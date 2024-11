Caravana de Natal da Coca-Cola percorrerá avenidas de Campo Grande e Dourados

Diálogo

Groucho Marx - comediante americano

"A política é a arte de procurar problemas,

encontrá-los em todos os lados, diagnosticá-los incorretamente e aplicar as piores soluções”.



FELPUDA

Calçada com acesso ao Paço Municipal estaria, conforme comentários irônicos, “afundando” por servir de passarela para alguns candidatos da coligação da prefeita Adriane Lopes (PP) que foram derrotados e que tentam agora conseguir “casa, comida e roupa lavada” na futura administração municipal, ou seja, um bom cargo na estrutura. O chororô ecoa forte, e os lenços para conter as lágrimas mais parecem lençóis. Como disse Montesquieu: “Os interesses particulares fazem esquecer facilmente os interesses públicos”.

Candidato

O conselheiro Flávio Kayat é o candidato a presidente do Tribunal de Contas de MS com apoio do colega Marcio Monteiro, o que representa maioria absoluta, uma vez que hoje apenas três integrantes titulares estão atuando, tendo em vista que quatro estão afastados pela Justiça.

Mais

Ao falar sobre sua candidatura, Flávio Kayatt explicou que além da questão da maioria absoluta, há jurisprudência no STF que estabelece apenas uma eleição para tribunais de contas. Jerson Domingos, atual presidente, tentava arrumar brechas para tentar a reeleição, mas é minoria.

Crescimento

O PP e o PL deverão ficar mais fortalecidos já a partir de 2025, quando está prevista migração,

por um motivo ou outro, de algumas lideranças a uma dessas legendas. Os progressistas conquistaram Campo Grande no segundo turno tendo apoio dos liberais. Em Dourados, o PL está representado na vice-prefeitura. Esses dois municípios têm os maiores colégios eleitorais. Em 2026, inclusive, as duas legendas poderão caminhar juntas.

Desempenho

Nas eleições de outubro, o PP apresentou saldo político que não pode ser desprezado. Além de ganhar a prefeitura em Campo Grande, o partido elegeu outros 15 prefeitos, 20 vice-prefeitos e 150 vereadores. Sua principal liderança, a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, já estendeu o tapete vermelho para receber o governador Eduardo Riedel (PSDB), que, segundo os bastidores, deverá mesmo ingressar na legenda progressista.

Missão

O PL, por sua vez, estaria com as portas escancaradas para o ex-governador Reinaldo Azambuja. Foi ele o artífice maior da aliança dos liberais, representados por Jair Bolsonaro, no primeiro turno, com a candidatura tucana de Beto Pereira. Azambuja ingressaria no PL e ficaria responsável pelo fortalecimento de candidaturas dos conservadores em 2026, conforme acordo feito com o ex-presidente Bolsonaro.

