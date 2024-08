Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 12 de agosto de 2024

Correio B+

Você precisa de um tempo sozinho? A carta do Eremita sugere um período de introspecção em meio ao caos do dia-a-dia. É hora de se conhecer um pouco melhor!

Esta semana continua marcada pela influência de Mercúrio retrógrado em Virgem, um período que desafia a comunicação, a clareza mental e a organização. Isso nos pede paciência, flexibilidade e adaptabilidade diante dos efeitos deste tenso trânsito astrológico. É importante ser claro em seus pensamentos, comunicações e evitar assumir compromissos importantes sem revisão cuidadosa.

Este é um momento ideal para trabalhar no aprimoramento pessoal, na organização da rotina e na resolução de questões pendentes. Portanto, a palavra-chave é prudência. Não é por acaso que a carta do Eremita é a regente dos próximos dias.

Este arcano sinaliza que você deve se permitir a ter um tempo muito necessário sozinho para ganhar uma perspectiva clara e descobrir algumas coisas muito importantes. Mesmo que possa ser desafiador, você deve!



Esta é uma oportunidade de confiar em si mesmo e em sua própria sabedoria interior. Você será lembrado de que, na verdade, sabe muito mais do que está se dando crédito. Afinal de contas, as respostas já estão dentro de você.

Talvez você esteja saindo de um relacionamento romântico que, sem dúvida, é algo doloroso e difícil de superar ou tenha deixado um emprego que definiu sua identidade. Muitas vezes vemos nossa carreira definindo quem somos, e vinculamos nossa identidade ao nosso trabalho ou cargo, não é mesmo?



Seja o que for, algo aconteceu que abalou seu mundo e mudou sua perspectiva de si mesmo. Agora, é hora de revisar o que realmente deseja para a sua vida, o que realmente te traz felicidade e realização, em vez de pular para a próximo relacionamento ou emprego sem pensar direito.



O Eremita representa a necessidade de se retirar um pouco do mundo e se reconectar com sua consciência mais profunda.

O Eremita - Divulgação

A carta do Eremita simboliza que as respostas que você busca para qualquer problema sempre podem ser encontradas se você olhar para dentro. Se você reservar um tempo para silenciar a conversa mental, sua sabedoria interior o guiará. Às vezes, o maior bloqueio para meditarmos no que realmente queremos para nossas vidas é o medo de sentir algo desconfortável.

Você costuma evitar pensar no que está causando seu desconforto? Você está consciente do "sábio" que reside dentro de você?

O Eremita leva sua lanterna para os lugares escuros e desconfortáveis, para examinar o que está lá. O medo do desconforto é apenas uma máscara, impedindo você de acessar sua sabedoria mais profunda.

Um erro que muitas pessoas cometem com a lição do Eremita é confundir "sabedoria" com "pensamento". "Se eu apenas sentar aqui sozinho e pensar sobre essa coisa desconfortável por um longo tempo, eu vou descobrir o que tenho que fazer." Ledo engano!



Pensar sobre os problemas apenas deixa mais espaço para a ansiedade e pode ser uma verdadeira tortura. Ao invés disso, procure fazer o “diálogo interno”, aquela conversa mental silenciosa, mas lembre-se: seja amoroso consigo mesmo.



Devemos ter conversas encorajadoras e positivas. Seja corajoso o suficiente para ir para dentro, buscar seu desconforto e sentir o sentimento que está evitando. Você descobrirá que esse desconforto é um sábio professor e amigo.

Nesta semana, reflita sobre o que está acontecendo dentro de você. Reserve um tempo para se conectar com o sagrado Eremita interior. Ele o guiará com segurança para encontrar soluções. Você saberá que encontrou a resposta quando disser: "Era isso que eu precisava resolver dentro de mim."

O “questionador” descobre a si mesmo, mas para isso é preciso deixar para trás tudo aquilo que não acrescenta mais a fim de seguir um caminho diferente. Em suma: precisamos nos desprender de algo do passado. O significado da carta do Eremita me lembra muito a letra da música “Caçador de Mim” do Milton Nascimento. Segue um trecho: “Vou me encontrar. Longe do meu lugar. Eu, caçador de mim.”

Quando a vida parece muito barulhenta e confusa, às vezes o único movimento a fazer é dar uma pausa para ficar sozinho. Muitas vezes, todas as respostas que buscamos podem ser encontradas por meio da paz e do silêncio esclarecedores da solidão.



Reserve, portanto, um tempo para meditar, apreciar a beleza da natureza, ler livros que ofereçam uma perspectiva maior e dedicar mais tempo para fazer algo que gosta (sim, se permita!). Ao redescobrir suas paixões, você se conhece em um nível mais profundo. Passe mais tempo explorando sua psique também. Descubra POR QUE você faz as coisas que faz e faz as escolhas que faz. Quando você desbloqueia essas respostas, uma mudança poderosa ocorre.



Não há nada mais poderoso do que escolher a si mesmo. “Quem conhece os outros é sábio. Quem conhece a si mesmo é iluminado” (Lao-Tsé).

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão





.