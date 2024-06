Beleza B+: Do copo para a pele: Marca lança linha de biocosméticos de Erva Mate

Queridinha, seja geladinha na praia ou bem quentinha na Serra, a Erva Mate chega na indústria da beleza com a linha de skincare da marca Maitá, uma empresa de biocosméticos exclusivos do bioma da Serra Catarinense, de onde a planta é originária.



Seus produtos multifuncionais seguem o skinimalismo, um ritual de cuidados com a pele mais simples e eficiente, que se encaixa na correria do dia a dia.

A linha skincare Erva Mate é composta por gel de limpeza facial, sérum multifuncional e hidratante anti-aging. Cada um deles oferece um efeito potencializador de resultados por combinar o bioativo à nanotecnologia capaz de diminuir linhas de expressão, pequenas manchas na pele, melhorar poros dilatados e controle de oleosidade.

“Com aproximadamente 200 compostos bioativos, a erva mate ostenta um poderoso potencial antioxidante, graças ao seu alto teor de polifenóis, substâncias fundamentais para combater os radicais livres. Além disso, o insumo que utilizamos em nosso produto foi premiado nos Estados Unidos em 2022 pela eficiência dos resultados”, afirma Leliano Corrêa, fundador da Maitá Cosméticos.

Além disso, a Erva Mate é fonte natural das vitaminas A, C, E e do complexo B, o que faz dela um riquíssimo antioxidante com poder anti-inflamatório, além de combater radicais livres e a perda do viço da pele - seja pela idade ou poluição.

“A Maitá sempre teve a missão de unir o melhor da natureza com a mais avançada tecnologia para oferecer produtos de beleza. Quando descobrimos os incríveis benefícios da erva mate, especialmente sua riqueza em antioxidantes e vitaminas, sabíamos que tínhamos algo especial em nossas mãos. Queríamos criar uma linha de skincare que fosse eficaz, mas também respeitasse a simplicidade e a beleza da natureza”, explica Corrêa.

Erva Mate - Foto: Divulgação

Skinimalismo: o skincare real

A multifuncionalidade dos produtos da linha Erva Mate casa perfeitamente com o skinimalismo, uma tendência de cuidados com a pele que tem conquistado o coração de entusiastas de beleza em todo o mundo, oferecendo uma rotina de skincare prática, simplificada e eficaz. Para se ter uma ideia os termos ‘skinmalism’ e ‘skincareminimalism’ tem cerca de 2,8 e 2,2 milhões de visualizações, respectivamente, no TikTok, o que aponta o fim de uma era de uma lista de cosméticos.

“O skinimalismo é uma abordagem incrível para cuidados com a pele, que valoriza a eficácia e a simplicidade. Com nossa linha, queremos oferecer às pessoas produtos multifuncionais que simplificam suas rotinas de beleza, economizando tempo e recursos. Acreditamos que é possível alcançar resultados excepcionais com menos produtos, e nossa linha Erva Mate é a prova disso”, finaliza o empresário.