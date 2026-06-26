Os 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral vão... Leia na coluna de hoje

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Tiago Mattos - Empreendedor brasileiro



"A produtividade não é sobre fazer mais, mas fazer o que realmente importa. Escolher bem no cotidiano é um superpoder”.

FELPUDA

Os 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral vão dividir uma bolada nada desprezível de quase R$ 5 bilhões do Fundo Eleitoral nas eleições de 2026. Formado por recursos públicos, o que evidencia a participação do ilustre contribuinte, o tal fundo financia campanhas eleitorais desde que empresas foram proibidas de fazer doações. A distribuição considera o tamanho das bancadas no Congresso Nacional. Pelo que tem sido visto por aí, pode-se dizer que em muitos casos é o famoso meu, seu, nosso suado dinheirinho jogado fora. Dá licença!

De olho

Mato Grosso do Sul acaba de ganhar um verdadeiro “Big Brother do Mato”. A nova plataforma criada pela Aprosoja para monitorar javalis, javaporcos, catetos e queixadas permitirá acompanhar, em tempo real, por onde andam os “visitantes” que tanto preocupam produtores.

Mais

Com mapas, registros e geotecnologia será possível identificar áreas de risco e planejar ações de controle. A iniciativa é importante, porque os bichos se multiplicam com eficiência que muitos partidos políticos até invejariam. Assim sendo...

Ana Lúcia de Arruda Pereira e Emerson Belaus Pereira - Foto: Studio Vollkopf

Sophie Charlotte - Foto: BRUNO RYFER

Sem fim

Depois de meses sacolejando pelas ruas de Campo Grande, alguns vereadores finalmente “descobriram” que existem buracos espalhados pelas ruas da cidade. A “novidade” foi levada ao secretário André Brandão, que mal completou 20 dias no cargo e já se deparou com um verdadeiro campo minado administrativo. Enquanto os parlamentares apresentavam a “descoberta”, o secretário fazia as contas de passivo milionário e de demanda que parece não ter fim. Há “pepinos” que vêm com manual; este veio com crateras.

Troca

A Assembleia de MS aprovou projeto que troca a tradicional placa do idoso curvado por uma figura ereta acompanhada da legenda “60+”. A mudança pode parecer apenas estética, mas carrega recado oportuno: idade avançada não é sinônimo de invalidez. Em tempos em que muita gente passa dos 60 correndo, trabalhando, viajando e até disputando eleição, o velhinho encurvado da placa já estava precisando de aposentadoria. Pelo menos da sinalização pública.

Nova cor

O vereador Marcos Trad trocou o vermelho do PDT pelo verde do PV, de olho em uma vaga na Câmara Federal. Diz contar com a bênção da cúpula nacional e com a simpatia dos aliados da federação. O problema é que, por estas bandas, alguns pedetistas parecem enxergar sustentabilidade política de outra forma. A mudança pode até ter sido tranquila em Brasília, mas em MS, dizem, há quem já esteja se preparando para disputa judicial.

ANIVERSARIANTES

Ana Ruas;

Adriane Barbosa Nogueira Lopes;

Marcello Naglis Barbosa;

Carolina Alves de Oliveira Dolzan;

Lara Selem;

Marlon Soares Garcia;

Paulo Cesar Margato;

Vespasiano Kojun Yamaura;

Adriana de Barros Sitta;

José Francisco de Paula;

Plinio Soken;

Maria Dilma Sousa Tavares;

Maria Eulina Rocha dos Santos;

Lurdes Mendes Amaral;

Dr. Zeno Vieira Schwengber;

Lea Dias Teixeira;

Verenna Cabalero;

Vânia Gonçalves Maia;

Jaqueline Pereira;

Guilherme Faustino de Farias;

Telmo Delfino Sobrinho;

Joselayne Aparecida Paticu da Silva;

Ludimar Godoy Novais;

Maria Auxiliadora de Castro Arcângelo;

Dr. Jorge Razanauskas Neto;

Wilson Costa Mendes;

Ademir Antunes Mendonca;

Vanderlei Edson Moro;

Dr. Paulo Roberto Gomes;

Ivete Galeano;

Wilson Oliveira Carvalho;

Mariah Prado;

Heitor Simabuco;

Gabrielly Rezende Coelho;

Alexandre Maluf Barcelos;

Jazira Teresinha Sffair Generoso;

Luiz Ferreira Viana;

Rosana Aparecida Silva;

Nelson Machado;

Carlos Eduardo Marques;

Daniele Rezek Ferreira;

José Roberto Corrêa;

Sônia Cristina Corrêa;

Stella Jardim Cury;

Anézio Alves;

Rosana Pedrossian;

Dra. Maristela Vargas Peixoto;

Dr. Pedro Espíndola de Camargo;

Antônio Oliveira Flôres;

Raul Portella;

Onofre Tadeu Lins Vasconcelos;

Leda Couto Nince;

Maria do Carmo Neri Cândia;

Renato Garcia Lemes;

Cid Barbosa;

Gedy Flôres Portocarrero;

Maria de Freitas Elias;

Linda Maria Miyahira Falcão;

Darci Fátima de Souza;

Jean Cleto Nepomuceno Cavalcante;

Luiz Carlos de Oliveira;

Ecy Rodrigues de Almeida;

Olivia Maria de Souza;

César Eduardo Ventura Fernandes;

Vânia Maria Teixeira;

Abgair Galharte Guimarães;

Neuza de Sales;

Odilon Nacasato;

José Henrique Junqueira;

Maria Helena Moreira;

Pirilena Conde Nogueira;

Alair Fernando das Neves;

Décio Pio de Oliveira;

Luiz Carlos Balbino dos Santos;

Marcílio Teixeira Arante;

Walter Freire;

Enir Monteiro Nunes Rondão;

Elvira Pinto de Araujo Alarcon;

Dulce Aparecida Ribeiro Itokage;

Edvandro Cesar da Silva Dorisbor;

Thomas Andréas Eidt;

Lucianne Pitzschk Alves;

Silvana Ferreira Arantes;

Terezinha Lacerda;

Vitor Hugo Zamban;

Henrique Franco Cândia;

Jhonatan Rodrigo Dias Bezerra;

Mauricio Guimarães Claudiano;

Ricardo Encina;

Janaína Garcia da Silva;

Rodrigo Naglis Ferzeli;

Sérgio Tsutida;

Carmen Regina Coldebella;

Jonathas Soares de Camargo;

Roberto Marsola Faria da Costa;

Celina Maria de Jesus;

Marizete Deparis;

Joana Ferreira do Nascimento;

João Adalberto Ayub Ferraz;

Paulo Ângelo de Souza;

Paulo Mazzei de Campos;

José Arguello Filho;

Luciwaldo da Silva Althoff;

Regiane Schio;

Antônio Minari Neto;

Douglas Yano Moreira do Canto;

Janaina Dominato Santeli;

Maria Aparecida Marangoni;

Pedro Paulo Centurião;

Ana Maria Moreira Midon.

Colaborou com Tatyane Gameiro