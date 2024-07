Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 31 de julho de 2024

DIÁLOGO

PADRE FÁBIO DE MELO - ESCRITOR BRASILEIRO "Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida, já o silêncio certo pode ser a resposta de muitas perguntas...” FELPUDA

Figurinha que se encontra terminantemente proibida de frequentar o local onde trabalhava, que anda de tornozeleira e que aguarda decisão sobre as acusações de malfeitos que teria praticado foi à Justiça reclamar – sem sucesso – que não consegue sobreviver “só com R$ 30 mil”.

Na realidade, o valor chega a R$ 50 mil e a queixa é decorrente da suspensão de parte dos, digamos assim, penduricalhos que engordavam seus proventos, próximos aos R$ 100 mil. É cada uma!

"Exclusivo"

Quando foi vereador, o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, se beneficiou – tal como demais colegas – de um “calendário próprio”. Dessa forma, só em 2012 ele utilizou 15 vezes a verba indenizatória que era paga por mês.

Mais

Foram “três meses a mais” e não se falava mais nisso, até que o MPMS moveu ação pública e ele fez acordo para devolver o dindim corrigido. Detalhe: a escorregadela deles teve início há 15 anos e durou quatro anos.

“Quero mostrar o potencial científico do Brasil, para sermos reconhecidos não só como o país do futebol e do Carnaval, mas também como o país da ciência e da educação”. A afirmação é de Millena Xavier, 17 anos, que representa o Brasil entre os 50 finalistas do Chegg.org Global Student Prize 2024, considerado o Nobel da educação para estudantes. Aluna de escola pública, ela é cofundadora da Prep Olimpíadas, que fomenta a participação de jovens em disputas científicas. O prêmio anual de US$ 100 mil será concedido ao estudante que tenha causado maior impacto na aprendizagem e na sociedade. Os 10 finalistas serão anunciados em setembro e o vencedor, divulgado no fim do ano.

Compassos

O PSDB, o PP e o União Brasil ainda não conseguiram anunciar nomes para ocupar as vagas de vice na chapa de seus candidatos a prefeito. Os tucanos estão aguardando a manifestação do ex-presidente Bolsonaro, que seria o responsável em indicar alguém do PL – e isso pode ocorrer hoje.

Já os outros dois partidos estão “batendo a cabeça” e entrando na fase “a esperança é a última que morre”, pois alguns dos convidados declinaram e outros não deram respostas. Haja unha para roer…

Aliança?

Em Dourados, o Progressistas estaria correndo contra o tempo para tentar evitar a oficialização de Gianni Nogueira (PL) à prefeitura. A convenção dos liberais está marcada para o dia 2 de agosto, porém, há a possibilidade de uma aliança na qual ela sairia como vice de Alan Guedes (PP), que tentará a reeleição.

Ambos têm perfis semelhantes: são evangélicos, defendem propostas conservadoras e dividirão votos caso saírem para confronto. Jair Bolsonaro é quem dará a palavra final também naquele município.

Competição

Está aberto o 2º Concurso Portinho Livre de Literatura Infantojuvenil para os estudantes de 13 a 16 anos das escolas públicas e particulares de todo o País. O tema é “O Brasil que resiste: ideias para adiar o fim do mundo”, e as inscrições vão até o dia 15 de agosto. Mais informações no site agencia.fiocruz.br.

