Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 23 de agosto de 2024

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Rubem Alves escritor brasileiro

"Podemos prometer atos, mas não podemos

prometer sentimentos. Atos são pássaros

engaiolados.Sentimentos são pássaros em voo”.

FELPUDA

Problema na Justiça – e que deverá ser julgado ainda neste ano – teria sido o principal motivo que desfez o sonho de político em ser primeiramente pré-candidato a prefeito e, depois, a vice. O dito-cujo até gastou muita saliva para espalhar por aí que o seu nome estaria “firme e forte” para o embate em uma dessas vagas. Porém, o partido não quis se arriscar e mandou que o serelepe político baixasse a bola. Ele terá que se contentar com a tentativa de reeleição. E olhe lá!

Escolha

A eleição para o novo comando no Tribunal de Contas do Estado de MS poderá ocorrer ainda neste ano, em dezembro. Isso acontecendo, a posse seria em fevereiro de 2025. Resta saber quem seria o escolhido.

Mais

Isso porque, dos sete conselheiros, há apenas quatro em atividade – e somente eles têm direito a voto, uma vez que os demais são conselheiros substitutos. E dois são radicalmente contra um deles. É esperar para ver.

Debora Barbato e Henrique Gaban

Raissa Tetilla

Diogo Ramos Coelho

O especialista em Relações Internacionais e diplomata Diogo Ramos Coelho está lançando o livro “Mundo Fraturado”, pela Matrix Editora. A obra destaca como a ascensão de líderes autocratas e populistas, o crescimento de movimentos nacionalistas e o legado do Brexit alteraram a percepção geral de normalidade. Os efeitos colaterais de conflitos armados como o da Rússia versus Ucrânia, as disputas no Oriente Médio e a rivalidade entre os Estados Unidos e a China também são temas aprofundados pelo autor na obra. Com atuação no Ministério das Relações Exteriores, o diplomata já atuou nas embaixadas do Brasil em Washington e na Cidade do México. Foi assessor de Henrique Meirelles, quando ele era ministro da Fazenda, e atualmente é chefe da assessoria de Relações Internacionais do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Alvo

Como está no cargo de prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes é o alvo preferido dos seus adversários políticos, que apontam mazelas em todos os níveis da administração municipal. E ela tem reagido na medida do possível. O primeiro debate entre os candidatos, promovido pela ACP no dia 20, deixou claro para onde os dardos estão sendo endereçados.

Fisgada

O vereador Arthur Barbosa da Silva Filho, presidente da Câmara Municipal de Cassilândia, é o autêntico caso do feitiço virar contra o feiticeiro. Conforme divulgado pelo Diálogo, ele foi quem mandou, durante embate no plenário, sua oponente e colega no Legislativo Sumara Leal usar o resto do corpo como usava a língua. Como diria vovó: “O peixe morre pela boca”.

Aí...

No caso envolvendo os dois vereadores, o Ministério Público Eleitoral denunciou o vereador, e a juíza condenou o acusado a um ano de restrição de liberdade, pena essa que foi substituída pelo pagamento de três salários mínimos a serem destinados ao centro de penas pecuniárias do Judiciário, além de uma indenização de R$ 10 mil por danos morais. Ele ainda terá que arcar com os custos processuais. Como se vê...



Aniversariantes

Wilson Vieira Loubet,

Antônio Carlos Arroyo,

Daniela Arroyo Vargas,

Alceu Ponce Arantes,

Oswaldo Mochi Júnior,

Juliana Vieira de Carvalho Mandetta,

Cláudio George Mendonça,

Camilla Rubya Gonçalves

de Oliveira,

Cláudia Davina Benites Ribeiro,

Elio Tognetti,

Wagner Cordeiro Chagas,

Wanda Alves do Amaral,

Alvarina Miranda Quevedo,

Jayme Dias Bravo,

Georgina Davina Ribeiro,

Fabiano Roque Bondejam,

Juvanil da Silva Campos,

Sérgio Ricardo Souto Vilela,

Elaine José Araújo,

Sibele Soares Vasques,

Dr. Adir Pires Maia,

Isamara Andrighetto Hardoim,

Larissa Rezek Pereira,

Marcos Rafael Coelho,

Gabriela Sobral

de Figueiredo Melke,

Alda de Brito,

Ubirajara de Oliveira,

Vicente Gomes dos Santos,

Amaro da Silva Santos,

Randerson Lima,

Vilma Rodrigues de Aguiar,

Silvio Maciel da Cruz,

Dra. Jussara Arguello Rodrigues,

Valério Antunes Arguelho,

Nelinton Cardoso Braff,

Valcir Silva Miranda,

Emerson Renato Milani,

Terezinha Fernandes,

Medson Janer da Silva,

Israel Alves Nogueira,

Marilene Coelho,

Antônio Fontoura Paes,

Irene Valdez Freitas,

Dr. Flávio Augusto Bacha,

Antônio Salmi,

Zeni Ferreira de Andrade,

João Jorge Moreira,

Elisabeth Madalena da Silva,

Francisco Medeiros Rocha,

Eloy Martins de Oliveira,

Wagner de Albuquerque,

Eliane Silva Oliveira,

Grace Sílvia Tambelini,

Uber de Souza Barbosa,

Francisco Jacinto da Silva,

Juliano Barros de Souza,

Angelo Budib,

Gleicy Ivana Salvi Vilela,

Vanice Godoy,

Antonio Carlos Araujo,

Eduardo Serafim de Souza,

Maria Inês Rodrigues Brasil,

Waldir Cezaretti de Freitas,

Ricardo Marcelino,

Adriana Sá Fichino,

Luis Gustavo de Arruda Molina,

Dr. João Bosco de Barros Wanderley,

Jarbas Vasconcelos,

Vanessa Costa Merel,

Jorge Quevedo,

Alessandra Vieira Fernandes,

José Conde Alves,

Andreya Ytacyara de Barros,

Augusto Eiji Oshiro,

Francisco Solano Duarte,

Nilton Massao Aguena,

Diego Gustavo Nogueira Oliveira,

Bruno Schneider Pereira Selli,

Eduardo Azato,

Lázaro Mariano da Silva,

Alexandre Guimarães Gimenes,

Alanete Aparecida Bordin,

Dayse Pereira Aguirre,

Alescio Artiolle,

Francisco Almir Miranda,

Beatriz Viegas Machado Azambuja,

Lenita Cavalheiro de Lima,

Danilo Tanno Nogueira,

Eza Jacques Leite,

Maria Auxiliadora Sobreira Wehner,

Fernanda Luiza Cândido Stinghin,

Camila Vissotto Barrinuevo,

Christina Paula Naste Shirado,

Aparecido Silva Cação,

Duraid Yassim,

Eliane Jacob de Brito,

Ana Carolina Evangelista Amorim,

Gisele Cristina Rodrigues Luvizuto,

Diego Rodrigo Paulillo Bazan,

Elaine Delalibera Rezende,

Lilian Goes Chaves,

Fausto Nobres da Silva,

Keyze Milhomem Santos Nascimento,

Giovanna Soares dos Santos,

Elisa Helena Loureiro Camponez,

Neuza Yamada Suzuke,

Regis Fernando Higino Medeiros.

colaborou tatyane gameiro