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A energia do Tarô da semana entre 12 e 18 de outubro. Inteligência sem abrir mão da honestidade

O Sete de Espadas pede cautela diante de situações pouco transparentes. Observe atitudes, questione promessas duvidosas e evite decisões precipitadas. Use a inteligência estratégica para contornar obstáculos sem abrir mão da honestidade.

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

11/10/2026 - 12h00
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A arte de enxergar além das aparências

O Sete de Espadas acende o sinal de alerta para a falsidade, a dissimulação e os interesses ocultos. Pode simbolizar alguém que aparenta amizade, mas age pelas costas, ou pessoas que tentam tirar proveito de uma situação em benefício próprio.

Fofocas, intrigas, manipulações, mentiras e possíveis perdas também fazem parte de seu simbolismo. Portanto, observe as atitudes, desconfie de promessas duvidosas e aja com astúcia nos próximos dias. Prudência nunca é demais.

Este é um arcano que nos convida a olhar além das aparências. Nem sempre as palavras correspondem às intenções, e nem todos aqueles que demonstram proximidade estão genuinamente ao nosso lado.

Por trás de uma atitude aparentemente inofensiva, pode haver conveniência, rivalidade ou o desejo de obter alguma vantagem. A carta pede atenção às contradições, aos comportamentos evasivos e àquilo que parece não se encaixar no discurso de alguém.

Mas o Sete de Espadas também traz uma questão delicada: quem está agindo com falsidade? Somos nós que escondemos nossas verdadeiras intenções ou estamos sendo vítimas da dissimulação alheia?

Afinal, esse arcano tanto pode revelar alguém tentando nos enganar quanto denunciar nossas próprias estratégias para escapar de uma situação ou conseguir o que desejamos.

Tradicionalmente associado aos segredos, à astúcia e à dissimulação, o Sete de Espadas nos leva a refletir sobre a tênue fronteira entre a discrição e a desonestidade.

Preservar a intimidade e manter certos planos em sigilo é legítimo; manipular, mentir ou omitir informações importantes para obter vantagens é outra coisa. A carta nos desafia a reconhecer essa diferença, tanto nas atitudes dos outros quanto nas nossas.

Sob sua influência simbólica, convém observar com mais cuidado as relações e as circunstâncias ao nosso redor. Promessas vagas, versões contraditórias, explicações evasivas e atitudes que não correspondem às palavras merecem atenção. Isso não significa desconfiar de todos ou transformar qualquer silêncio em prova de mentira, mas evitar que a ingenuidade ou o desejo de acreditar impeçam uma avaliação lúcida dos fatos.

Ao mesmo tempo, o Sete de Espadas representa inteligência estratégica e a capacidade de encontrar saídas quando uma situação parece desfavorável. Diante de um ambiente marcado por intrigas ou interesses ocultos, nem sempre o confronto direto é a melhor resposta. Observar, reunir informações e escolher cuidadosamente como agir pode ser mais eficaz do que reagir por impulso.

A principal advertência dessa carta é não confundir aparência com verdade, palavras com atitudes ou esperteza com integridade.

O Sete de Espadas nos ensina a preservar o discernimento, reconhecer possíveis armadilhas e compreender que a verdadeira inteligência não está em enganar ou levar vantagem a qualquer custo, mas em perceber o que se esconde por trás das aparências sem perder a consciência dos próprios valores.

A entrada do Sol em Escorpião no sábado, 23, acrescenta uma camada simbólica interessante à leitura do Sete de Espadas. Na astrologia, Escorpião está associado à profundidade emocional, à transformação, aos vínculos de confiança e à investigação daquilo que se encontra sob a superfície.

Se o Sete de Espadas nos ensina a observar antes de agir, Escorpião nos convida a aprofundar o olhar. A combinação sugere um período favorável para rever acordos, investigar motivações e reconhecer aspectos de uma situação que talvez tenhamos evitado encarar.

Nem sempre a primeira impressão revela o quadro completo; às vezes, é preciso olhar com mais atenção para compreender o que realmente está em jogo.

Essa energia também nos leva a refletir sobre o valor da discrição. Em uma época marcada pela exposição constante, preservar determinados planos e sentimentos pode ser uma maneira de proteger aquilo que ainda está em construção. Nem toda decisão precisa ser compartilhada, assim como nem toda transformação necessita de testemunhas.

Escorpião, porém, não representa apenas mistérios. Seu simbolismo também envolve a capacidade de atravessar crises e abandonar padrões que perderam o sentido.

Sob essa perspectiva, o Sete de Espadas pode indicar a necessidade de rever uma estratégia, reconhecer um erro ou deixar para trás uma situação que já não oferece possibilidades reais de crescimento.

Essa aproximação entre Tarô e astrologia é simbólica, não uma previsão inevitável. Seu valor está nas perguntas que desperta: que aspecto de uma situação ainda precisamos compreender? Estamos agindo com prudência ou evitando uma verdade desconfortável? O que precisa mudar para que possamos seguir adiante com mais consciência?

Na representação tradicional do Tarô Rider-Waite-Smith, um homem se afasta de um acampamento carregando cinco espadas, enquanto outras duas permanecem fincadas no chão.

Ele olha para trás, como se verificasse se alguém percebeu sua movimentação. Ao fundo, tendas e figuras humanas compõem uma cena que sugere uma ação realizada à margem da atenção coletiva.

As cinco espadas carregadas podem representar informações, recursos, ideias ou vantagens que alguém procura obter ou preservar. As duas deixadas para trás lembram que toda escolha envolve renúncias e que nem sempre é possível resolver todas as questões de uma só vez.

O olhar lançado para trás revela a tensão entre o desejo de avançar e a preocupação com aquilo que ficou para trás. O personagem demonstra cautela, mas sua atitude também levanta uma dúvida: ele está encontrando uma saída ou tentando escapar das consequências de suas ações?

As espadas simbolizam o elemento Ar, associado à razão, à linguagem, ao pensamento e ao discernimento. Por isso, a carta não se limita à ideia de roubo ou engano. Pode representar planos mantidos em sigilo, negociações delicadas e decisões que exigem discrição. O sentido depende das intenções envolvidas e dos efeitos que essas escolhas produzem.

Há também uma interpretação mais favorável para a cena. O personagem pode estar se afastando de um ambiente hostil, preservando recursos ou deixando para trás uma situação da qual precisa se libertar.

Nem todo afastamento é covardia, assim como nem toda reserva significa desonestidade. Às vezes, estabelecer limites e deixar de participar de conflitos improdutivos é a atitude mais sensata.

A imagem nos convida, portanto, a avaliar o contexto antes de julgar. A mesma astúcia que permite superar uma dificuldade pode ser usada para manipular; a mesma discrição que protege um projeto pode servir para esconder uma verdade. Cabe a nós reconhecer a diferença.

No amor, o Sete de Espadas pede atenção a segredos, omissões e possíveis atitudes desonestas, sem presumir que uma traição esteja acontecendo. Nas relações, comportamentos ambíguos e a dificuldade de enfrentar conversas necessárias podem minar a confiança.

Para quem está só, vale observar se as atitudes correspondem às palavras e se há clareza nas intenções. A carta também alerta para a autossabotagem: por medo, insegurança ou tentativa de evitar a verdade, podemos comprometer justamente aquilo que desejamos preservar.

Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para construir vínculos mais honestos e consistentes. O que precisa vir à luz para que suas relações sejam mais verdadeiras?

No campo financeiro, o Sete de Espadas aconselha prudência diante de investimentos arriscados e promessas de lucro fácil. Examine contratos, verifique as condições dos acordos e investigue possíveis custos ocultos antes de tomar decisões.

Em momentos de dificuldade, use o pensamento estratégico para encontrar soluções criativas, sem recorrer a atalhos que possam comprometer sua segurança financeira. Planejamento, análise crítica e boa administração dos recursos ajudam a evitar prejuízos e a construir resultados duradouros.

No campo profissional, o Sete de Espadas recomenda estratégia, discrição e atenção às intenções de quem está ao seu redor. Rever métodos, encontrar soluções criativas e demonstrar suas competências com clareza pode favorecer o reconhecimento.

Por outro lado, a carta alerta para fofocas, intrigas, disputas desleais e apropriação de ideias. Pode haver alguém agindo como adversário nos bastidores, por isso convém observar o ambiente sem alimentar suspeitas precipitadas. Diante de conflitos ou mudanças, avalie os fatos e planeje os próximos passos com cautela. O verdadeiro avanço combina inteligência estratégica, ética e clareza de objetivos.

A sabedoria de saber quando avançar

Em sua face desafiadora, o Sete de Espadas alerta para mentiras, traições, omissões e tentativas de obter vantagens desonestas. Convida também a reconhecer possíveis interesses ocultos e a ouvir a intuição diante de situações que despertam desconfiança.

Por outro lado, ensina que a inteligência estratégica consiste em estabelecer prioridades, encontrar alternativas e preservar a própria energia. Nem todo obstáculo precisa ser enfrentado pelos meios habituais, mas fugir das responsabilidades ou adiar decisões importantes pode agravar os problemas. A sabedoria está em saber quando agir com discrição, quando mudar de rumo e quando encarar a verdade.

A verdadeira astúcia começa pelo autoconhecimento. Ao compreender nossos desejos, medos e motivações, tornamo-nos menos vulneráveis à manipulação e menos propensos a comprometer nossos valores para alcançar o que queremos. É possível preservar a intimidade sem abrir mão da honestidade e buscar soluções sem ignorar suas consequências.

Que o Sete de Espadas nos ensine a reconhecer os sinais sem alimentar suspeitas infundadas, a proteger o que importa sem confundir discrição com dissimulação e a perceber quando é hora de seguir por outra direção.

Afinal, nem sempre podemos remover os obstáculos do caminho, mas podemos ampliar nossa perspectiva, descobrir novas possibilidades e avançar sem perder de vista nossos valores e aquilo que dá sentido às nossas escolhas.

“Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo não será derrotado em cem batalhas.” Sun Tzu, A Arte da Guerra

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Pet Correio B+

Mudanças na pele e nos pelos estão entre primeiros sinais de envelhecimento nos pets

Além do aparecimento da pelagem branca, ressecamento e sensibilidade podem aumentar; chegada da nova fase exige adaptação dos cuidados

10/10/2026 14h00

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Mudanças na pele e nos pelos estão entre primeiros sinais de envelhecimento nos pets

Mudanças na pele e nos pelos estão entre primeiros sinais de envelhecimento nos pets Foto: Divulgação

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Não existe uma regra que determine a idade em que os pets são considerados idosos, uma vez que o envelhecimento depende de porte, genética e estilo de vida. As mudanças na pelagem costumam ser um dos sinais mais visíveis, porém, não se limitam ao aparecimento de fios brancos: a pele tende a ficar mais seca e fina, enquanto os pelos podem perder brilho, densidade e maciez.

As alterações ocorrem devido à renovação celular, que pode se tornar mais lenta, assim como a diminuição na produção da barreira lipídica e as mudanças no ciclo folicular. Além dos resultados visíveis, a pele pode ficar mais sensível e o crescimento dos pelos, mais lento.

“O pet idoso pode apresentar uma barreira cutânea mais delicada e uma capacidade de recuperação menor. Banhos excessivos, produtos muito detergentes, água muito quente e principalmente secagens muito quentes podem remover excessivamente a proteção lipídica natural e favorecer ressecamento, sensibilidade e desequilíbrio da microbiota cutânea”, explica a médica-veterinária Nathália Starek, CEO da Vidaá Care.

Portanto, é necessário adaptar a rotina de higiene para garantir a saúde e o bem-estar integral. A frequência de banhos depende de cada animal, visto que alguns podem precisar de protocolos terapêuticos mais frequentes, enquanto outros podem tomar banhos de imersão mais espaçados.

Nos intervalos, a rotina de skincare deve seguir de acordo com as características individuais, com limpeza a seco e aplicação de séruns específicos.

“O maior erro é continuar fazendo tudo exatamente como quando o animal era jovem, ou ir ao extremo oposto e deixar de cuidar da pele porque ele envelheceu. O ideal é adaptar o cuidado para uma rotina com menos estresse e mais conforto, com produtos adequados, movimentos delicados e respeito aos limites de cada pet”, orienta Nathália.

A médica-veterinária destaca que nem toda alteração na pele e nos pelos são causadas pelo avanço da idade. Queda excessiva, alopecia, coceira, descamação intensa, odor ou mudanças abruptas na pelagem podem sinalizar também questões metabólicas, nutricionais ou hormonais, e devem ser investigadas.

Saúde integral

Além dos cuidados tópicos, cuidar do animal idoso exige um olhar integral. Sinais sutis como hesitação ao subir em sofás, dificuldade para se levantar e falta de disposição para passeios costumam ser atribuídos à “coisas da idade”, mas podem indicar dor e problemas articulares, por exemplo. 

Já a insegurança em ambientes escuros, esbarrões, dificuldade para encontrar objetos ou hesitação diante de degraus podem significar questões na visão. “Mudanças de sono, apetite, consumo de água, peso, disposição, interação social e comportamento merecem atenção. Nem tudo é simplesmente velhice e muitas mudanças físicas e de comportamento são condições que precisam ser diagnosticadas e tratadas para dar mais qualidade de vida”, afirma Nathália.

Além disso, a alimentação se torna ainda mais importante para os pets idosos. Isso porque o metabolismo e, consequentemente, a necessidade energética mudam. Paralelamente, a manutenção da massa muscular e do peso requerem mais atenção à qualidade das proteínas e ao aporte adequado de gorduras, fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes.

“A alimentação não deve ser pensada apenas como ‘encher o potinho’. Ela faz parte do cuidado diário e influencia na saúde intestinal e metabólica, na imunidade, na pele e na pelagem. O melhor alimento e complemento alimentar não é o que tem mais ingredientes, mas aquele que atende à necessidade daquele animal”, assinala Nathália.

Cinema Correio B+

Dia das Crianças: seis filmes para aproveitar o feriadão em família

De Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idades

10/10/2026 13h00

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De Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idades

De Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idades Foto: Divulgação

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O Dia das Crianças cai na segunda-feira (12), garantindo um fim de semana prolongado para quem quer aproveitar o tempo com a família. E, como cinema continua sendo um dos programas mais divertidos para reunir gerações, a boa notícia é que não faltam opções, tanto nas salas quanto no streaming.

Das aventuras dos brinquedos mais famosos da Pixar ao retorno dos Vingadores, passando pela brasileiríssima Galinha Pintadinha, há histórias para os pequenos, os adolescentes e até para os adultos que não resistem a uma boa dose de nostalgia.

Se me permitem palpitar, aqui vão seis filmes para entrar no clima do feriadão, lembrando que nem toda aventura familiar é necessariamente indicada para todas as idades.

Toy Story 5 — Disney+

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e os brinquedos que conquistaram diferentes gerações estão de volta, desta vez enfrentando um adversário bastante contemporâneo: a tecnologia. A chegada de um tablet à vida de Bonnie ameaça deixar os brinquedos tradicionais de lado, numa disputa que não poderia ser mais atual.

Afinal, como convencer uma criança a brincar quando as telas oferecem tantas distrações? A Pixar recupera seus personagens mais queridos para discutir justamente a importância da imaginação e das brincadeiras. E, de quebra, oferece aos adultos a oportunidade de reencontrar velhos amigos. Já disponível no Disney+.

O Mandaloriano e Grogu — Disney+

É praticamente impossível resistir ao pequeno Grogu, carinhosamente conhecido como Baby Yoda, que conquistou o público de Star Wars muito além dos fãs tradicionais da saga. Depois do sucesso da série The Mandalorian, Pedro Pascal retorna como Din Djarin, agora numa aventura cinematográfica ao lado de seu inseparável protegido.

Com ação, criaturas fantásticas e a relação de afeto entre os dois personagens, o filme oferece uma nova porta de entrada para uma galáxia muito, muito distante. Também está disponível no Disney+.

Vingadores: Ultimato — Cinemas

Os super-heróis da Marvel voltaram às telonas com o relançamento de Vingadores: Ultimato, de 2019, um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema. É a oportunidade de rever, na tela grande, o confronto definitivo contra Thanos e o encerramento de uma etapa histórica do Universo Cinematográfico Marvel.

Para os adolescentes que cresceram acompanhando os heróis, a experiência ganha outra dimensão no cinema. Vale lembrar, porém, que o filme tem mais de três horas de duração, cenas intensas de ação e classificação indicativa de 14 anos. Não é uma aventura para os pequenos.

De Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idadesDe Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idades - Divulgação

Galinha Pintadinha – O Filme — Cinemas

Uma das personagens brasileiras mais queridas das crianças finalmente chegou às telas de cinema. Depois de conquistar milhões de famílias com suas músicas e vídeos, a Galinha Pintadinha ganhou seu primeiro longa-metragem, lançado em 1º de outubro.

É uma opção especialmente interessante para os menores, que agora podem acompanhar sua personagem favorita numa experiência diferente, com a magia da sala escura e da tela gigante. Como destacamos na coluna da semana passada, a trajetória da Galinha Pintadinha é também uma história impressionante de sucesso da animação brasileira, que começou na internet e se transformou em um fenômeno infantil.

Um Tio Quase Perfeito 3 — Cinemas

Marcus Majella retorna como Tony, o tio divertido e atrapalhado que conquistou o público em 2017. Só que os tempos mudaram. Os sobrinhos cresceram, estão mais independentes e já não precisam tanto dele, uma situação que deixa Tony bastante perdido.

Tudo muda quando uma bebê é deixada à sua porta, obrigando a família a se reunir novamente para enfrentar uma confusão inesperada. A comédia brasileira também marca o reencontro do público com os jovens atores da franquia, entre eles Julia Svacinna, que tinha apenas 11 anos no primeiro filme e agora está com 21. Uma história sobre família, crescimento e os laços que sobrevivem à passagem do tempo. Estreou nesta quinta-feira (8).

As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica — Cinemas

Para quem gosta de aventuras no estilo Indiana Jones, mas em versão animada, Tadeo Jones está de volta. O arqueólogo atrapalhado, acompanhado de Sara e seus inseparáveis amigos, acaba envolvido em uma nova confusão depois de despertar acidentalmente um antigo feitiço.

O resultado é uma viagem cheia de mistérios, perigos e situações absurdas, com o humor característico da franquia espanhola. A animação também chegou aos cinemas nesta quinta-feira (8) e é uma opção para crianças um pouco maiores, com classificação indicativa de 10 anos.

Com tantas opções, o desafio será escolher apenas um. E, para as famílias com crianças de idades diferentes, talvez a solução seja mesmo aproveitar os três dias de feriado para mais de uma sessão. Afinal, o Dia das Crianças também pode ser uma ótima desculpa para os adultos recuperarem um pouco da própria infância.

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