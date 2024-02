Bloco "Nada Sobre Nós Sem Nós" leva a bandeira da inclusão para as ruas nesta sexta (9)

O bloco "Nada sobre nós sem nós” vai celebrar o carnaval da inclusão nesta sexta-feira (9), a partir das 16h, na Arena do Horto Florestal. Promovido por pessoas com deficiência, os foliões convidam toda a população para celebrar a vida e o carnaval com muito samba e alegria.

Neste ano o bloco fará o “concentra mais não sai”, um grande baile de carnaval com matinê e baile para adultos, com apresentação da banda de ritmistas da Associação Juliano Varela, das cantoras Teresa Armanda e Silvana e do DJ JK (João Pedro Ruiz), um jovem artista deficiente visual de Porto Murtinho. A programação pode ser conferida no Instagram @nadasobrenossemnos.

Criado em 2018, o Bloco inclusivo “Nada sobre nós sem nós”, foi idealizado por Damião Zacarias, de 48 anos, que é ritmista, esportista e toca como voluntário na banda do Corpo de Bombeiros de Campo Grande.

O amor pelo carnaval vem de berço, Damião é corumbaense, filho de tradicional família de sambistas da cidade branca. O bloco de sujo, assim chamado antigamente, era um sonho do Damião em proporcionar uma experiência carnavalesca para pessoas com e sem deficiência, em Campo Grande.

Confira a marchinha de carnaval criada por Vagner Catarinelli (Boróro), para o bloco "Nada Sobre Nós Sem Nós", em 2024:

QUE MUNDO É ESSE? Que mundo é esse?

Que mundo é esse meu bem?

Que mundo é esse?

Que não se importa com ninguém. Chegou a hora

Vamos mudar esta história

Ajudar alguém

Sem discriminar ninguém. Falo com minhas mãos

Enxergo com o coração.

Nas rodas do meu caminhar,

na avenida vou sambar!

Cabe destacar que Damião é pessoa com deficiência visual (cego) e faz parte do Instituto Sul-Mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas (ISMAC). Durante um bate papo, com seu amigo Oscar Martinez, surgiu a ideia de um bloco para a inclusão e pelos direitos das Pessoas com Deficiência (PCD’s).

O sonho irou realidade com a ajuda da professora, Telma Nantes de Matos, cofundadora, que batizou o bloco com o nome “Nada sobre nós sem nós”, representando a luta pelo reconhecimento da abordagem de direitos humanos aos assuntos de deficiência.

"O lema - Nada Sobre Pessoas com Deficiência, Sem as Pessoas com Deficiência, veio reforçar a mensagem do nome do bloco. Convidamos também Glaucia Lopes, mulher com deficiência física e influencer pelos direitos das pessoas com deficiência e Cássio Roberto, um jovem com baixa visão, para fazerem parte da organização do bloco e mais pessoas somaram a este direito de ir e vir também garantido no movimento da cultura do samba” explicou Oscar.

Os organizadores procuraram pela Associação dos Blocos, Bandas, Cordões e Corsos Carnavalescos e Cultural de Campo Grande (ABLANC), e sendo aceitos pediram para abrir os desfiles dos blocos de 2019.

Integrado por pessoas com deficiência, familiares e amigos, o bloco “Nada sobre nós sem nós” participou pela primeira vez trazendo um estandarte colorido e com escrita também em braile. “Nossos foliões desfilaram para chamar o “olhar” e a atenção do poder público e da sociedade para as atitudes e medidas de inclusão.

"Convidamos todos para mostrar para a sociedade que a pessoa com deficiência não fica só em casa. Saímos para trabalhar, estudar, brincar e nos divertir” destacou Martinez.

Para o desfile foram produzidos abadás com o modelo do piso tátil emborrachado na frente da camiseta e a sigla ISMAC com o desenho da cela BRAILLE.

“Antes do carnaval de 2020 realizamos um concurso de marchinhas, no qual três composições concorreram. A do tema “Que Mundo é Esse”, do compositor Vagner Coelho e do Mestre Bororó foi eleita como a favorita”, lembrou Oscar.

A marchinha foi gravada nos estúdios do ISMAC com participação e produção de Wilson Serafin, dos músicos Inês Pontes, Damião Zacarias, José Aparecido, Boróro e da cantora Teresa Armanda.

No carnaval 2020 o abadá trouxe a logomarca da acessibilidade. O “Nada sobre nós sem nós” abriu o desfile dos blocos e contou com as participações de David Marques, cadeirante paraplégico, de Mirella Balattore, do grupo de dança do ventre da AMDEF MS e de pais e mães com crianças e jovens atendidos em diversas instituições.

Em 2022, o bloco promoveu o concurso de muso e musa e coroou a pequena Maria Valentina (8) como a princesinha do bloco. Em 2023 o bloco reuniu foliões na quadra de esportes do ISMAC.