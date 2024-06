Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 25 de junho de 2024

Marcello Cotrim escritor brasileiro

Ser resiliente significa ser flexível, mas possuir

autoconfiança. Saber aprender com a atitude

dos outros sem perder a própria essência”.

FELPUDA

Alianças partidárias que poderão ocorrer – por conveniência de algumas lideranças – nem sempre são do agrado de algumas das alas de certas siglas. Esse é o grande risco para postulantes ao cargo de prefeito, pois correm o perigo de enfrentar alguns problemas, tais como ver os não simpatizantes cruzarem os braços ou até mesmo cometerem trairagem. Em caso de segundo turno, a situação fica mais explícita, uma vez que os candidatos a vereadores que foram eleitos e que não concordaram com o apoio simplesmente “tiram férias”. Afinal, já estarão eleitos mesmo.

Estepe

Figurinha está levando “tão a sério” sua participação em chapa majoritária que nem compareceu presencialmente ao ato que anunciou sua escolha para fazer parceria, demonstrando que não vai “carregar o piano”.

Mais

Dizem que por lá é tudo jogo de imaginação, pois os caminhos políticos já estariam delineados para a campanha e que a corrida pelos votos será na mesma toada. Mas isso só no pensamento.

Neste ano, o melhor restaurante do mundo é o espanhol Disfrutar, segundo o ranking The World’s 50 Best Restaurants, considerado o Oscar da gastronomia. Com três estrelas Michelin, ele é comandado pelos chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas (foto), sendo conhecido globalmente por sua ousadia e criatividade. Dois restaurantes brasileiros fazem parte da lista: o primeiro é o paulistano A Casa do Porco, que caiu 15 posições desde 2023 – após já ter sido alçado ao posto de sétimo melhor restaurante do mundo

em 2022 – e que agora está na 27ª colocação. Já o carioca Oteque subiu 39 posições de 2023 para cá, ocupando o 37º lugar no ranking.

Cara e coroa

Engana-se quem pensa que partidos estarão virando as costas uns para os outros na disputa eleitoral. É claro

que, desde a pré-campanha até o fim do primeiro turno, a baixaria correrá solta, mas depois – como a história política tem demonstrado – as “pontes são reconstruídas” e tudo volta a ser “coisa do passado”, até porque os interesses são muitos. Afinal, como costumam dizer experientes políticos, o inimigo de hoje pode ser o amigo de amanhã e vice-versa.

Garantidos

Os pré-candidatos Beto Pereira (PSDB) e Camila Jara (PT), caso não tenham sucesso na eleição da disputa pela Prefeitura de Campo Grande, ainda assim estarão com futuro garantido por pelo menos mais dois anos. Ambos são deputados federais e poderão retornar para a Câmara e cumprir restante do mandato que se encerra em 2026.

Sem lenço...

A situação é diferente para outros casos. Se não conseguir a reeleição, a prefeita Adriane Lopes (PP) ficará no sereno, no que diz respeito a mandato. Aliás, será a primeira eleição que ela enfrentará adversários tête-à-tête, pois cumpriu seis dos oito anos como vice-prefeita e assumiu o comando administrativo de Campo

Grande com a renúncia do titular da cadeira. Por sua vez, o vereador Professor André Luís, pré-candidato a prefeito pelo PRD, corre o risco de ter que pegar o “caminho da roça” – isso se for derrotado.

