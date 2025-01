Aprenda a fazer três receitas refrescantes para encarar o verão

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Sim, você pode e deve atualizar o seu cardápio de verão com sucos e sobremesas mais saudáveis, mas, quem sabe, também reservar uma pequena margem para os delírios da alma de glutão que quase todos carregam em suas preferências pessoais.

Por isso, o Correio B preparou um combo de verão com três itens para que você possa dosar a necessidade de consumir sobremesas e sucos mais saudáveis com a vontade de aproveitar o doce sabor de uma guloseima com um pouco mais de calorias.

Afinal, ninguém é de ferro, como diz o dito popular. Então, aproveite. Siga de olho na balança e em suas taxas corporais (gordura, glicose) e não deixe de tentar as três sugestões de receita deste fim de semana: sorbet (gelado de frutas) de banana caseiro; sucos detox de abacaxi (com hortelã, gengibre e raspas de limão); e, para arrematar com, digamos, um pouco mais de liberdade nutricional, um delicioso mousse de maracujá com raspas de chocolate.

Saboroso e refrescante, o sorvete é a melhor pedida quando o assunto é calor, férias e verão. O problema está nas gorduras trans, nos conservantes e no açúcar, responsáveis pelo aumento do colesterol ruim, dos triglicerídeos e de doenças que, muitas vezes, podem ser silenciosas.

A boa notícia é que, com criatividade e valorizando alimentos in natura, é possível saborear sobremesas saudáveis. Especialista nas alternativas para uma alimentação mais saudável, a nutricionista Paloma Popov ensina receitas imperdíveis para o verão, como o sorbet que você terá a chance de aprender com a receita desta página.

Para fazer um delicioso sorvete, a nutricionista indica preparações caseiras dos sorbets, os gelados de fruta, com banana, morango, manga e frutas vermelhas.

“Conseguimos uma boa cremosidade batendo frutas congeladas. Para incrementar o sabor, vale acrescentar mel, aveia, granola, castanhas e até nibs de cacau”, recomenda.

Quem quiser pode adicionar, segundo Paloma, chocolate em pó na massa para ter um sorvete de banana com chocolate.

Outra opção para garantir a cremosidade da sobremesa é processar a fruta com iogurte natural. O emulsificante natural é rico em cálcio, proteínas, vitaminas do complexo B e minerais. Paloma alerta que o iogurte natural comprado no supermercado deve ser puro, sem conter outro ingrediente no rótulo.

“É possível fazer um iogurte natural em casa, a partir do aquecimento do leite pasteurizado, com a adição de um ácido, como o limão, por exemplo, gerando a coagulação da proteína. A partir da famosa coalhada, podemos inserir sabor com raspas de coco, mel ou leite de coco, com o uso do liquidificador”, detalha a nutricionista, ampliando a conversa.

No caso dos picolés, os mesmos podem ser à base de água e fruta. Por se tratar de um clássico de dinâmicas culinárias com as crianças nas férias, Paloma indica preencher forminhas coloridas, com ingredientes nutritivos: “Podemos utilizar os sabores preferidos das crianças, como chocolate e frutas em geral”.

Outra dica é evitar frutas compostas por muita água, como melão, melancia e mamão. Nos sucos e vitaminas, para absorver o valor nutricional da fruta, Paloma indica o consumo imediato após o preparo – já que, depois de um tempo, parte das vitaminas evapora.

SUCOS DETOX

Eles fazem bem mesmo? Há uma certa polêmica envolvendo a verdadeira eficácia dos chamados sucos detox. Muitos especialistas, inclusive, defendem que eles acabam fazendo bem porque quem os consome costuma deixar de ingerir “porcarias”, ou seja, aqueles itens com muita caloria, gordura ou produtos ultraprocessados.

O fato é que as bebidas que prometem, por exemplo, reajustar o intestino, melhorar a transpiração ou o tom da pele estão fazendo um sucesso danado.

São sucos para consumo diário – com, entre outros itens, cenoura, maçã e vegetais verdes super-recomendados para quem precisa ou deseja emagrecer e desintoxicar – que fazem a cabeça da cantora Beyoncé, da atriz Gwyneth Paltrow e da primeira-dama dos EUA, Melania Trump, sem contar as inúmeras celebridades brasileiras que também aderem e fazem propaganda dos sucos detox.

Em uma entrevista recente, Gerard Mullin, professor de Medicina em uma universidade norte-americana especializado em gastroenterologia, disse que “as pessoas têm essa ideia mágica de que o que está no corpo são armas de destruição em massa e que eliminá-las, de alguma forma, vai melhorar a situação”.

O corpo humano, porém, tem muitos filtros. Os rins, o fígado, a pele e a bexiga se encarregam de eliminar toxinas e resíduos.

Mesmo assim, não dá para desmerecer o potencial de reposição – de sais minerais, fibras e vitaminas, por exemplo – desses sucos tão leves e refrescantes, além de ensejarem o compromisso pessoal de se alimentar melhor, manter o sono em dia e fazer atividades físicas. Em muitos casos, a sua presença na dieta está associada ao desejo de mais saúde e de uma aparência física mais atraente.

Já o mousse da sugestão deste fim de semana… Ah! Deixa ele na cota das pequenas irresponsabilidades do cardápio que, sem excesso, tanto bem fazem à alma. Agora, vista o avental, mãos à obra e um bom apetite.

SORBET DE BANANA CASEIRO

Ingredientes

4 bananas médias maduras (pode ser banana-prata);

400 g de iogurte grego;

1 colher (sopa) de mel.

Modo de Preparo

Pique bem as bananas e triture no liquidificador ou processador.

Junte o iogurte grego e o mel e bata bem até formar um creme liso e homogêneo.

Coloque em um recipiente que possa ser levado ao freezer e deixe congelar. Isso deve demorar, pelo menos, duas horas.

Retire do freezer 20 minutos antes de servir para dar uma leve derretida e sirva.

Rendimento: cerca de 400 g.

MOUSSE DE MARACUJÁ COM RASPAS DE CHOCOLATE

Ingredientes

1 lata de leite condensado;

300 ml de suco concentrado de maracujá;

2 caixinhas de creme de leite;

40 g de chocolate ao leite.

Modo de Preparo

Em um recipiente, misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá até obter uma mistura homogênea.

Despeje a mistura em uma travessa média e deixe na geladeira por uma hora.

Em seguida, raspe ou pique o chocolate e coloque por cima do mousse.

Sirva como preferir.

Rendimento: 4 a 5 pessoas.

SUCOS FUNCIONAIS E DETOX

Opção 1

Ingredientes

300 g de abacaxi cortado em cubos;

1 kiwi cortado em quatro partes;

1 ramo de hortelã;

1 colher (sobremesa) de gengibre ralado;

1 colher (sopa) de raspas de casca de limão;

50 ml de água de coco.

Opção 2

Ingredientes

1 cenoura pequena ralada;

1 beterraba pequena ralada;

Suco de ½ limão;

50 ml de água;

3 fatias de gengibre;

1 maçã pequena cortada em cubos.

Opção 3

Ingredientes

300 g de abacaxi cortado em cubos;

1 maçã pequena cortada em cubos;

1 colher de sobremesa de chia;

50 ml de água.

Modo de preparo

Bata os ingredientes no liquidificador e sirva gelado.

Rendimento: uma porção para cada receita.

