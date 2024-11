Cinema B+: Documentário Lollapalooza: Uma Viagem Musical no Paramount+

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Lucilene Machado - Poeta de MS

Certo é que todas as histórias simples e pequenas são esquecidas

em uma curvatura qualquer do cérebro, porque lembranças

de histórias pequenas não servem para nada, nem para fazer poemas”.

FELPUDA

Alguns políticos derrotados, ligados ao time da esquerda em MS, estão roendo as unhas para voltarem a cargos no governo federal, principalmente porque a acolhida começou a partir de ex-candidato a prefeito em Dourados. No Estado, o desempenho dessa galera ficou a desejar, e os que conseguiram se destacar na disputa serão aquinhoados com cargos e “cevados” para 2026. Adversários estão dizendo que com essa “inanição política” de tais siglas, capitaneadas pelo PT, será mais no estilo “se não tem tu, vai tu mesmo”.

A dedo

Os principais cargos do primeiro escalão da prefeita Adriane Lopes na sua nova administração, a partir de 1º de janeiro de 2025,

serão de sua escolha a dedo, assim como da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, entre os quadros do PP, partido de ambas. Com essa medida, aquela gestora estará iniciando efetivamente o comando “do zero” no que se relaciona a cargos em comissão.

Balança

A tal da neutralidade assumida por alguns políticos com mandato, após fim do primeiro turno em Campo Grande, deverá ser colocada na balança nas próximas eleições. O efeito maior poderá atingir as hostes tucanas, principalmente se for levado em conta que o PSDB não se projeta mais como um grande partido em nível nacional e, obviamente, os reflexos dessa “desidratação política” terá reflexos em MS. Dizem que “aí as realezas terão que se apresentar como súditos”.

Patrimônio

Por falar na senadora Tereza Cristina, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por unanimidade a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de sua autoria, que garante a mudança da Carta Magna para incluir o Pantanal de MS como patrimônio nacional.

Exportando

O Brasil vai exportar azeite de oliva para o Marrocos. Em 2023, aquele país foi o terceiro principal destino das exportações agrícolas brasileiras na África: no total, US$ 1,23 bilhão. De janeiro a setembro deste ano, o montante exportado pelo Brasil para o mercado marroquino em produtos agrícolas ultrapassou US$ 903 milhões.

CELEBRANDO

No dia 2, Marianne Cogo comemorou antecipadamente sua troca de idade, que aconteceu no dia 7. A comemoração foi realizada

no condomínio Green Park, em Dourados. O dia foi marcado por jogos de beach tennis e muitos momentos de alegria e confraternização entre os convidados. Os cliques são de Rafael Wisley.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (9)

Sônia Caldart,

Emerson Belaus de Carvalho Pereira,

Laís Santiago Louzada da Cruz,

Dr. Vilson Bertelli,

Isabel Cristiane Loureiro de Almeida,

Giancarlo Miranda,

Alexandre Ávalo,

Edson Oliveira da Silva,

Luiz Eduardo Pradebon,

Roque Dresch,

José Fernando Vieira Peralta,

Marco Aurelio da Cruz Montes,

Genilda Ferreira Rocha,

Teodoro Patrocinio Gonzalez,

Elizabeth Antunes Marques,

Marita da Penha Laca de Oliveira,

José Egídio Vendramini,

Tatiane Donatti,

Maysa de Oliveira Brum Bueno,

Rubens Riquelme Corrêa,

Celso Correia de Souza,

Dr. Dilson Deguti Vieira,

Cláudio Silva,

Ramona Rodrigues da Silva,

Maria Cristina Simões Corrêa, Thays Arlete Barros Lima,

Carlos Haroldo Novak,

Nilson Queiróz,

Maria de Jesus Barros de Almeida Lima,

Waldir Sell Júnior,

Dr. Ilson Fernandes Sanches,

Marcílio Atanásio Fontoura,

Luiz Mário Mendes Penteado,

Osvaldo Monteiro de Paula,

Maria Rodrigues Arantes,

José Ademir Rivarola,

Milena de Oliveira Aguiar,

Lucy Mara Gomes,

Amélia Santana Costa,

Levy dos Reis Soares,

Martha Horvath,

Helena Rodrigues Melo,

Luiz Henrique Moreira,

Maria Beatriz Barbosa,

Roberto Escamez,

Glorinha Amadeu Pompeu,

Hélio Bernardo Benites,

Luciene Vaz Baltuilhe,

Marcelo Schneider,

Zilca Iozzi Charbel,

Hélvio Rech,

José Adolar de Castro Filho,

Livia Aju Myasato,

Noêmia Alves Rocha,

Maria Beatriz Benitez Féres,

Marcelo Rage Abdalla,

Dra. Lidia Codorniz Delamare Espíndola,

Vânia Vilalba Acosta,

Nelson Moacir Alves Barroso,

Emilio Carlos Bertolini,

Nely Kanashiro Simabuco de Almeida,

Haru Hiane,

Wolney Traldi,

Marcos Felipe Figueiredo Pataro,

Ana Carla Boldrin Cardoso,

Gisele Baggio da Silva Sartor,

Irani Serenza Ferreira Alves,

Danielle Bogo,

Emilia Fumie Shiota,

Marcelo Krug,

Thaisa Cristina Cantoni,

Bruno Duarte Vigilato,

Claudio Nomura,

Marcel Luis Possari dos Santos,

Larissa Vicente Martelosso Couto,

Vania Drosghic,

Rodrigo Modesto Domingos,

Gunther Frost Lopes,

Jucemi Cação da Cunha Bulhões.

DOMINGO (10)

Mônica Maria Buainain Khouri,

Sirlene Sifuentes,

Andrea Elkhoury Rezende Moretto,

Danielle Cinti do Valle,

Lazaro Dias Garcia,

Romualdo Rodrigues da Silva,

Valdomiro Alves Gonçalves,

Alessandra Ferlin Testoni,

Humberto Isaac Puccinelli,

Lemirio Alves Vilela,

Adroaldo Guzzela,

Valpirio Tomazoni,

Dinamérico Ramos Próspero,

Aparecida Coelho da Cunha,

Elo Ramiro Loeff,

Ademar do Amaral,

Valter Colombo,

Cícero Martins Castro,

Mário Ferreira Cândido Júnior,

Leandro Luiz Belon,

Baldomero Girbal Cortada Neto,

Mauricio Falcão Monteiro,

Sérgio Wanderlau Buff Perotto,

Waldecy Ribeiro Soares,

Dr. Günter Hans Filho, Simone Figueiró Rando,

Dr. Mauro Lopes Queiroz Filho,

Tânia Mara Cerveira de Castro,

Igor Sotoma Arguelo,

Dr. Mauro Moura,

Dulce Abadia Menezes de Arruda,

Franciele Ketlyn de Souza Santos,

Dr. Cláudio Wanderley Luz Saab,

Clarinda Borges de Oliveira,

Mirian Stella de Barros Wanderley,

Antônio Gobo,

Lourdes Corrêa da Costa,

Maria Pereira dos Santos,

Josemar Odete Andrade,

Déa Marques Soares,

Belonízia Ferreira da Silva,

Zeferino Pires Almeida,

Márcia Lourdes Calixto Mendes,

Ricardo Nascimento de Araújo,

Aldahyr Villalba,

Ronaldo Araujo Figueiredo,

Omilton José da Silva,

Dra. Márcia Cristina Tezeli,

Ana Francisca Corrêa da Silva,

Dra. Viviane Vasconcelos Galvão Gimenez,

Claudinei Simioli de Brito,

Dr. Fabio Ceschin Fioravante,

Vanderlei Viega Tessari, Nilma Aparecida Frutuoso,

Tatiana Maria Scatena,

Carlos Francisco Mendonça de Mello,

Henrique Moreira Avis,

Maria Margareth Assunção Ortiz,

Ladi Sergio Bogdan,

Anahi Ortale Zogaib,

Bruna de Leão Figueiredo,

Carlos Augusto Thiago,

Jaime Petinari dos Reis,

Marco Antonio Calazans Brito,

Vanderlei Almeida Turini,

Karina Kiyoko Nagao,

Guilherme Carvalho Scarcelli,

Márcia Cristina Kirchesch,

Sueli Cali,

Elaid Donat.

*Colaborou Tatyane Gameiro