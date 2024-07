Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 29 de julho de 2024

RONALD REAGAN - ESTADISTA AMERICANO "Não devemos julgar os programas sociais por quantas pessoas estão neles, mas por quantas estão saindo”. FELPUDA

A nova operação do Gaeco/Ministério Público teria deixado muita gente tremendo sob os lençóis, embaixo da cama e querendo se autodeletar, tal qual andaram fazendo com alguns dados reveladores, quando houve vazamento e uns e outros ficaram sabendo que mandados de busca e apreensão estavam vindo a galope.

Na época, teve gente que se beneficiou com o vazamento, mas com a nova ação das autoridades, algumas figurinhas é que agora estão querendo “vazar do planeta”. Também, pudera.

Tomando conta

Deu a lógica. Recém-chegado ao PDT, Sérgio Murilo assume a presidência do partido em Campo Grande e vai comandar a convenção marcada para o dia 4 de agosto, penúltimo dia antes do prazo final legal para a escolha de candidaturas a vereadores.

Mais

A legenda deverá apoiar Rose Modesto, do União Brasil, que deseja sentar-se na principal cadeira do Paço Municipal a partir de 1º de janeiro de 2025. Ele, ligado à candidata, já presidiu o Podemos e foi defenestrado do cargo pela senadora Soraya Thronicke.

Marco Antônio de Moraes e Valéria Foschiani

Maria Antonieta

Enigma

Os tucanos mais emplumados não deixaram de desferir bicadas no presidente do Tribunal de Contas (TCE-MS), Jerson Domingos, pela divulgação de lista com nomes de pessoas que poderiam ser consideradas inelegíveis pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Nos meios políticos, o que se fala é que a divulgação se enquadra no que escreveu Shakespeare: “Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar”.

Na lista

Antes de ir para o TCE-MS, Domingos foi presidente por quatro vezes da Assembleia Legislativa de MS. Ele era uma das lideranças fortes do MDB, com estreita ligação política com André Puccinelli, que quando era governador o nomeou, em 2014, para aquela Corte Fiscal, depois de ele ter o nome aprovado no Legislativo.

Nessas eleições, emedebistas estarão no palanque de Beto Pereira, candidato do PSDB e cujo nome aparece na lista do TCE dos prováveis “inelegíveis”.

Um pingo

O deputado federal Geraldo Resende, que é vice-presidente estadual do PSDB, gravou vídeo falando que tem um compromisso com Nioaque na área da saúde e que deseja ver o hospital funcionando com “decência”, se comprometendo a ajudar o município “nesse novo momento”.

Sua declaração foi feita ladeado pelo postulante a prefeito André Guimarães e pela vereadora Rose, desejando sucesso a ambos. Detalhe: os dois são do PP, e hoje a cidade tem um prefeito do PSDB. Como diz o provérbio: “Para quem sabe ler, um pingo é letra”.

Aniversariantes

Patricia Carvalho Pereira Chaves,

Artur Fernandes Filho (Tuca),

Luciana Tavares Marcondes de Souza,

Milton da Costa Lima,

Dra. Djanir Corrêa Barbosa Soares,

Claydêe Ignacio Ribeiro,

Leôncio de Souza Brito Neto,

Marcos Ramirez Meza,

Pedro Roberto Sanches,

Victorino Martos Caetano Fonseca,

Maria Luisa da Conceição Martins,

Veimar Seabra Santana,

Genésia Rodrigues de Oliveira Sayd Pinto,

Silvestre Pereira da Silva,

Primos Zafari de Cauli,

Rosely Torres Alves da Rocha,

Diana Francisca de Oliveira Melges,

Abel Conceição,

Elisandro Cerioli,

Marco Antônio Martins,

Camila Ávila Corrêa da Costa Cance,

Teresa Cristina Buainain Balbuena,

Camila Andrigheto Meneghel Hage,

Juliana Magri,

Maurício Antunes Strang,

Luiz Marques Vieira,

Cláudio Duailibi,

Pedro Mendes Couto,

Carlos Dódero Duailibi,

Cristiana Junqueira Mendes,

Beatriz Sanches Pimentel,

Domingos Garde Filho,

Jéferson Matas Ibrahim,

José Armando Cerqueira Amado,

Dilma de Medeiros Baréa,

Isabella de Castro Bertelli,

Odácio Pereira Moreira,

Dra. Denise da Silva Viégas,

Tainná Martins Escobar,

Ana Daiana Grunewaldt,

Marcelino Tadashi Akimura,

José Roberto Brun Filho,

Cely Maura Uehara,

Mauro Brisola Girão,

Maria Rosa Anderson Nasser,

Jeny Ferreira Soares,

Selene Rocha Zeola,

Sandra Regina Zeola,

Ary Fernando Bittar,

Deize Benevides,

Honorio Pimentel Alencar,

Maria Madalena Carvalho,

Márcia Regina Rezek,

Nacif Matheus Chacha,

Silvia Helena Franzini,

Dr. Benedito Dutra Pimenta,

Marta Zierman Landfeldt,

Luiz Fernando de Souza Oliveira,

Marisa Galdeiro Alencar,

Rodrigo Marques Moreira,

Lázaro Corrêa da Costa Filho,

Ivone Cardoso Ramalho Gomes,

Maurílio Vieira Tôrres,

Antônio de Oliveira Resende Filho,

Itamar de Souza Novaes,

Iderli de Souza,

Maria Regina França,

Maria Luisa Caldas Corrêa da Costa,

Carla Cristina Ferreira de Almeida,

Maria do Carmo Oliveira Nunes,

Lucas Arruda dos Santos,

João Luiz Fontes de Castro,

Maria Janete Dutra,

Luiz Antônio Corrêa da Silva,

Zuleide Menezes Arruda,

Luiz Salgado de Almeida,

Maria Rita de Oliveira,

Cândida Maria de Souza,

Tathiane Franzoni da Silveira,

Aderbal Luis Lopes de Andrade,

Jari Francisco Souza,

Luiza Castro,

Maria Aparecida Leite,

Luana Martins de Oliveira,

Sueli Zaneide Furine,

Lindinalva da Silva Leal,

Cajamar Paulo da Silva,

Maria Dalva Portilho de Souza,

Rafael Antonio Mauá Timoteo,

Hélio Augusto Lazzarini Pereira,

João Paulo Avansini Carnelos,

Rodrigo de Oliveira Mecca,

Catarina da Cruz Pires da Silva,

Maria Lucia de Souza Morais,

Valdemiro Mendes Arguilheira,

Célia Figueiras Hairrman,

Ademar Rotili Nunes Junior,

Tomaz Yukio Shishido,

Anna Carolinne de Freitas Silva,

Cassia de Lourdes Lorenzett,

Luana Ueti Barasioli Brustolin,

Cristiana Jerônimo Diniz Junqueira,

Mafalda Donária Viana Bonete,

Leny Baptista Ferreira Bizelli,

Ruth Elizabeth Tormena,

Claudia Hideko Matsusita Nakasato,

Ellen Clea Stort Ferreira Cervieri,

Giovanny Luiz Farrel,

Edison Luiz Bazan Miglioli,

Wladimir Aldrin Pereira Zandavalli.

* Colaborou Tatyane Gameiro