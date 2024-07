Astrologia B+: A energia do Tarô entre 22 e 28 de julho

Luas Cheias sinalizam o encerramento e esta segunda lunação em Capricórnio sugere que é hora de encerrar, comemorar o que foi sucesso e se preparar para um novo capítulo. Não é por acaso que fomos contemplados com a carta do Imperador do Tarô nesta semana. Este arcano fala sobre o autogerenciamento da própria vida, segurança, além de manutenção de status.

Capricórnio está justamente associado à ambição, reputação, carreira, planos e estruturas. Isso significa que esses temas podem ser onde a ação principal vai estar acontecendo durante a semana. Se você precisa de clareza nessas áreas, esta segunda Lua Cheia é a solução.



De repente, você consegue enxergar melhor como as coisas estão evoluindo, o que precisa ser feito e onde você pode começar a preparar as bases para novas oportunidades.

Esta lunação acontece após uma semana volátil, onde Marte e Urano estiveram em conjunção. A conjunção de Marte e Urano, um aspecto conhecido por caos, perturbação e impulso, pode ter trazido eventos inesperados ou mudanças repentinas em sua vida.



Esta lua cheia de Capricórnio nos ajuda a assumir o controle de nossas vidas, a examinar todas as nossas escolhas e a assumir a responsabilidade pelas situações de vida em que nos encontramos. Afinal de contas, não podemos controlar os eventos que acontecem, mas é sempre possível escolher a maneira de lidar com eles.

A carta do Imperador é a quarta carta do Tarô nos Arcanos Maiores. Ele é retratado como um homem de aparência severa sentado em um trono, segurando um cetro e um orbe. O Imperador representa autoridade, poder e estrutura. Ele é um símbolo de estabilidade e controle, representando um momento em que você pode estar buscando ordem e estrutura em sua vida.

Carta do Imperador - Divulgação

O Imperador também representa liderança – alguém que está no controle e é capaz de liderar os outros em direção aos seus objetivos. No entanto, o Imperador também pode ser rígido e inflexível, indicando o potencial para um ambiente opressivo ou sufocante. Muito cuidado para não exagerar e atuar de forma intolerante nesta semana, sobretudo tendo a Lua em conjunção com Plutão, que amplifica as tensões. As relações poderão ser testadas durante os próximos dias. Tenha, portanto, autocontrole.

Quando a Lua está em Capricórnio, também podemos nos sentir confusos ou sufocados ao levar as coisas adiante, e podemos demorar um pouco mais para fazer as coisas andarem.



Será que simplesmente usamos as correntes do Diabo (carta correspondente ao signo de Capricórnio), cedemos ao desespero, renunciamos ao nosso controle, ou assumimos a responsabilidade, fazemos escolhas difíceis e libertamo-nos das correntes que pensamos que nos controlam? Com a carta do Imperador, ter força de autoridade, estrutura e controle é essencial. Lembre-se de que ele é o governante supremo que põe ordem em meio ao caos.

Com a carta do Imperador, retome o controle e o poder sobre sua vida. Tenha força interior, perseverança e resistência. Você tem tudo para ser o “chefe”, ditar o seu destino, exercer o controle sobre como, quando, onde e por quê. O Imperador coloca você firmemente no comando. Aproveite este período para traçar estratégias. Isso ajudará você a criar seu plano para metas futuras com mais segurança e clareza.

É hora de voltar à prancheta, ver onde as coisas deram errado e corrigir nosso comportamento. Esta Lua Cheia ilumina o que está em jogo.



As últimas semanas trouxeram revelações que não devem ser ignoradas, nem estes acontecimentos devem nos levar à angústia. Não ceda ao desespero – em vez disso, é hora de planejar e organizar, que são temas muito capricornianos. “Não espere por uma crise para descobrir o que é realmente importante em sua vida”. (Platão)

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão