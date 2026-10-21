Animada que só, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, entrou no... Leia na coluna de hoje

Bráulio Bessa - Escritor brasileiro
"Nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo”.
FELPUDA
Animada que só, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, entrou no ritmo de festa na caminhada pró-Lula que foi realizada em São Paulo. E desfilou toda-toda, no maior ziriguidum, tocando tamborim ao lado da deputada federal Tabata Amaral. Em tempo: Simone trocou Mato Grosso do Sul pela Capital paulistana para concorrer ao Senado. Deu ruim, pois ela perdeu a eleição por lá e o seu marido Eduardo Rocha saiu derrotado por aqui na disputa por vaga na Assembleia Legislativa de MS. Vai vendo...
Continua?
No 14º mandato, o deputado estadual Londres Machado (PP) poderá voltar a ser escolhido como líder do governo na AssembleiaLegislativa de Mato Grosso do Sul. A experiência e o trânsito político pesam a seu favor, porque para o governo nunca são demais.
Mais
No primeiro mandato de Eduardo Riedel, suas articulações ajudaram a garantir tranquilidade ao Executivo na relação com o Legislativo. Em tempos de novas composições, a habilidade de diálogo continua sendo um ativo valioso.
Menos
A senadora Tereza Cristina e o futuro senador e cacique do Centrão, Arthur Lira, aconselharam o senador Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, que baixe a bola e foque primeiro em ganhar a eleição neste segundo turno. Dizem que a grande falha do time de Flávio tem sido já contar com a vitória, antes mesmo do juiz apitar o fim do jogo.
Sonho meu...
O deputado federal Dr. Luiz Ovando não conseguiu se reeleger e já está se movimentando para, digamos, ser visto pelo governador Eduardo Riedel. Ele está de olho no comando da Secretaria de Saúde de MS. Mas não é só ele que quer porque quer sentar nessa cadeira de polpudo orçamento. O deputado espera contar com apoios necessários para que ele consiga assumir a pasta. É esperar para ver.
Termômetro
Ninguém de MS está no ranking dos políticos eleitos da direita engajados na campanha de Flávio Bolsonaro. O empenho dos aliados vem sendo medido em todo o País. Diante da inércia no Estado, o senador eleito Reinaldo Azambuja resolveu dar um chacoalhão na moçada.Já o irmão do presidenciável e senador eleito por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, aparece em sexto lugar. Carol de Toni, eleita senadora por SC, está em terceiro lugar como a mais engajada na campanha. Em primeiro lugar, está o senador eleito por Goiás, Gustavo Gayer.
ANIVERSARIANTES
- Alencastro Maria Alves Neto,
- Marlize (Lize) Helena Dalpasquale,
- Miguel Povh Filho,
- Silmara Domingues Araújo Amarilla,
- Luiz Dresch,
- Bianca Afonso Baggio,
- Sofia Ruiz,
- Domenico Minna,
- Antonio Luiz Farias,
- Faustino Gonçalves Sobrinho,
- Israel Machado de Melo Sobrinho,
- Paulo Roberto Davalo,
- Aciso Batista Alves,
- José Odorico de Oliveira Almeida,
- Celso Augusto Pinto Cavalcante,
- Cyro Clemente,
- Rozinete Albuquerque,
- Ana Rosa Garcia Macena Vargas,
- Maria Luiza Borges Daniel Zangari,
- Denise Ferreira Khalil,
- Fernanda Epelbaum,
- Fernando Epelbaum,
- Dr. Eurípedes Barsanulfo Pereira,
- Leonor Lopes da Silva Saad,
- Márcia Aparecida Perez Heredia Miotto,
- Dr. Sérgio Kiyoshi Utima,
- Nélia Orro,
- Ademilson Martins da Rocha,
- João Vinicius do Amaral Schllosseer,
- Kátia Tamashiro Pedraza,
- Gilda Corrêa Gamba,
- Jusely Lins Vasconcelos,
- Mário Ivo Aureliano,
- Nivardo Jovito Rocha,
- Maria Mercedes Oliveira,
- Geraldo Ferreira Alves,
- Adilson Marques Leite,
- João Fernandes,
- Marcelino de Rezende,
- Euzébio do Espírito Santo,
- Juarez Ribeiro da Silva,
- Lourdes Cardoso Martins,
- Roberta Cabral Kretsch,
- Flávio Filizzola,
- Marco Antônio Comparin,
- Sérgio Francisco Duarte,
- Celina Pereira da Rosa,
- Aloísio Beraldo e Andrade,
- Etuco Adashi Kanasawa,
- Francisca Carvalho dos Reis,
- Maria Rogéria Fernandes,
- Ailton Martins,
- Everaldo Escobar Amorim,
- Maria Cecilia de Sousa,
- Rezenaide de Camargo Rohewedd,
- Milton Gonzaga Carvalho,
- Jair Antonio Leonardi,
- Maria Madalena dos Santos,
- Adevaldo José Ramires Pereira,
- Guilhermina Rego de Oliveira Carvalho,
- Ivone Gonçalves da Silva,
- Thiago Ferreira de Castro Junior,
- Astrogildo José Ferreira de Carvalho,
- Claudio Freire de Menezes,
- José Ricardo Buchara Martins,
- Denise Campos Serra da Cruz,
- Dr. Jefferson Dário José de Paula,
- Carlos Alberto Bianchi,
- Amâncio Rodrigues da Silva Júnior,
- Janete Batista,
- Fábio Marques Barbosa,
- Josefa Lázaro Mendes,
- Marcela Congro Leal,
- Nilza Fernandes Marinho,
- Paula Regina da Silva Sanematsu,
- Liliane de Jesus Berbette,
- Suely Aparecida de Souza Navarro,
- Leni Caetano dos Santos e Silva,
- Elinete Ricartes Barros,
- Sandro Ricardo Zvicker,
- Denise Aparecida Siqueira,
- Sandra do Amaral Lucena,
- Carlos Eduardo Volpe,
- Fabricio Widal de Albuquerque,
- Caroline Queiroz Diniz,
- Robson Ferreira Cantarella,
- Carlos José Camilo de Carvalho,
- Elisete Eziquiel da Costa,
- Áurea Beatriz Knapik,
- Marilene Karoline Pereira Wesner Rodriguez,
- Celeste de Jesus Pereira,
- Jônatas de Lima Barros,
- Viviane Barbosa Teixeira,
- Aléxis Garcia Scorza,
- Cássia Aparecida Pompeu Muller,
- Cleiton Tubino Silva,
- Rogério Fernando Makert Faria,
- Cleres de Fátima Antunes
- Pinto Vedovato,
- Maridalva de Souza Sampaio,
- Cícero Nobre Castello,
- Regiane Lopes Gonela,
- Gilson Gonçalves da Silva,
- Astor Antonio de Oliveira Junior,
- Jaqueline Simone Barbosa Pereira,
- Mônica de Almeida Arenales,
- Paula Escobar Yano.
Colaborou com Tatyane Gameiro