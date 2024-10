Brincar não é descuidar

AGENDA CULTURAL

Pontos da Capital trazem alegria para a gurizada neste fim de semana que, para jovens e adultos, chega com Jota Quest, Renata Sena e VozMecê

O Jota Quest, celebrando 25 anos de carreira, e cantora sul-mato-grossense são as atrações do projeto do governo do Estado, neste domingo, a partir das 17h no Parque das Nações Reprodução/Divulgação

Era uma vez uma cor diferente, que não conseguia se integrar no arco-íris, nas bandeiras ou onde quer que fosse. Ninguém reconhecia o valor de Flicts (representada por um tom terroso de bege) e ela seguia se conformando que “não tinha a força do Vermelho, não tinha a imensidão do Amarelo, nem a paz que tem o Azul”.

Quando abandona “esse” mundo, Flicts nos mostra que “de perto, de pertinho, a Lua é flicts”.

Ziraldo (1932-2024), um dos mais importantes autores brasileiros de literatura infantil, teve apenas três dias para conceber “Flicts”, conforme a encomenda da Editora Expressão e Cultura.

Após o lançamento da primeira edição, em 1969, a obra foi se tornando o clássico que chega à atualidade, mais de cinco décadas depois, com diversas reedições em livro, gravações musicais (Sérgio Ricardo, Quarteto em Cy, MPB-4) ou adaptações para o teatro, algumas com trilha original, como as de Arthur de Faria e Leo Mendonza.

Agora é a vez da Turma do Bolonhesa contar a sua versão dessa história, que encanta seguidas gerações, lá mesmo, em sua sede, no Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro).

A estreia da adaptação de “Flicts”, primeiro livro de Ziraldo para crianças e 33ª montagem da trupe de Campo Grande em quase uma década de existência, será neste domingo, às 17h, com entrada franca, sob a direção de Fernando Lopes.

No elenco, além do encenador, que encarna o Bolonhesa em questão: Flávia Paniago, Helena Soares, Isaias Farias, Luciano Risalde, Nanda Brandão, Raphael Lanziani e Samuel Mello. O espetáculo conta com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

“Sound das crianças"

E tem outras opções, além de teatro para a garotada celebrar o Dia das Crianças, seja amanhã ou no domingo.

Neste sábado, por exemplo, o Rockers Sound System e o Radiola Reggae MS reúnem seus equipamentos sonoros e seus DJs para realizar, gratuitamente, o “Sound das Crianças”, a partir das 10h, na Rua Willian Maksoud, nº 345, Jardim Itália.

O evento terá como convidado João Leão, com seus vocais e “toasts” (espécie de canto falado comum no reggae), e arrecadará brinquedos para doação.

Vozmecê

Na feirinha cultural Praça Bolívia, uma das atrações que embalam a programação, das 9h às 14h, é o duo VozMecê, que lançou recentemente o elogiado álbum “Tropicapolca”, cruzando a música de raiz sul-mato-grossense com outras tradições brasileiras.

Linha de Fuga, Cézinha, Zátula, Zé Lourenço, Rahyran e Natan Vareiro também vão se apresentar no evento, que vai contar com Serginho Ojeda (bateria) e Juliano Gordão (contrabaixo) no som de apoio e direção de palco de Lauro Ferrari.

Outras atividades previstas são o primeiro torneio misto infanto juvenil Xadrez na Árvore, para jovens de até 15 anos, a partir das 10h, o primeiro encontro dos Amigos das Ferrugens 67, uma exposição de carros antigos, e o Barbie Fashion – Alta-Costura para sua Barbie.

Na Vila Nova Ipanema, Bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Aníbal de Mendonça e Dias Ferreira. Grátis.

Shopping centers

Hoje, no estacionamento do Shopping Campo Grande, o Quintal Sesc celebra seu aniversário com uma programação, a partir das 17h, que envolve foodtrucks, apresentação teatral do grupo New York Circus, às 18h30min, e o show “Psicodelia Brasileira”, com Sal dos Santos.

O espaço é pet friendly e a programação é sujeita a alteração, caso haja mudança climática, pois ocorre em espaço aberto.

Neste sábado e domingo, o shopping celebra o Dia das Crianças com oficinas de máscaras e bonequinhos e pintura facial. Pedro Pudim, o simpático mascote da Criamigos, participa das brincadeiras, que são gratuitas e acontecem das 16h às 20h, na Praça de Eventos, no 2° piso.

Durante as oficinas e atividades, serão aceitas doações de brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação, que serão doados posteriormente a entidades assistenciais.

Tem também por lá o Gloob Space Jump, maior parque inflável da América Latina, com 3 mil metros quadrados.

Entre os brinquedos estão a Super Arena Astronauta, com obstáculos, paredes de escalada, tobogãs, circuito e pula-pula, o Tobogã Gigante e o Baby Space, com escorregador, nave espacial e miniescalada, em uma miniarena completa para saltos e diversão para os pequenos.

A partir de R$ 49,90. E ainda o espaço Brincadeiras na Floresta, para jovens com até 13 anos, a partir de R$ 35.

Já no Norte Sul Plaza, de hoje a domingo, a garotada será recebida com distribuição de pipoca, além de brindes em várias lojas.

Com ingresso pago, o espaço Coisa de Criança (camarim, cozinha, sala de aula e tobogãs com piscina de bolinha), o Parque Casa na Árvore, Rillix Coaster (simulador de montanha-russa), Mini Cars For Rent, Magic Games e a Slimeria

Música

Origens

Com direção musical de Ton Alves, a cantora portuguesa radicada em Campo Grande Renata Sena apresenta seu novo show hoje, no Teatro do Mundo, às 20h; a partir de R$ 40, com reservas pelo WhatsApp: (67) 99696-9774.

MS Ao Vivo

O Jota Quest, celebrando 25 anos de carreira, e cantora sul-mato-grossense são as atrações do projeto do governo do Estado, neste domingo, a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas; grátis.

