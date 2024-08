Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

George Orwell - escritor britânico "A linguagem política destina-se a fazer com que a mentira soe como verdade e o crime se torne respeitável, bem como a imprimir ao vento uma aparência de solidez” Felpuda

Ordem teria partido de algumas lideranças de determinada sigla: é preciso colocar fermento para a candidatura crescer, pois, do jeito que está indo, pode ser que não haja motivo para se cantar parabéns no dia 6 de outubro, quando estiver finalizada a contagem de votos.

No QG dessa agremiação, já se fala que, a continuar assim, não será possível nem mesmo se falar que “morreu na praia”. Isso porque o naufrágio poderá ocorrer bem antes. Afe!

Assim, assim...

As pesquisas realizadas para demonstrar a quem o eleitor está disposto entregar a chave da administração de Campo Grande poderão ser devidamente analisadas no dia 6 de outubro, desta feita, pelo eleitor, com apenas dois parâmetros: se acertaram ou erraram.

Mais

No caso de números que não confirmarem o que vinha sendo propagado, os institutos tentarão se justificar, querendo até provar que a matemática “não é uma ciência exata”. Depois, desaparecem e voltam à carga somente na próxima eleição.

Lupa

A possibilidade de haver pessoas infiltradas em certa candidatura não está descartada e já vem sendo devidamente apurada. Esse tipo de espionagem não é inédito em campanhas eleitorais, mas nos dias atuais se modernizou e o estrago pode ser feito com um clique. Nos velhos tempos, até coordenador foi flagrado trabalhando contra o próprio “patrão” e a favor do adversário

Foco

Integrantes de algumas alas do PT de Campo Grande comentam que o partido estaria trabalhando mais com a possibilidade de conquistar cadeiras na Câmara Municipal que de conquistar a prefeitura. Afirmam que, apesar do empenho da candidata Camila Jara, isso não estaria sendo suficiente para colocar sua pretensão em pé de igualdade com os demais candidatos.

Maioria

Com a possível ida de Sérgio de Paula, que integra o time do PSDB, para o Tribunal de Contas de MS, com a aposentadoria do conselheiro Valdir Neves, os tucanos passariam a ter maior representatividade naquela Corte, uma vez que Flávio Kayatt e Márcio Monteiro também são do grupo. Os outros dois integrantes, Jerson Domingos e Osmar Jeronymo, têm ligações com o ex-governador Puccinelli. Atualmente, três vagas estão sendo ocupadas por conselheiros substitutos.

Aniversariantes

Carlos Alberto Peratelli,

Dr. Luiz Antônio Saab,

Dra. Isabella Miotello Ferrão,

Dr. Oclécio Assunção Júnior,

Yuri Andreis Boeira,

Caetano Rottilli,

Antônio Benjamim Correa da Costa,

Clóvis Martins,

Edgar Andrade D´Avila,

Eloina Yanez Brites,

Moezis José dos Santos,

Jorge Ono,

Inêz Geralda de Magalhães Madureira,

Marli Gauto Viliagra,

Edson Sanches,

Christian Maluf Victório,

Aroldo José de Lima,

Gilberto Veiga de Souza,

Tauana Montier Onça Bortolini,

Tatiana Decarli,

José Roberto Tedeschi,

Aloysio Moreira Salles,

Danilo Mandetta Júnior,

Karla Marchitto Jacob Farias,

Seiki Miiji,

Suely Aparecida Morilla Alves,

Eduardo Ferreira dos Santos,

Maria de Fátima Vieira Andrade,

Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão,

Thiago Rieger Silverio dos Santos,

Afonso Basso,

Francisco Carlos Brasil Leite,

Antônio Cavalcante,

Hélvio Rodrigo Gonçalves,

Alexandre Morais Cantero,

Ricardo Aparecido da Silva,

Silvia Regina da Silva,

Laura Menzio,

Sérgio Retumba Carneiro Monteiro,

Dr. Hélinton Moura Lutz,

Moacir da Silva Queiroz,

Janethe Leite Cardoso,

Maria de Fátima de Souza,

Genésio Rodrigues Corrêa,

Dra. Rejane Alves de Arruda,

Aristides Brun,

Sônia Virgínia Moreira,

Pedro Franco Neto,

Vera Lúcia Nogueira,

Alcides Landfelt da Silva,

Sueli Alves Braga,

Altevir Soares de Alencar,

Sônia Maria Avelino Duarte,

Luiz Ferreira de Alencastro,

Elizabeth Kioko Kohatsu,

Lutiane Machado Romero,

Dr. Benjamin Ramos,

Maria de Fátima Camparin,

Sirley de Albuquerque,

Ricardo Luiz Silveira,

Luiza Francisca Oliveira,

Wilson de Paula Souza,

Bruno Vieira Antunes,

Clóvis Trindade Rocha,

João Tadeu Gonçalves,

Maria Luiza Pereira Franco,

Francisca da Silva Tôrres,

Anna Cristina Barros Toledo Giurizatto,

Eliane Yamazato,

Eva Maria Barbosa,

Evelin Flávia Alves da Silva,

Dr. Agliberto Marcondes Rezende,

Kleber Pinheiro da Silva,

Ramão Gilberto Valiente,

Mauricio Vieira Gama,

Edson Andrade da Vila,

Victor Scarpellini,

Luiz Braz de Oliveira,

Francisco Muniz Soares,

Francisco Silva de Freitas,

Julio Cesar Gonçalves da Silva,

Dr. Marcelo Oliveira dos Santos,

Adelaide Fernandes,

Zeferina de Souza Montenegro de Camargo,

Alberto Magno Ribeiro Vargas,

Michelly de Souza Andrino,

Neuri Paulo Gasparetto,

Ligia Toma,

Glória Segrillo Faker,

Gustavo Rodrigues Nacasato,

Luiz Yasunaka,

Márcio Rômulo dos Santos Saldanha,

Roberto Lorenzoni Neto,

Carlos Cesar Girardi Ferreira,

Arildo Loper,

Valéria Martins dos Santos,

Ariane Marques de Araújo,

Elaine Maria dos Santos,

Arlindo Murilo Muniz,

Camila Morena Kudo da Silva,

Ana Paula Gaspar Melim,

Daniel Martins Ferreira Neto,

Armando de Oliveira,

Regina Célia Goya,

Ana Cristina Castilho Sanchez,

Fabiolla Fonseca da Silva Baião,

Paulo Ricardo de Oliveira Reghin.

* Colaborou Tatyane Gameiro