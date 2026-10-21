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Diálogo

Animada que só, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, entrou no... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (21)

Ester Figueredo

21/10/2026 - 00h02
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Bráulio Bessa - Escritor brasileiro

"Nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo”.

FELPUDA

Animada que só, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, entrou no ritmo de festa na caminhada pró-Lula que foi realizada em São Paulo. E desfilou toda-toda, no maior ziriguidum, tocando tamborim ao lado da deputada federal Tabata Amaral. Em tempo: Simone trocou Mato Grosso do Sul pela Capital paulistana para concorrer ao Senado. Deu ruim, pois ela perdeu a eleição por lá e o seu marido Eduardo Rocha saiu derrotado por aqui na disputa por vaga na Assembleia Legislativa de MS. Vai vendo...

Continua?

No 14º mandato, o deputado estadual Londres Machado (PP) poderá voltar a ser escolhido como líder do governo na AssembleiaLegislativa de Mato Grosso do Sul. A experiência e o trânsito político pesam a seu favor, porque para o governo nunca são demais.

Mais

No primeiro mandato de Eduardo Riedel, suas articulações ajudaram a garantir tranquilidade ao Executivo na relação com o Legislativo. Em tempos de novas composições, a habilidade de diálogo continua sendo um ativo valioso.

Alini MelloAlini Mello - Foto: Arquivo Pessoal

 

Mateus VerdelhoMateus Verdelho - Foto: Lu Prezia

Menos

A senadora Tereza Cristina e o futuro senador e cacique do Centrão, Arthur Lira, aconselharam o senador Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, que baixe a bola e foque primeiro em ganhar a eleição neste segundo turno. Dizem que a grande falha do time de Flávio tem sido já contar com a vitória, antes mesmo do juiz apitar o fim do jogo. 

Sonho meu...

O deputado federal Dr. Luiz Ovando não conseguiu se reeleger e já está se movimentando para, digamos, ser visto pelo governador Eduardo Riedel. Ele está de olho no comando da Secretaria de Saúde de MS. Mas não é só ele que quer porque quer sentar nessa cadeira de polpudo orçamento. O deputado espera contar com apoios necessários para que ele consiga assumir a pasta. É esperar para ver.

Termômetro

Ninguém de MS está no ranking dos políticos eleitos da direita engajados na campanha de Flávio Bolsonaro. O empenho dos aliados vem sendo medido em todo o País. Diante da inércia no Estado, o senador eleito Reinaldo Azambuja resolveu dar um chacoalhão na moçada.Já o irmão do presidenciável e senador eleito por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, aparece em sexto lugar. Carol de Toni, eleita senadora por SC, está em terceiro lugar como a mais engajada na campanha. Em primeiro lugar, está o senador eleito por Goiás, Gustavo Gayer.

ANIVERSARIANTES 

  • Alencastro Maria Alves Neto,
  • Marlize (Lize) Helena Dalpasquale, 
  • Miguel Povh Filho, 
  • Silmara Domingues Araújo Amarilla, 
  • Luiz Dresch,
  • Bianca Afonso Baggio,
  • Sofia Ruiz,
  • Domenico Minna,
  • Antonio Luiz Farias,
  • Faustino Gonçalves Sobrinho,
  • Israel Machado de Melo Sobrinho,
  • Paulo Roberto Davalo,
  • Aciso Batista Alves,
  • José Odorico de Oliveira Almeida,
  • Celso Augusto Pinto Cavalcante,
  • Cyro Clemente, 
  • Rozinete Albuquerque,
  • Ana Rosa Garcia Macena Vargas,
  • Maria Luiza Borges Daniel Zangari,
  • Denise Ferreira Khalil,
  • Fernanda Epelbaum,
  • Fernando Epelbaum,
  • Dr. Eurípedes Barsanulfo Pereira,
  • Leonor Lopes da Silva Saad, 
  • Márcia Aparecida Perez Heredia Miotto,
  • Dr. Sérgio Kiyoshi Utima, 
  • Nélia Orro,
  • Ademilson Martins da Rocha,
  • João Vinicius do Amaral Schllosseer,
  • Kátia Tamashiro Pedraza,
  • Gilda Corrêa Gamba,
  • Jusely Lins Vasconcelos,
  • Mário Ivo Aureliano,
  • Nivardo Jovito Rocha,
  • Maria Mercedes Oliveira,
  • Geraldo Ferreira Alves,
  • Adilson Marques Leite,
  • João Fernandes,
  • Marcelino de Rezende,
  • Euzébio do Espírito Santo,
  • Juarez Ribeiro da Silva,
  • Lourdes Cardoso Martins,
  • Roberta Cabral Kretsch,
  • Flávio Filizzola, 
  • Marco Antônio Comparin, 
  • Sérgio Francisco Duarte,
  • Celina Pereira da Rosa,
  • Aloísio Beraldo e Andrade,
  • Etuco Adashi Kanasawa,
  • Francisca Carvalho dos Reis,
  • Maria Rogéria Fernandes,
  • Ailton Martins,
  • Everaldo Escobar Amorim,
  • Maria Cecilia de Sousa,
  • Rezenaide de Camargo Rohewedd,
  • Milton Gonzaga Carvalho,
  • Jair Antonio Leonardi,
  • Maria Madalena dos Santos,
  • Adevaldo José Ramires Pereira,
  • Guilhermina Rego de Oliveira Carvalho,
  • Ivone Gonçalves da Silva,
  • Thiago Ferreira de Castro Junior,
  • Astrogildo José Ferreira de Carvalho,
  • Claudio Freire de Menezes,
  • José Ricardo Buchara Martins,
  • Denise Campos Serra da Cruz, 
  • Dr. Jefferson Dário José de Paula,
  • Carlos Alberto Bianchi, 
  • Amâncio Rodrigues da Silva Júnior,
  • Janete Batista,
  • Fábio Marques Barbosa,
  • Josefa Lázaro Mendes,
  • Marcela Congro Leal,
  • Nilza Fernandes Marinho,
  • Paula Regina da Silva Sanematsu,
  • Liliane de Jesus Berbette,
  • Suely Aparecida de Souza Navarro,
  • Leni Caetano dos Santos e Silva,
  • Elinete Ricartes Barros,
  • Sandro Ricardo Zvicker,
  • Denise Aparecida Siqueira,
  • Sandra do Amaral Lucena,
  • Carlos Eduardo Volpe,
  • Fabricio Widal de Albuquerque,
  • Caroline Queiroz Diniz,
  • Robson Ferreira Cantarella,
  • Carlos José Camilo de Carvalho,
  • Elisete Eziquiel da Costa,
  • Áurea Beatriz Knapik, 
  • Marilene Karoline Pereira Wesner Rodriguez,
  • Celeste de Jesus Pereira,  
  • Jônatas de Lima Barros,
  • Viviane Barbosa Teixeira,
  • Aléxis Garcia Scorza,
  • Cássia Aparecida Pompeu Muller,
  • Cleiton Tubino Silva,
  • Rogério Fernando Makert Faria,
  • Cleres de Fátima Antunes 
  • Pinto Vedovato,
  • Maridalva de Souza Sampaio,
  • Cícero Nobre Castello, 
  • Regiane Lopes Gonela,
  • Gilson Gonçalves da Silva,
  • Astor Antonio de Oliveira Junior,
  • Jaqueline Simone Barbosa Pereira,
  • Mônica de Almeida Arenales,
  • Paula Escobar Yano.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

O governador reeleito Eduardo Riedel, os senadores eleitos Reinaldo... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (20)

20/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Arthur Schopenhauer - Filósofo alemão

"Talento é quando um atirador atinge o alvo que os outros não conseguem. Gênio é quando um atirador atinge o alvo que os outros não veem".

FELPUDA 

O governador reeleito Eduardo Riedel, os senadores eleitos Reinaldo Azambuja e Capitão Contar, e o deputado estadual Coronel David não descansaram no último final de semana na corrida eleitoral. O grupo percorreu bases pedindo votos para Flávio Bolsonaro. Com agendas lotadas e reuniões com lideranças, prefeitos e vereadores, o recado foi único e direto: consolidar o palanque bolsonarista no Estado. Todos têm como missão eleger o presidenciável e mostrar força política nesta reta final, levando a mensagem de continuidade e alinhamento com Mato Grosso do Sul.

Folga

Tereza Cristina Coorêa da Costa Dias, Nelson Trad Filho e Soraya Thronick, os três senadores de Mato Grosso do Sul, deixaram as diferenças políticas de lado e se uniram na votação a favor do fim da escala 6x1. 

Em falta

Têm postos de saúde da Capital em que enfermeiras e médicos estão comprando até aparelho para medir pressão, porque a situação é caótica. Alguns médicos estão pedindo desculpas aos pacientes pela falta de remédios nos postos.  Pode?

DiálogoFoto: Imagem criada por IA Divulgação Arpen

Desde a entrada em vigor da Lei Federal nº 14.382/22, que passou a permitir a alteração de prenome sem a necessidade de processo judicial, 173 alterações já foram realizadas, desde julho de 2022, diretamente nos Cartórios de Registro Civil de Campo Grande. Mato Grosso do Sul contabilizou 573 alterações. Antes da lei,  a alteração do prenome dependia de procedimento judicial e da apresentação de uma justificativa. Com a nova legislação, pessoas maiores de 18 anos passaram a poder realizar a mudança diretamente em cartórios,  assim como também foram facilitadas as alterações de sobrenomes. Hoje é permitida a inclusão de sobrenomes familiares a qualquer tempo, mediante comprovação do vínculo, assim como a inclusão ou exclusão de sobrenome em razão de casamento ou divórcio. Filhos também podem acrescentar sobrenomes  em decorrência da alteração do sobrenome dos pais. As informações são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). O Sudeste lidera as mudanças de nome no País, com 14,5 mil alterações desde a entrada em vigor da nova legislação.

DiálogoMiriane Marins - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoTete Conde - Foto: Divulgação

Vitrine

A CPI do Buraco vai colocar a Câmara Municipal da Capital em vitrine máxima. Se na CPI do Ônibus deu para "empurrar com a barriga", segundo os mais diferentes segmentos da população,  agora não. Buraco na porta de casa incomoda dez entre dez moradores. É voto e paciência que estão em jogo e acredita-se que nenhuma das excelências vai querer bater de frente com o distinto eleitorado. Vereador que tentar blindar ou fazer gracinha vai ser cobrado sem dó. 

Cadeira

A reunião do TRE-MS desta terça-feira (20), às 18h30min,  poderá mexer no tabuleiro da Assembleia Legislativa de MS. A retotalização dos votos, por decisão do TSE, indica que haveria  alteração das cadeiras  e a ordem dos suplentes. No centro da conta está Jerson Domingos, que teve mais de 18 mil votos anulados após a cassação do registro. Na política, até voto contado pode virar voto perdido. E cadeira parlamentar, como se sabe, não vem com garantia estendida.

Lado

Fábio Trad, ex-candidato do PT ao governo, gravou vídeo indignado com a suposta oferta de futuras emendas pelos senadores eleitos Reinaldo Azambuja e Capitão Contar a municípios onde Flávio Bolsonaro for mais votado. Denuncia a suspeita de compra de votos, mas parece não ouvir o seu próprio líder, Lula, anunciar benefícios e renegociações em plena reta final eleitoral. Na política, a indignação também tem lado. E, pelo visto, certas promessas só incomodam quando vêm do adversário. Dá licença!

ANIVERSARIANTES 

  • Dra. Mariana Medina de Almeida, 
  • Matusalém Sotolani, 
  • Dionéia Bambil Dias Rigo, 
  • Filipe Fernandes Reinoso,
  • Sandra Alves, 
  • Ana Leda Barbosa, 
  • Albertino Antonio Gomes,
  • Adão Cabral Mansano,
  • Jacintho Honório Silva Filho,
  • Dr. Lauro Bulaty, 
  • Grimaldo Macario da Cunha,
  • Mario Roberto de Souza,
  • Oswaldo Pio Andrighetto,
  • Nelson da Silva Freitas,
  • Kátia Mello Cesar Corazza,
  • Olimpio Massal Katayama,
  • Hélio Mandetta Sobrinho,
  • Ana Marta Zafalon Beraldo,
  • José Josino de Andrade Neto,
  • Athayde Nery de Freitas Júnior,
  • Alexandra Barbosa dos Santos Golin,
  • Maria Santana de Mello, 
  • Dra. Nerzita Martins de Carvalho Sayd, 
  • Jorge Nehme Scaff,
  • Amanda Corrêa Basmage, 
  • Allan Ribeiro de Oliveira,
  • João Dorival de Souza Nogueira,
  • Heloisa Bruna Grubits, 
  • Edileia Mora Caceres,
  • Sebastião Pereira Martins,
  • Keyla Venturini,
  • Kelly Venturini,
  • José Oliveira Brandão Filho,
  • Marcia Medeiros,
  • Wilmar Monteiro,
  • Eloah Maria do Rosário de Andrade,
  • Jatyr Mastriani de Godoy,
  • Ewerton Márcio dos Santos Leite (Márcio Krika),
  • Rafaela Lopes Faleiros,
  • Walkiria Neves, 
  • Abel Nunes Proença,
  • Ana Lidiane Oliveira,
  • Odete Nunes Coinete,
  • Sandra Maria Assis Daros, 
  • Lorena Posser,
  • Jacqueline de Almeida Martins Locatelli, 
  • João Nogueira de Menezes,
  • Fabiana Ferreira Machado,
  • Renato Monteiro Diniz Junqueira,
  • Tiago Martins Pithan,
  • Maria Silene Nabhan,
  • Naomi Kurle de Avilés,
  • Darcy Gomes Garrido,
  • Nelson Aquena,
  • Romario de Souza Brandão, 
  • Dulce Alves Campos, 
  • Valda Bessa Costa,
  • Maria Bruna de Abreu,
  • Emília Barcellos,
  • Tecla Mello de Campos,
  • Marcelo Salimon,
  • Gotardo Malagoli,
  • Pedro José de Vasconcelos Souza,
  • Adilson Valério Herradon,
  • Emília Thal,
  • Michelle Marques Tabox Garcia de Oliveira, 
  • Ataíde Batista Neto,
  • Paulo Nantes Abuchaim,
  • Ariane Candado Barradas,
  • Raimundo Nasion de Aguiar,
  • Shirlei Borralho,
  • Marisa Aleixo,
  • Nely Alencar Lima,
  • Enir Canhete,
  • Gilmar Elias Batista,
  • Graciela Amaral,
  • Celina Pontes de Siqueira,
  • Elika Ferreira Gonçalves,
  • Ana Cristina Michels Barbosa,
  • Glicemari Martins Roggia,
  • João Cláudio Ventura Chaves,
  • Nivaldo Isidoro Oliveira,
  • Suely Maria Roaman de Arruda,
  • Marcella Ribeiro Filizzola,
  • Sérgio Luiz Paschoal Alves Corrêa,
  • George Tsuge,
  • Francisco Hilton de Souza Alves,
  • Antonio Yukishigue Tanaka,
  • Carlos Henrique Moreira,
  • Dirceu da Silva,
  • Gilberto Carlos Ferreira,
  • Marco Antonio Machado,
  • Jorge Luiz Carrara,
  • Maria Paula Gonçalves,
  • Augusto Corrêa da Costa Fiaes,
  • Jesus Teodoro de Freitas,
  • Jefferson  dos Santos Rodrigues de Amorim,
  • Simone Alves Dias Prandini Anderson da Silva,
  • Edson Roberto Roque,
  • João Antonio da Costa,
  • Michelle Guimarães Arantes,
  • Keila Lucena, 
  • Maria Luiza Bordon Trelha,
  • Ana Priscila Pires Moreira Recalde,
  • Thadeu Trindade Gonçalves Nantes.

Colaborou com Tatyane Gameiro

REPRESENTANTE LOCAL

Campo-grandense faz vaquinha para representar MS em 11° encontro internacional

De 31 deste mês até 2 de novembro, em Recife (PE), "Cores Femininas" chega a sua décima primeira edição com tema' Nenhuma a Menos', em combate ao aumento da violência de gênero

19/10/2026 09h00

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Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da Capital

Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da Capital Reprodução/Acervo Pessoal

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Surpreendida pelo e-mail da organização do evento Cores Femininas, que acontece entre os dias 31 deste mês e 2 de novembro em Pernambuco, a artista campo-grandense com mais de uma década de história profissional formada em artes visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Erika Pedraza, busca custear sua ida até Recife para compôr a 11ª edição do evento que neste ano traz o tema: Nenhuma a Menos. 

Esse evento recebe artistas nacionais e de fora do Brasil e chega já em sua 11ª primeira edição, abordando o tema de combate ao aumento da violência de gênero no Brasil e na América Latina, que não está distante da cruel realidade sul-mato-grossense. Somente até meados de setembro, MS já havia registrado 27 feminicídios em seu território. 

Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da CapitalReprodução/Acervo Pessoal

Apesar de anos de luta e resistência, até os dias de hoje os acessos ainda costumam ser mais dificultados para figuras femininas na sociedade, desde movimentos históricos que remontam os ideais impulsionados pela Revolução Francesa e o Iluminismo ainda no século 18.

Também as manifestações sociais mais contemporâneas, como o próprio grafite e demais pilares do hip hop, não deixam de evidenciar a reivindicação por diminuição das desigualdades entre povos e/ou classes.

Sobre isso, ao Correio B Pedraza destacou a importância de estar em um evento exclusivamente focado na expressão artística feminina, que chega em sua 11ª edição, o que segundo ela demonstra uma enorme resistência do movimento em manter-se diante das imposições sociais que tentam dizer principalmente às mulheres onde elas devem, ou não, estar.

“Pernambuco tem um índice alto de violência contra mulher e eventos como esse promovem união feminina e o combate à violência, quando instruem as meninas a se defenderem, a denunciar”, comenta. 

Conforme a artista campo-grandense que busca chegar ao evento em Recife, essa união se demonstra por meio justamente da escuta e do diálogo com demais mulheres e meninas, tendo em vista que, por exemplo, logo no primeiro dia de Cores Femininas é realizada uma roda de conversa e palestra dentro de uma Unidade Educacional de Internação (Unei) feminina local, além do show que encerra o último dia, feira de economia criativa, slam e mais, como bem frisa Erika.

DA CAPITAL ATÉ RECIFE

Contemplando mutirões de graffiti, música, dança, poesia, performances, oficinas, shows e ações coletivas e colaborativas, o evento disponibiliza para artistas hospedagem coletiva, alimentação, transporte para os locais de atividades, materiais básicos de pintura para uso coletivo e até área kids para mães e suas crias em algumas atividades.

Distante pouco mais de três mil quilômetros de seus destino, Pedraza precisa justamente chegar até o 11° Cores Femininas, evento que é aberto também para rappers, poetas, dancers, DJs, MCs, performers, educadoras, produtoras culturais e mais. Para não cansar em três dias de viagem, ela precisa juntar aproximadamente R$ 2,7 mil para custear a passagem.

“Está aí, na minha cara e estou passando para pedir ajuda para vocês para pagar a passagem, eles dão hospedagem e materiais, então preciso de R$ 2,7 mil. É longe, seriam quase três dias de viagem, então preciso ir de avião para não chegar muito cansada lá, e pelo menos a passagem de ida seria maravilhoso”, comenta ela. 

Professora com pós-graduação em Artes Regionais; em História da Arte Brasileira e também em Arte na Educação Infantil, a artista indica que despertou sua identidade e consciência ao integrar o Coletivo de Mulheres Negras de Mato Grosso do Sul Raimunda Luzia de Brito.

Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da CapitalReprodução/Acervo Pessoal

Ela viu sua arte representar cada vez mais o protesto e o empoderamento negro, em um verdadeiro trabalho de representação e responsabilidade social, com uma forte valorização da estética da mulher negra, justamente pelas dificuldades que são impostas para essa parcela da sociedade que representa quase 30% da população brasileira. 

“Um intercâmbio desses com certeza me abrirá portas, nosso MS não valoriza e não fortalece artistas de rua. Acredito firmemente que estar em ambiente diferente daqui me abrirá a mente e criará novas pontes e contatos importantes para mim e para minha carreira, além de conhecer um estado que nunca fui”, cita ela ao Correio do Estado. 

A artista, que tem seus trabalhos espalhados pela cidade, viu recentemente um edital inabilitar 100% dos seus inscritos, destacando sua visão no que diz respeito ao incentivo da arte campo-grandense, que deveria ser exemplo de como é o olhar do poder público na Capital.

Essa concorrência em questão voltava R$ 120 mil para dois projetos de muralismo, lançado no dia 28 de agosto pela Fundação Municipal de Cultura (Fundac) da capital sul-mato-grossense, envolvendo recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), que vêm até a Cidade Morena por meio do Ministério da Cultura.

“Falta mais investimento, este edital inabilitou 17 artistas com motivos genéricos, sem um parecer individual. Tentamos dialogar com a Fundac e levamos a assinatura da maioria dos artistas, cobrando mais respeito e transparência. Manchetes sensacionalistas não refletem a realidade de artistas profissionais da nossa cidade”, diz. 

Ela reforça o apelo para representar MS em Pernambuco. “Minha caminhada envolve militância negra e coletiva. Criei diversos coletivos, sendo o coletivo Enegrecer o mais atuante. Sou produtora, artista, arte-educadora e mãe atípica. Estou na luta por um destaque maior do que ja tenho, tentando evoluir sempre. Quero muito conseguir ir no evento no qual fui a única seleciona de MS”.

Para isso, ela disponibiliza o número de Pix para vaquinha (67992431669) que pode ser encontrado no perfil @nega_pedraza_ no Instagram.

 

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