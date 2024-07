Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 15 e 21 de julho

Correio B+

Ela contou que é uma admiradora do trabalho da Cassia Kiss e Marília Pera

A atriz Mila Carmo, que ganhou destaque em "Sétimo Guardião" e "Salve-se Quem Puder", agora brilha em "Família é Tudo", novela exibida às 19h na TV Globo. Em entrevista recente, ela compartilha sua trajetória, inspirações e sonhos no universo da atuação.



Mila avalia sua carreira como estando em uma fase muito bonita, onde as coisas estão começando a acontecer. "Sei que ainda tenho muita estrada pela frente, mas já consigo olhar pra trás e sentir orgulho da minha trajetória e das coisas que eu estou construindo. Me sinto abençoada por ter a chance de aprender e mostrar um pouco do meu trabalho. Esse é o grande desafio da vida do ator, se sentir inexperiente, mas não ter a oportunidade de ganhar experiência exercendo, porque a gente sabe que é fazendo que se aprende. A Chantal pra mim é um presente, tenho fé de que ela ainda vai me abrir muitas portas profissionais."



Quanto às suas principais referências de atuação, Mila revela sua admiração pelas veteranas Marília Pêra e Cássia Kiss. "Atrizes impecáveis, que fazem a arte de atuar parecer algo fácil e dominam com maestria. Mas também acho que estamos diante de uma nova geração bastante potente, temos ótimas referências atuais como Marjorie Estiano, Alice Carvalho, Letícia Colin… A verdade é que estamos em ótimas mãos. São mulheres que me inspiram bastante!"



Sobre interpretar vilãs, Mila admite que sempre achou as antagonistas mais interessantes do que as próprias protagonistas. "São personagens ricas, cheias de camadas e motivações internas. Vou amar viver essa experiência."



Em relação aos remakes, Mila acredita que a novela brasileira faz parte da história do brasileiro. "Temos novelas incríveis que marcaram e ainda estão bastante vivas na memória do nosso povo. Remontar essas histórias e dar a oportunidade pra essa nova geração também se apaixonar por essas obras de arte é um privilégio. Adoraria fazer parte disso um dia. A viúva Porcina é um personagem delicioso, que eu adoraria fazer, mas quem em sã consciência iria ter coragem de interpretá-la depois de Regina Duarte? (Risos) Personagens assim ainda estão bastante vivos no nosso imaginário, a comparação é inevitável!"



Mila Carmo demonstra não apenas talento, mas também uma visão clara de sua carreira e um profundo respeito por suas referências e o legado da televisão brasileira. Sua trajetória promete muitas realizações e personagens inesquecíveis.