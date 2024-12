Cinema B+: Keira Knightley e Ben Whishaw brilham em Black Doves

Astrologia

Com cinco mudanças planetárias, o novo ano promete balançar todas as estruturas

O ano de 2025 promete ser um período de intensas transformações e mudanças significativas no cenário astrológico.

Para verificar, como se darão essas mudanças, Correio B conversou com a astróloga Jussara Mathos que adiantou que após um 2024 marcado por eventos climáticos extremos e temperaturas recordes, o novo ano se apresenta como um capítulo inédito, com movimentações planetárias que indicam uma era de profundas renovações coletivas e individuais.

Mudanças planetárias

Um dos aspectos mais notáveis de 2025 é a mudança de signo de vários planetas geracionais em um curto espaço de tempo. Plutão, Netuno, Saturno, Júpiter e Urano entrarão em novas casas em sequência.

"Toda mudança tem um viés de buscar o nosso melhor, nosso melhor potencial, a nossa melhor forma, a nossa melhor versão. E eu acredito que as dificuldades que nós vamos atravessar em 2025 tem esse olhar, de despertar, de acordar. Porque do jeito que está, não dá mais. Algo tem que acontecer. [...] E aí quando um planeta grandão, geracional, faz uma mudança de signo já causa um grande impacto no mapa. Seja no mapa pessoal ou no mapa de uma nação. Agora imagina que nós vamos estar vivenciando cinco mudanças de mapas, de planetas saindo de um signo e indo para outro signo", pontua a astróloga.

Astróloga Jussara Mathos

Plutão, astro relacionado ao renascimento e à renovação, que permaneceu em Capricórnio por quase 16 anos, ingressou definitivamente em Aquário em 19 de novembro de 2024, onde permanecerá até 2044. Esta transição promete revolucionar as estruturas sociais, enfatizando a cooperação comunitária e o uso ético da tecnologia para o bem comum.

Netuno, que representa o misticismo, fará sua mudança para Áries em 30 de março de 2025 após 14 anos em Peixes. Este trânsito, que não ocorria desde o período entre 1861 e 1874, trará uma nova onda de inspiração e criatividade, incentivando a materialização de sonhos e ideais em realidades tangíveis.

Saturno, o senhor do tempo, também ingressará em Áries em 25 de maio, após dois anos em Peixes. A conjunção entre Saturno e Netuno em Áries é um dos eventos mais aguardados do ano astrológico, inaugurando um ciclo de 36 anos que promete remodelar estruturas individuais e coletivas. Esta união combina a abordagem prática de Saturno com a visão intuitiva de Netuno, propondo uma fase de integração entre idealismo e pragmatismo.

Júpiter, associado à expansão e ao conhecimento, permanecerá em Gêmeos no primeiro semestre, enfatizando comunicação e aprendizado. Em 19 de junho, move-se para Câncer, trazendo uma expansão mais emocional e familiar, fortalecendo laços e valorizando tradições.

Urano, o planeta da inovação, entrará em Gêmeos em 7 de julho, impulsionando avanços tecnológicos e mudanças na forma de comunicação. No entanto, ficará retrógrado em setembro, retornando a Touro em novembro, para voltar definitivamente a Gêmeos apenas em 2026.

Eixo nodal

Em 2025, um importante movimento astrológico ocorrerá com a mudança do eixo nodal para Peixes e Virgem, trazendo consigo uma série de eclipses que influenciarão temas de espiritualidade e pragmatismo até 2027.

Esse eixo nodal, formado pelos pontos onde a órbita da Lua cruza a órbita aparente do Sol, tem um impacto significativo tanto no desenvolvimento coletivo quanto no pessoal.

Com esta transição, seremos convidados a equilibrar a energia compassiva e mística de Peixes com o senso prático e organizacional de Virgem. Peixes nos incentivará a conectar com valores elevados e intuição, enquanto Virgem nos lembrará da importância de agir com responsabilidade e eficiência no dia a dia.

O alinhamento astrológico representa um chamado para integrarmos nossas crenças espirituais de forma tangível em nossas vidas cotidianas, promovendo empatia e altruísmo. É um convite para um despertar genuíno, estimulando um maior interesse por práticas que promovam o bem-estar comum e a aplicação prática da espiritualidade.

Além disso, esse movimento pode impulsionar a busca por soluções inovadoras para crises de saúde e desafios sociais. Podemos esperar o surgimento de novos projetos que combinem sensibilidade com eficiência, especialmente em áreas como saúde mental e questões ambientais.

Marte retrógrado

Um aspecto desafiador de 2025 será o movimento retrógrado de Marte entre 6 de dezembro de 2024 e 24 de fevereiro de 2025, iniciando em Leão e finalizando em Câncer. Este período pode impactar a energia vital e a assertividade, exigindo reflexão e reavaliação de objetivos e estratégias.

A oposição entre Marte em Leão e Plutão em Aquário será um dos aspectos mais tensos do ano, podendo trazer à tona conflitos relacionados a dinâmicas de poder e transformação. Este aspecto demandará cautela e maturidade para lidar com possíveis tensões internas e externas.

Panorama

Embora 2025 se apresente como um ano desafiador, com potencial para instabilidades e mudanças abruptas, também oferece oportunidades únicas para crescimento e evolução. As transformações previstas sinalizam o despertar de uma nova consciência coletiva, reconhecendo a necessidade de mudanças profundas em nossa relação com o planeta e entre nós mesmos.

Esse período de transição, que se estenderá entre 2025 e 2026, trará finalizações, reestruturações e novos começos em diversas áreas da vida. A chave para navegar por essas mudanças será manter-se aberto ao novo, cultivar discernimento e maturidade, e buscar formas construtivas de lidar com os desafios que surgirão.

Embora todos sintam os efeitos dessas movimentações planetárias, a intensidade e as áreas específicas de impacto variarão de acordo com o mapa natal individual. Portanto, o conhecimento da Carta Natal, aliado à compreensão dos trânsitos, pode ser uma ferramenta valiosa para fluir positivamente com as mudanças que se aproximam.

