Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 28 de junho de 2024

Theodore Roosevelt estadista americano

"Eu não me importo com o que os outros pensam

sobre o que eu faço, mas eu me importo muito

com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter".

FELPUDA

Chamado por alguns adversários de “partido maionese”, porque a coisa desandou em suas hostes, certa sigla realmente há muito vem enfrentando problemas internos. Quando o barco estava quase naufragando por problemas enfrentados pelo seu timoneiro, muitos dos seus integrantes trataram de se atirar nas embarcações de outros partidos, por uma questão de sobrevivência. Acolhidos, mesmo sem deixar a sigla original, emedebistas seguem outras bússolas políticas. Resumindo: o encouraçado de outrora foi a pique.

Incógnita

O arquivamento pela Câmara Municipal do pedido de cassação do vereador Claudinho Serra não significa que ele está com caminho livre para voltar àquela Casa. Com pedido de licença vigente, em tese, ele retornaria às atividades legislativas em outubro, quando das eleições.

Mais

Só que até lá, muita coisa poderá acontecer, tornando, assim, sua situação uma incógnita. Para livrá-lo de perder a cadeira, a decisão foi que ele teria cometido as ilegalidades das quais é acusado, antes de exercer o mandato. Como se vê...

Marcos Mariano e Elizabeth Pinheiro Mariano

Presença confirmada no Bonito Cinesur, que acontecerá de 19 a 27 de julho, o ator Reginaldo Farias será homenageado na noite de abertura, quando haverá a exibição do filme “Selva Trágica”, rodado em Ponta Porã, em 1963. Dirigido por Roberto Farias e protagonizado por Reginaldo, o enredo mostra o trabalho escravo no início do século 20 na Companhia Matte Larangeira.

Ousado

O PSDB tem como meta eleger prefeitos em 61 dos 79 municípios de MS. Um projeto político de envergadura e que pode, caso se concretize, criar sérios problemas em 2026 para os demais partidos, quando serão eleitos presidente da República, dois senadores, oito deputados federais e 24 parlamentares estaduais. E nesses casos, são os prefeitos e vereadores que se tornam os principais cabos eleitorais dessa galera toda. Portanto...

Caminho

O deputado estadual Marcio Fernandes, do MDB, tratou de se posicionar com quem estará nas eleições municipais: Beto Pereira, do PSDB. Ele se antecipou ao partido que, pelo que se sabe, está a “um pulinho de pulga” para abraçar a candidatura tucana. O parlamentar sabe o ritmo de uma disputa, pois já concorreu à Prefeitura da Capital e, com sua decisão pessoal de qual caminho seguir, demonstra que conhece aliados e “aliados”.

“Moscas”

Com o passar dos anos, o esquema da corrupção ultrapassa parâmetros. A opinião é de cidadão que há muito observa ao que chamou de “evolução da malandragem’’. Segundo ele, nos anos 1970, os escândalos se referiam à cobrança de 15% dos valores das obras, depois “subiu’’ para vários índices e nos tempos atuais chega até a 100%, pois o projeto só fica no papel. Disse que, apesar da ação policial que tem colocado “cidadãos acima de qualquer suspeita’’ provisoriamente no xilindró, tudo se repete. “Só mudam as moscas...”, concluiu. Afe!

