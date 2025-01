Confira a previsão do horóscopo de hoje 11 de janeiro. Leia o seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: se você pretende praticar algum esporte, nesse sábado, vá em frente porque você tem grandes chances de fazer muito sucesso hoje. Se você tem filhos aparecerão alguns conflitos com suas crianças ou adolescentes. A pessoa amada demonstrará um pouco de ciúmes, mas nada que desencadeie brigas sérias. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.



2 – Touro: nesse sábado você poderá cometer exageros alimentares, fato que poderá desencadear problemas de estômago depois. Portanto: não exagere. Hoje você será convidado para um evento ou passeio, mas tenha cuidado com o pessimismo. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: patchuli.



3 – Gêmeos: cuidado com fofocas entre amigos. Hoje você fará um passeio ou irá a um evento, onde escutará murmurinhos sobre sua pessoa. Mantenha a calma e lembre-se do ditado: “ Todos atiram pedras em árvores que dão frutos.” Cor do dia: verde. Perfumes do dia: capim-limão e alecrim.



4 – Câncer: excelente momento para reunir a família em um passeio junto à natureza. Porém não recorde momentos de dores passadas. Lembre-se do ditado: “Águas Passadas Não Movem Moinhos.” Aproveite e passe um perfume de alfazema, que em sua pele tem o poder acalmar tudo ao redor. Aliás alfazema é o aroma ideal para você nesse sábado. Cor do dia: lilás.



5 – Leão: evite baladas e festas nesse sábado porque você está vulnerável a acidentes. A opção mais segura é assistir séries ou até mesmo TV. Se quiser se divertir, chame amigos até a sua casa. Mas evite bebidas alcóolicas. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos e rosas brancas.



6 – Virgem: você e pessoas da sua família estão enfrentando problemas de saúde. Lembre-se que você não é obrigado a ter uma vida social se dentro da sua casa algo não está bem. Aproveite o sábado para repousar e acenda um incenso de aroma floral. Perfume do dia: qualquer aroma floral ou frutado. Cor do dia: azul.



7 – Libra: cuidado ao ir ao salão de beleza nesse sábado, a cabeleireira pode errar o corte ou o penteado. Mas não será culpa dela. Portanto, mantenha a calma. Se você está num relacionamento onde o parceiro é ciumento, vá se afastando aos poucos. Cor do dia: violeta. Perfumes do dia: violeta e almíscar.



8 – Escorpião: cuidado ao usar aplicativos de relacionamentos e marcar encontros com estranhos por Internet, os astros indicam perigo para isso agora. Alguém da sua família tentará brigar com você, mas o silêncio é sempre a melhor resposta e a sua pessoa sabe disso. Cor do dia: vermelho. Perfumes do dia: qualquer aroma amadeirado.



9 – Sagitário: as melhores oportunidades de trabalho ou serviços surgem aos sábados. Então fique ligado nas conversas e ofereça seu currículo ou serviços sempre que encontrar oportunidade. Se você é uma mulher jovem há chances de engravidar hoje. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: musk.



10 – Capricórnio: se surgir algum convite para viagem ou passeio, nesse sábado, não perca a oportunidade. Pois você conhecerá pessoas que mudarão a sua vida para melhor. No amor, controle o seu ciúme. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: qualquer aroma de baunilha.



11 – Aquário: um serviço ou bico extra nesse sábado tem tudo para dar certo. Portanto não perca essa oportunidade. No amor, não se esqueça que amizade é um tipo de amor e entre em contato com aqueles amigos com quem você já tem vontade de conversar já há algum tempo. Mande mensagens ou telefone porque a sua pessoa descobrirá coisas surpreendentes. Cor do dia: prata. Perfume do dia: nem precisa usar perfume hoje, só usar sabonete simples na sua higiene já é capaz de renovar suas energias.



12 – Peixes: aproveite o sábado para fazer aquele passeio esotérico que você sonha desde o ano passado. Tome um banho de ervas e vista aquele vestido florido ou aquela camiseta solta que estava esquecido no armário porque isso trará recordações preciosas para você. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.