42 filmes e 10 países

Amanhã começa mais uma maratona de projeções, debates, oficinas e homenagens, em três diferentes espaços de Bonito, tendo como foco a produção cinematográfica sul-americana. É o Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano, que chega à sua segunda edição com uma programação intensa e completamente gratuita, desta sexta-feira até 27 de julho, no Centro de Convenções, na Câmara Municipal e no Centro de Múltiplo Uso de Bonito (CMU).

Serão exibidos 42 filmes – de curta, média e longa-metragem – de 10 diferentes países da América do Sul, e 30 deles foram selecionados para as mostras competitivas do festival, que vai fazer uma homenagem, na abertura, ao ator Reginaldo Faria, com a exibição do filme “Selva Trágica” (1964), dirigido pelo seu irmão Roberto Farias (1932-2018).

O filme retrata o cotidiano dos trabalhadores que extraem erva-mate na mata, na região de Ponta Porã, e são tratados como escravos. Reginaldo Faria, além de sua participação como o protagonista de “Selva Trágica”, tem uma vasta e reconhecida carreira no cinema e na televisão, em filmes como “Assalto ao Trem Pagador” (1962), “Pra Frente, Brasil” (1982), e na novela “O Clone” (2001), entre outras produções.

No encerramento do festival, o homenageado será o cineasta Jorge Bodanzky, com a exibição do filme “Terceiro Milênio” (1981), realizado com a codireção de Wolf Gauer. Bodanzky, que tem uma trajetória marcada pela abordagem de temas ambientais nas suas obras, é conhecido especialmente por “Iracema – Uma Transa Amazônica” (1974).

Esse longa-metragem, híbrido de documentário e ficção, codirigido por Orlando Senna, se tornou um marco no cinema brasileiro e traz o ator Paulo César Pereio (1940-2024) em grande atuação. Bodanzky também é pai da cineasta Laís Bodanzky e tem um acervo fotográfico adquirido pelo Instituto Moreira Salles (IMS).

As mostras competitivas do Bonito CineSur estão divididas em cinco categorias, totalizando R$ 50 mil em prêmios. Além das premiações do júri oficial, haverá também o Prêmio do Júri Popular em todas as categorias, com os filmes vencedores recebendo o Troféu Pantanal.

As categorias premiadas incluem: Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Longa-Metragem Sul-Americano (R$ 20 mil e Troféu Pantanal), Melhor Filme Curta-Metragem Sul-Americano (R$ 7.500 e Troféu Pantanal), Melhor Filme Sul-Mato-Grossense (R$ 7.500 e Troféu Pantanal), Melhor Filme Longa-Metragem Ambiental Sul-Americano (R$ 7.500 e Troféu Pantanal) e Melhor Filme Curta-Metragem Ambiental Sul-Americano (R$ 7.500 e Troféu Pantanal).

AMÉRICA DO SUL

Com curadoria de José Geraldo Couto, Andréa Cals e Marcela Lordy, a Mostra Competitiva de Filme Sul-Americano apresenta uma seleção diversificada de filmes.

Confira: “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”, um documentário brasileiro de Alessandra Dorgan que explora o legado musical de Luiz Melodia; “Tarkarí de Chivo – La Cena del Crimen”, uma ficção venezuelana de Daniel Yegres e Francisco Denis que se desenrola em um restaurante durante um dia chuvoso; “Las Preñadas”, uma coprodução Argentina-Brasil de Pedro Wallace que narra a jornada de duas mulheres grávidas em hospitais de fronteira; “A Outra Forma”, uma ficção Colômbia-Brasil de Felipe Guzmán Ramirez sobre a obsessão de um homem em se encaixar em um mundo geométrico; “Neirud”, um documentário brasileiro de Fernanda Faya que revela a história de uma lutadora circense em uma trupe clandestina nas décadas de 1960 a 1980; e “Las Fieras”, uma ficção argentina de Juan Flores que acompanha Julián e Clara ao retornarem à cidade natal para cuidar do pai moribundo.

Serviço - Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano

De 19 a 27 de julho.

Centro de Convenções, Câmara Municipal e Centro de Múltiplo Uso de Bonito (CMU).

Entrada franca.

Programação completa em: bonitocinesur.com.br/2024/

BONITO CINESUR 2023 - FILMES EM COMPETIÇÃO

MOSTRA COMPETITIVA FILME SUL-MATO-GROSSENSE

Curadoria: Marcos Pierry.

A VOZ DE GUADAKAN - MS Brasil, 2024, Joel Pizzini, 16 min, Documentário, Livre / A vida de Gleycielli Nonato, primeira escritora indígena de Mato Grosso do Sul, e sua mãe Maria Agripina.

ROTAS MONÇOEIRAS - HISTÓRIA DE UM RIO E SEU POVO - MS/Brasil,2023, Cid Nogueira e Silas Ismael, 70min, Documentário, Livre / A história do rio Coxim desde as Bandeiras e Monções Paulistas até hoje.

O FORMOSO - MS/Brasil, 2022, Roberto Leite, 13 min, Ficção, Livre / Um destemido menino descobre uma rinha de galo.

IN ÚTERO - MS/Brasil, 2024, Paulo Alvarenga Isidorio, 19 min 46seg, Documentário, Livre / A espeleóloga Lívia Cordeiro, explorando as cavernas da Serra da Bodoquena.

NINGUÉM LHE ESTENDERÁ A MÃO - MS/Brasil, 2024, Deivison Pedrê, 14 min 59seg, Ficção, 18 anos / Vitor emerge em um cenário sombrio, onde mutilações inexplicáveis e bilhetes enigmáticos o confrontam.

AS QUATRO ESTAÇÕES DA JUVENTUDE - MS/Brasil, 2024, Essi Rafael, 99 min, Documentário, 14 anos / Da matrícula à formatura, um estudante de cinema registrou sua experiência em uma das melhores universidades do Brasil.

MOSTRA COMPETITIVA FILME SUL-AMERICANO LONGA-METRAGEM

Curadoria: José Geraldo Couto, Andréa Cals e Marcela Lordy

LUIZ MELODIA – NO CORAÇÃO DO BRASIL - Brasil, Alessandra Dorgan, 75 min, Documentário, 12 anos / O artista Luiz Melodia e a importância de seu legado na cena musical dos anos 70 em diante, com materiais raros e inéditos.

TARKARÍ DE CHIVO - LA CENA DEL CRIMEN - Venezuela, 2023, Daniel Yegres e Francisco Denis, 80 min, Ficção, 14 anos / Em um restaurante num chuvoso dia, ocorrem situações vertiginosas como crimes involuntários e chantagens disparatadas

LAS PREÑADAS - Argentina/Brasil 2023, Pedro Wallace, 90 min, Ficção, 16 anos / A jornada de duas mulheres grávidas, em hospitais na fronteira entre Argentina e Brasil.

A OUTRA FORMA - Colômbia/Brasil, 2023, Felipe Guzmán Ramirez, 92 min, Ficção, Livre / Um homem obcecado em se encaixar em um mundo geométrico.

NEIRUD - Brasil, 2023, Fernanda Faya, 71 min, Documentário, 10 anos / A enigmática história da lutadora circense em uma trupe clandestina, só de mulheres, nas décadas de 1960 a 1980.

LAS FIERAS - Argentina, 2023, Juan Flores, 75 min, Ficção, 10 anos / Julián e sua esposa Clara retornam à sua cidade natal para cuidar do pai moribundo.

MOSTRA COMPETITIVA FILME SUL-AMERICANO CURTA-METRAGEM

Curadoria: Jade Rainho, Belchior Cabral e Luis Guilherme Moreira Batista

LA ASISTENTE - Peru, 2024, Pierre Llanos, 20 min, Ficção, 16 anos / Clara é trabalha como assistente de seu pai em um consultório odontológico informal.

CAMINO AL CIELO - Colômbia,2024, Miguel Vargas, 18 min, Ficção, 18 anos / Mairen é forçada a dar à luz em uma van de paramilitares, conhecidos por nunca deixarem ninguém sair com vida.

CUARTO DE HORA - Chile, 2023, Nemo Arancibia, 16min, Ficção, 12 anos / Alex, um haitiano no Chile, enfrenta um tenso passeio de ambulância, durante os últimos 15 minutos de sua vida.

CRESCER ES MATAR A TU MADRE - Argentina, 2023, Nika Ardito, 20 min 12 seg, Ficção, 12 anos / Sol está presa com a mãe no meio do nada. Elas são resgatadas por Isabel, uma mulher solitária.

AYER SERÁ IGUAL QUE MAÑANA - Venezuela, 2023, Omar Arteaga, 14 min, Ficção, 14 anos / Um editor de vídeo exausto vive o mesmo dia repetidamente.

À NOITE TODOS OS GATOS SÃO PARDOS - Brasil, 2024, Matheus Moura, 17 min, Ficção, 12 anos / A noite de Belo Horizonte, recosta as definições de futuro na vida do jovem Júnior.

MOSTRA COMPETITIVA FILME AMBIENTAL CURTA-METRAGEM

Curadoria: Elis Regina Nogueira.

WARMIS: GUARDIANAS DEL AGUA - Bolívia, 2023, Paola Gabriela Quispe Quispe, 8 min, Documentário / No contexto da seca severa as mulheres de Huarina lutam para administrar e preservar as fontes de água.

NO ESTÁN SOLOS - Paraguai, 2023, Andrea Osorio, 4 min, Animação, Livre / Contos que refletem situações reais no Chaco paraguaio, onde Mimie revive suas memórias.

BAUXITA - Brasil, 2023, Thamara Pereira, 15 min, Documentário, Livre / Frei Gilberto, defensor da natureza, recebe ameaças por sua oposição à mineração de bauxita.

SOMOS Y SEREMOS MAR - Argentina, 2024, Malena Blanco, 78 min, Documentário, Livre / Mulheres indígenas de 36 nações marcham pela Patagônia até Buenos Aires em defesa de seus territórios.

ALLPAMANDA - Equador, 2023, Tawna Collective, Documentário, 93 min / A história do movimento indígena amazônico no Equador desde 1980.

TUPUNGATO - Chile, 2023, Rafael Pease, 74 min, Documentário / Uma expedição ao vulcão Tupungato, no Chile, transforma-se em uma batalha pela conservação ambiental e direitos sociais.

MOSTRA COMPETITIVA FILME AMBIENTAL LONGA-METRAGEM

Curadoria: Elis Regina Nogueira.

SEKHDESE - Brasil, 2023, Graciela Guarani e Alice Gouveia, 78 min, Documentário, 14 anos / A sabedoria das mulheres indígenas Fulni-ô, destacando sua luta pela terra, cultura e contra o etnocídio.

LOS DE ABAJO - Bolívia, 2022, Alejandro Quiroga, Ficção, 83 min, 16 anos / Gregório enfrenta desafios significativos ao tentar restaurar a irrigação em Rosillas.

LA ILUSIÓN DE LA ABUNDANCIA - Colômbia, 2022, Erika Gonzalez Ramirez e Matthieu Lietaert, 60 min, Documentário, Livre / Bertha, Carolina e Máxima lideram resistência contra grandes empresas extrativas na América Latina.

LA CADENA - Equador, 2023, Kerly Meneses Guerrero, 18 min, Documentário, Livre / Moradores de Cahuasquí lutando para proteger seu território de empresas mineradoras.

WHERE ARE YOU FROM? - Uruguai, 2023, Juan Cristiani, Animação, 2 min 31 seg, 6 anos / Uma animação 3D envolvente que explora a urgência das questões ambientais e a esperança para o futuro.

A MENINA E O MAR - Brasil, 2023, Gabriel Mellin, 19 min, Ficção, Livre / A história de duas crianças brasileiras que descobrem a beleza e os desafios do mar.

Assine o Correio do Estado