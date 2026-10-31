Festival de Cinema Brasileiro tem ingressos a R$ 12 durante fim de semana

Festival do Cinema Brasileiro iniciou na quinta-feira, 29 de outubro, e irá até quarta-feira, 04 de novembro - Divulgação

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Amantes do cinema brasileiro poderão assistir a filmes nacionais em cartaz por R$ 12 durante o final de semana devido a 1º edição do Festival Cinema Brasileiro, que iniciou na última quinta-feira (29) e durará até a próxima quarta-feira (04).

A ação acontecerá nas três redes de cinema de Campo Grande: Cinemark, Cinépolis e UCI. Além do valor promocional fixo para salas regulares e XD, também será fixo o valor de R$ 24 para salas VIPs, e combos a partir de R$ 46.

Idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) e apoio da institucional Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), a iniciativa busca valorizar o cinema nacional, e permite que o público assista lançamentos recentes como:

> “100 Dias”, a cinebiografia da trajetória de Amyr Klink, navegante e escritor, Amyr foi a primeira pessoa a fazer a travessia do Atlântico Sul a remo, em 1984, interpretado no longa por Filipe Bragança;

> “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, estrelado por Any Gabrielly e Giulia Be, que interpretam as amigas Gabi e Julia na comédia dramática;

> “Se Eu Fosse Você 3”, um dos clássicos do cinema brasileiro volta as telonas, com um terceiro filme e participação de Rafael Infante e Cleo Pires, além dos dois protagonistas do primeiro e segundo filme da saga Tony Ramos e Glória Pires;

E ainda um dos maiores lançamentos brasileiros desse ano, o longa “Minha Melhor Amiga”, que atinge a 5,9 milhões de espectadores desde a estreia, com a atuação de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli na comédia nacional.

Ambas as organizadoras, FENEEC e ABRAPLEX, são as responsáveis pela Semana do Cinema, que ocorre ao menos duas vezes no ano. Até o momento a ação teve nove edições, e a mais recente, em setembro deste ano foram 5,7 milhões de pessoas em frente as telonas, em todos os estados do Brasil e em mais de 450 cidades.

Para os representantes das instituições, iniciativas que promovam o cinema é essencial para reforçar o apreço pelo audiovisual e o acesso a ele. Desta vez, o audiovisual do país é o destaque com o acontecimento do festival.

Lucio Otoni, presidente da FENEEC relembra a presença constante do país na cultura cinematográfica e o quão importante é celebrar este momento.

“O audiovisual no Brasil está em um bom momento, com títulos performando bem e o público cada vez mais interessado. Somos um país com uma cultura muito rica e que se traduz nas telas. Queremos proporcionar uma chance para que novos espectadores possam conhecer o que é produzido por aqui”.

Tiago Mafra, diretor-executivo da ABRAPLEX destaca que o acesso do público aos filmes por meio das promoções e eventos é essencial para reforçar e incentivar o consumo da própria indústria nacional.

“Acreditamos que o avanço da nossa indústria vem de um trabalho conjunto para que os longas tenham cada vez mais potencial de público, alcance e desempenho comercial. O sucesso das obras nacionais é fundamental para o desenvolvimento e a sustentabilidade do parque exibidor”.

Os filmes em cartaz das três redes de cinema de Campo Grande, que participam do festival, podem ser consultados por meio de seus sites oficiais.

> Serviço

1º edição do Festival do Cinema Brasileiro

Data: 29 de outubro a 04 de novembro

Ingresso salas regulares: R$ 12

Cinemas participantes: