao longo de todo o ano”, finaliza.


 

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