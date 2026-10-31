Os órgãos de controle e repressão nunca tiveram tanto trabalho para... Leia na coluna de hoje

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Goretti di Moura - Poeta de MS



"Cada um tem seu jeito de reagir. Silenciar-se o tempo todo é tarefa para santos"

FELPUDA

Os órgãos de controle e repressão nunca tiveram tanto trabalho para prender e punir os velhacos que desviam recursos públicos a torto e a direito em todo o país. Cá em Mato Grosso do Sul, infelizmente, não há exceção e, assim, o que fica cada vez mais claro é que, de maneira geral, a bandidagem já não se intimida com a ameaça de prisão, sinal de que a impunidade continua falando mais alto. Não bastassem os setores públicos, agora o bicho vem pegando até nos hospitais. Pode?

Foto: Divulgação/Tiberius Drumond

No período de 1º a 9 de novembro, cinco estudantes brasileiros irão participar da XVIII Olimpíada Latino Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA 2026), no Paraguai. Durante a programação, os jovens enfrentam provas teóricas, observacionais e práticas relacionadas aos temas. O Brasil será representado por Maria Beatriz Mesquita Ximenes, David Luis Holanda Ferro, Alexandre Monte Mitoso Ribeiro, Rodrigo Marinho dos Santos e Paulo Isidro Reis de Lima (foto). Eles conquistaram as vagas após um amplo processo seletivo iniciado na 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Uma das características da OLAA é que as provas em grupo são realizadas por equipes multinacionais, formadas por estudantes de diferentes países, que também têm a oportunidade de conhecer importantes centros científicos e pontos turísticos do Paraguai.

Manuela Paiva da Silva Gonçalves com os avós Nedson Pereira da Silva e Maria Edilene Paiva da Silva, dia 24, data em que comemorou 15 anos - Foto: ARQUIVO PESSOAL

Nanda Marques - Foto: Lu Prezia

Valendo

O Tribunal de Justiça de MS decidiu manter em vigor lei aprovada pelos vereadores André Salineiro e Rafael Tavares, que veta a participação de trans nos jogos das equipes femininas em Campo Grande. Pela lei, os jogos realizados por aqui deverão ser de homens contra homens e mulheres contra mulheres. Assim, assim...

Proibição

Com o início da piracema no domingo (1º) na calha do Rio Paraná e em 5 de novembro nos demais rios, a Polícia Militar Ambiental intensificou a fiscalização nos rios de Mato Grosso do Sul para coibir a pesca ilegal durante o período de reprodução dos peixes. A proibição segue até 28 de fevereiro de 2027.

Respingos

# Os produtores ligados ao agronegócio de Mato Grosso do Sul enfiaram a mão no bolso e doaram quase R$ 1,6 milhão à campanha de Flávio Bolsonaro. Os dados estão no portal do TRE e não foi identificado ninguém do agronegócio daqui dando grana para o presidente Lula.

# Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Paraíso das Águas, que têm atividades do agronegócio, deram mais de 70% dos votos, cada um, para o candidato da direita.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (31)

Juliano Salles Marzola (Juliano Vaka),

Nelson Oshiro,

Dr. Renato Otavio Zangirolami,

Gisele Paquer,

Lia Maria Barbosa,

Elizeu Alves dos Santos,

Luiz Anisio Bortoluzzi,

Nelson Cintra Ribeiro,

Luiz Carlos Medeiros Rocha,

Wildo Scherer,

Lucila Rodrigues Queiroz,

João Carlos Polidoro da Silva,

Gui Olintho Macedo,

Gilson Pereira Nogueira,

José Sinsei Toome,

Nadir Barbosa dos Santos,

Eliane Guedes da Costa,

Fátima Regina Ribeiro Rumeu,

Djalma Loubet,

Anderson Teixeira Campos,

Jemima Leite de Brito,

Nelson Yutoku Tobaru,

Luiz Felipe Medeiros Vieira,

Maria Tereza Noll Marques,

Carlos Donizetti Costa Teodoro,

Carolina Silveira Ferrari,

Euza Regina Viero Rezek,

Dr. Jorge Armando Chorres Benitez,

Dr. Áureo Garcia Ribeiro Filho,

Dr. Marcos Vargas Aleixo,

Maria Auxiliadora Bichara,

Maria Helena Lady Gavilan,

Marilena Espindola Ribeiro,

Ana Maria Martins Fontanillas,

Lúcia Germano Falbo,

Hélio dos Santos Rojas,

Bárbara Vasconcelos,

Daniele Zafalon Beraldo,

Walmir Provenzano,

André Luiz Maluf de Araújo,

Alberto Campos Widal,

Márcia Fiori Prazain,

Pedro Luiz Balan,

Alfredo de Souza Caio,

Dra. Evani Cristiane Pereira Dias,

Adriana Maria Corrêa,

Ana Cristina Gonçalves Franzoloso,

Cecilia Reiko Nobura Wada,

Iris Balbuena Leão,

Dr. Luis Alberto de Magalhães,

Alberto Benites Nunes,

Dr. José Albino Ottoni Coimbra,

Alexandre Conti Lemos,

Dr. José Maria Dameão,

Dr. Cristovão Cardoso,

Regina Célia Miranda,

Dr. Alexandre Beinotti,

Airton Hiroshi Mitani,

Dr. Alexandre Martins Pereira Macedo,

Cleverson de Oliveira Falbot,

Fernanda Espindola de Araújo,

Darcy Pereira dos Anjos Hoffmann,

Paulo Nobre de Miranda Ploger,

César Augusto Scheide,

Dra. Sabrina Tavano Macari Pires,

Júlio Cesar Vilalba Akamine,

Dr. Marcos Barbosa de Oliveira,

Dra. Laila Janadarki Medina Saber,

Andréia Martinez Figueiredo,

Carlos Alberto Mendonza Kadar,

Tcharles Alberto Borges Kadar,

Márcia Cortada Fiori.

DOMINGO (1º)

Daniel Cavassa Daude,

Lucia Ferreira Gonçalves Peretelli,

Dr. Periperis Rodrigues do Prado,

Roberto Tarashigue Oshiro Junior,

Melissa de Carvalho Sone Tamaciro,

Andrea Torres,

José Cândido de Paula Neto,

Maria Aparecida Paim Lima,

Alanis Netto Lopes,

Fábio Theodoro de Faria,

Antonio Roberto de Mello Netto,

Vespaziano Almeida de Assis,

Diomedes Hirochi Yasunaka,

José Roberto Mangieri,

Lucas Alves do Valle Filho,

Samir Nammoura,

Luiz Cesar Penteado Ferreira,

José Carlos de Oliveira Robaldo,

Valéria Alberton,

Dalva Viegas Gomes da Silva,

José Gomes de Alencar,

Ronaldo Barbosa de Oliveira,

Ramão Santo Barbosa de Brito,

Marilú Campos Seba,

Dra. Mariza Felício Fontão,

Vanessa Correa Stuhrk Gorski,

Eliana Minari Cividini,

Waldomiro Santos Pancini,

Dra. Rozeli Dolor Galego Rodrigues de Barros,

Dra. Vanessa Silva Baes,

Marly Marques Mattos,

Júlio Furlaneto Bellucci,

Agenor de Figueiredo,

Rosana D´Elia Bellinati,

Carmem Lúcia Esteves do Nascimento,

Ronaldo Saab da Rosa,

Izabel de Fátima Duailibi,

Laerte Junqueira de Andrade Filho,

Fábio Nahas Pereira dos Santos,

José Lorenzi,

Dr. Carlos Augusto Fernandes de Souza,

Carmem Lopes Salomão,

Higino Manoel Figueiredo Maciel,

Carlos Alberto Charbel,

Carlos Haguiuda,

Marilda Vieira Trefzger,

Arnaldo Kiyomura,

Carla Regina Seba Rahe,

Dr. Luiz Alexandre Lani,

Mauro Cesar Cristofani,

Priscila Castro Rizzardi,

Antônio Leovegildo Balestieri,

Fábio Eiji Hirakaza,

Sérgio Aparecido Zumiotti,

Nivaldo Shigueru Shirado,

Eduardo Scalzilli Pantoja,

Geraldo Denadai,

Edmar Antonio Travain,

Guilherme Rigon Pedrini,

Maria Margareth Ayr Fernandes Cance,

Edson Roberto Ceobaniuc Nogueira,

Thaís Yumi Komiyama,

Clarice Jost,

Luzia Mineko Kamiya Coppini,

Walter João Genovese,

Patricia Coutinho Petini,

Fernanda Ferra Finocchio,

Ricardo Seiji Shiguematsu,

Juliana Tripoli de Paula,

Danieli Dolci,

Márcio Bassani.

Colaborou com Tatyane Gameiro