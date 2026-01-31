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Como está a saúde dos pets no Brasil? PetCenso Saúde revela dados inéditos

Estudo realizado destaca principais especialidades e exames realizados por pets em todo o país

Flavia Viana

31/01/2026 - 15h00
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Você sabia que problemas de ouvido, infecções e tumores são alguns dos principais motivadores de exames complexos em cães? E que as especialidades mais requisitadas entre os gatos envolvem nefrologistas e gastroenterologistas?

Cuidar de um pet envolve uma série de responsabilidades ao longo de sua vida. Pensando nisso, a Petlove - maior ecossistema pet do Brasil - realizou um levantamento com dados de mais de 1 milhão de pets, que reúne informações sobre hábitos de cuidados, orientações para tutores e tendências relevantes para todo o setor. As informações foram obtidas levando em conta todo o ecossistema da empresa, com destaque para os planos de saúde.

Exames de ouvido e urina são os mais prescritos entre as espécies

Segundo Pedro Risolia, médico-veterinário da marca, quando se fala de exames laboratoriais simples, os mais frequentes entre cães e gatos são o Hemograma, Creatinina e Uréia, exames que fazem parte do check up anual e apoiam na análise da saúde geral do pet.

Os mais complexos nos caninos envolvem: Análise Citológica Otológica, Análise Citológica Aspirativa (BAAF/CAAF) e a Cultura bacteriológica + antibiograma.

De acordo com veterinário, o primeiro avalia causas de otite, bem como a presença de bactérias, fungos, parasitas ou inflamações no ouvido do pet; o segundo é um procedimento que ajuda entender processos inflamatórios, infecciosos e até tumores, identificando se são benignos ou malignos; e no terceiro são coletadas amostras para diagnosticar infecções. Na sétima posição também está o exame histopatológico, outro relacionado a tumores.

Por meio de uma biópsia, o material coletado é analisado em laboratório, permitindo identificar alterações celulares, o tipo e o estágio da lesão, o que auxilia na definição do tratamento mais adequado e no prognóstico do animal.

Entre os felinos, marcam presença nas primeiras colocações: Coleta por Cistocentese; FIV + FeLV Sorologia e FIV +FeLV PCR. Risolia explica que, no primeiro processo, é feito o recolhimento da urina diretamente da bexiga com auxílio de um aparelho de ultrassom, permitindo uma amostra mais precisa e sem contaminações. Já o segundo e terceiro exames detectam o vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e o da Leucemia Viral Felina (FeLV) a partir do sangue dos gatos.

Especialistas

Considerando apenas especialidades, os cães são atendidos em maior número por: dermatologistas, oftalmologistas e endócrinos, o que indica maior propensão a desenvolver problemas de pele, seja via alergias, como refletido na modalidade de medicamentos mais utilizados (último tópico), ou infecções e otites, como mostrado na categoria anterior, com os principais exames complexos.

Glaucoma, Ceratoconjuntivite Seca (KCS) - que causa olhos mais secos -, além de alterações oculares podem motivar mais visitas ao oftalmologista, enquanto doença de Cushing e diabetes podem ser ocorrências atendidas por endocrinologistas.

Os gatos demandam, principalmente, os seguintes atendimentos: especialistas específicos para felinos - um atendimento próprio para os gatos, entendendo suas peculiaridades, especificidades e comportamento; além de nefrologistas e gastroenterologia.

“As visitas aos nefrologistas estão, muitas vezes, relacionadas a problemas que acontecem nos rins por motivos variados, como a ingestão de água insuficiente, o que para os gatos é até cultural. Ainda, o alto número de consultas com gastroenterologistas podem indicar problemas relacionados à alimentação, alergias nutricionais, além de muitas outras hipóteses como bolas de pelo, infecções, viroses até linfoma e a doença inflamatória intestinal ”, pontua o especialista.

Cirurgias e procedimentos

A castração é a campeã das cirurgias. De acordo com Pedro Risolia, o procedimento é fundamental na prevenção de doenças e ajuda no controle de pets errantes. Além disso, a cistotomia nos gatos - cirurgia de bexiga - também tem representatividade importante entre os casos. Já nos cães, a nodulectomia para exérese de tumor, que é a remoção de nódulos, tem volume considerável.

Ainda, a limpeza de tártaro é outro procedimento em comum entre as espécies. Segundo o veterinário, o tártaro se manifesta como uma mancha amarelada entre os dentes dos pets, resultado do acúmulo de bactérias que formam placas endurecidas sobre a superfície dentária.

“Caso não seja tratado, o problema pode evoluir para gengivite e doença periodontal,. comprometendo não apenas a saúde bucal, mas também o bem-estar geral do animal, isso porque essas infecções também podem alcançar a corrente sanguínea, causando quadros de glomerulonefrite, que acomete os rins, além de hepatite, pneumonia e até problemas cardíacos, como a endocardite bacteriana”, reforça o veterinário.

Vacinas

As vacinas mais recomendadas e obrigatórias se apresentam como a maior parte dos imunizantes aplicados. Entre os cães, a polivalente/V7/V8/V10 é a mais procurada , seguida pela raiva e gripe. Os gatos seguem uma linha parecida, de forma expressiva, na vacina tríplice, quádrupla, quíntupla ou V4 +FeLV, enquanto a proteção contra a raiva aparece na posição seguinte.

“O esquema vacinal básico do pet deve contar com estes imunizantes. Assim, os felinos podem ficar resguardados desde doenças como panleucopenia, rinotraqueíte e calicivirose, até clamidiose e a leucemia felina, conhecida como FeLV, a depender do tipo de proteção. Os cachorros são imunizados contra enfermidades como parvovirose, cinomose, parainfluenza, hepatite infecciosa e leptospirose. As espécies também mostram aderência à antirrábica, doença com enorme potencial de contágio entre humanos e obrigatória por lei”, ressalta o profissional.

Cuidados com o pelo e a pele se mostram uma tendência entre medicamentos

Entre os medicamentos mais utilizados com os pets destacam-se os antipulgas e carrapatos para gatos e cães, seguidos pelo suplemento alimentar à base de ômega 3 e vermífugos.

“Os dados apontam para uma cultura de prevenção entre os tutores. Antipulgas, carrapatos e vermífugos são indicados pelos veterinários no combate de parasitas internos e externos, e devem ser utilizados em uma frequência recomendada por um profissional para que possam precaver ou mesmo remediar o pet em relação a esse problema. Muitas destas enfermidades podem ser zoonoses, isto é, doenças que também podem acometer humanos, então estes medicamentos são fundamentais para proteger a saúde dos animais e da população como um todo. Quanto ao suplemento de ômega 3, ele auxilia na saúde da pele e pelagem, sendo também um aliado para evitar e fortalecer pets com problemas nas articulações, como a artrite, ajudando a combater a inflamação“, aponta Pedro Risolia, médico-veterinário.


Saiba mais abaixo:


Cães
Vacinas:

  • 1ª Polivalente/V7/V8/V10
  • 2ª Raiva
  • 3ª Gripe
     

Exames Simples 

  • 1ª Hemograma
  • 2ª Creatinina
  • 3ª Uréia
     

Exames Complexos

1ª Análise Citológica Otológica

2ª Análise Citológica Aspirativa (BAAF/CAAF)

3ªCultura bacteriológica + antibiograma

4ª Aplicação de ACTH (por quilo)

5ª Coleta por cistocentese

6ª Análise Citológica de Pele

7ª Histopatológico
 

Principais cirurgias e procedimentos

1ª Ovariohisterectomia (Castração fêmea)

2ª Orquiectomia (Castração macho)

3ª Nodulectomia Exérese de Tumor

4ª Limpeza de tártaro
 

Especialistas

  • 1ª Dermatologia
  • 2ª Oftalmologia
  • 3ª Endocrinologia
  • 4ª Ortopedia/traumatologia
  • 5ª Cardiologia
  •  

Gatos

Vacinas

  • 1ª Vacina Tríplice (V3) / Quádrupla (V4)
  • 2ª Vacina da Raiva
  • 3ª Vacina Quíntupla (V5)/V3 ou V4 + FeLV
     

Exames Simples

  • 1ª Hemograma
  • 2ª Creatinina
  • 3ª Uréia

Exames Complexos

  • 1ª Coleta por cistocentese
  • 2ª FIV + FeLV Sorologia
  • 3ª FIV +FeLV PCR
  • 4ª Cultura bacteriológica + Antibiograma
  • 5ª Leucemia Viral Felina (FeLV) - PCR
  • 6ª Análise Citológica Otológica
  • 7ª FIV/ FeLV - Teste Rápido

Principais cirurgias e procedimentos

  • 1ª Ovariohisterectomia (Castração fêmea)
  • 2ª Orquiectomia (castração macho)
  • 3ª Cistotomia (cirurgia de bexiga)
  • 4ªLimpeza de tártaro


    Especialistas 
     
  • 1ª Felinos
  • 2ª Nefrologia
  • 3ª Gastroenterologia
  • 4ª Oncologia
  • 5ª Dermatologia
  • 6ª Oftalmologia

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