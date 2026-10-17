Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Culinária

Confira três deliciosas receitas que levam o queijo de leite cru como principal ingrediente

No dia reservado para a valorização desse ingrediente, veja receitas para celebrar essa delícia que tem gostinho artesanal

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

17/10/2026 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Carregado pelo tempo e produzido pelos mais variados povos do mundo, há pelo menos mais de uma década o dia 17 de outubro é a data voltada para a valorização do queijo de leite cru, item fabricado artesanalmente a partir do ingrediente recém-ordenhado e não pasteurizado, que carrega aquele gostinho artesanal e ainda tem o poder de potencializar os mais diversos pratos. 

Historicamente, esse movimento de valorização do ingrediente data desde antes mesmo da virada do milênio, já que, desde 1999, movimentos de produtores, varejistas, importadores e demais amantes de queijo defendem essa postura de preservação.

Entre os pioneiros nessa jornada aparecem entidades como a Coalizão de Queijo Modos Antigos (tradução livre do termo em inglês Oldways Cheese Coalition) e a organização sem fins lucrativos Slow Food (Comida Lenta, em português).  

O braço internacional dessa organização lançou inclusive o Manifesto Slow Food em Defesa dos Queijos de Leite Cru” durante o evento Cheese, realizado em 2001 na comuna italiana de Bra. Após uma década, o Brasil se insere na campanha com a criação do Grupo de Trabalho Queijos Artesanais, para promoção do conhecimento, valorização e consumo de produtos artesanais de leite cru brasileiros.

Vale lembrar que, no passado, diversos subtipos de renome, como roquefort, camembert, brie e até mussarela e parmesão, já foram originalmente fabricados a partir do leite cru, o que foi transformado, porém, graças às fortes pressões exercidas pelas legislações sanitárias internacionais e até no território nacional.

Importante destacar que o processo de pasteurização é um tratamento térmico que tem o objetivo de garantir a segurança alimentar e ajuda a eliminar bactérias que podem causar doenças, reduzindo a carga microbiana geral do leite.

Porém, a linha de valorização do queijo de leite cru indica que o procedimento remove boa parte dos esporos de fungos, leveduras e microrganismos benéficos que tornam um queijo único.  

No Brasil, há séculos os queijos tradicionais feitos de leite cru são fabricados em diversas regiões, considerados quase uma herança familiar por pequenos produtores rurais, como os famosos araxá, salitre e canastra, de Minas Gerais, o marajó, no Pará, ou o colonial e o serrano, nas localidades mais ao sul do País.

Essa linha de pensamento defende que a comida aparece como um dos principais pilares que moldam a identidade humana, encarando as refeições como uma forma de se conectar com os territórios e com a própria natureza. 

“Ela é memória e afeto, é história e patrimônio, permeia todas as culturas e muitos rituais, além de definir relações econômicas, sociais e políticas”, indica o movimento Slow Food. 

Antes disso, frisam que comida é essencialmente uma necessidade básica para que a espécie humana sobreviva e com bem-estar. Entretanto, esse distanciamento humano da produção e da origem do alimento que chega à mesa “alimenta” o vazio que se mostra cada vez maior nessa relação entre consumidor e produtor. 

É nessa lacuna que a indústria e o mercado entram, assumindo a responsabilidade pela maneira que a comida é distribuída, em um cotidiano acelerado que precariza as relações, segundo o próprio movimento Slow Food.  
“Lamentamos as tentativas das autoridades regulatórias de impor padrões inatingíveis de produção em nome da proteção da saúde humana. Acreditamos que tais imposições terão efeitos adversos aos pretendidos. A saúde bacteriológica dos nossos laticínios não pasteurizados é destruída pelos procedimentos de esterilização excessivamente zelosos. Da mesma forma, a saúde humana será destruída por uma dieta de alimentos esterilizados. Sem nenhum desafio, nosso sistema imunológico vai falhar e os medicamentos se tornarão ineficientes”, traz um trecho do manifesto original, que pede a valorização dessa cultura. 

Atualmente, o Slow Food é um movimento de base, organizado em rede, de atuação local e articulação global, presente em mais de 160 países e contando com mais de 1.600 núcleos de ação local, atuando em três frentes amplas: valorização e salvaguarda da biodiversidade e da cultura alimentar, promoção da educação alimentar e do gosto e estímulo à incidência política.

“Vivemos sob o constante apelo à comodidade e à praticidade, e o pouco estímulo à nossa participação nas decisões que concernem a nossa própria vida e a nossa sociedade. O resultado dessa equação é o surgimento e o fortalecimento de grandes conglomerados econômicos que agem em nível global, explorando recursos naturais e o trabalho de agricultores, operários e artesãos, transformando o alimento em mercadoria e fonte de lucro”.  

Abaixo, receitas para incorporar esse rico ingrediente aos mais diversos pratos. 
Aproveite!

Quiche de peito de peru com queijo minas

Foto: Reprodução

Ingredientes (massa)

  •  200 g de farinha de trigo;
  •  125 g de manteiga gelada;
  •  1 colher (chá) de água morna.

Ingredientes (recheio)

  •  1 caixa de creme de leite;
  •  1 xícara (chá) de leite;
  •  3 ovos inteiros;
  •  2 xícaras (chá) de queijo minas ralado;
  •  2 xícaras (chá) de peito de peru em cubinhos ou tirinhas;
  •  Sal e noz-moscada a gosto;
  •  Salsa picada a gosto; 
  •  Queijo parmesão ralado para polvilhar.

Modo de Preparo da massa

Misture a farinha com os pedacinhos de manteiga até formar uma farofinha bem úmida.

Adicione a água morna e trabalhe a massa até ela formar uma bola que não vai ficar grudando nas mãos.

Abra a massa numa forma com fundo removível, forrando o fundo e as laterais. Não precisa fazer furos na massa.

Preparo e montagem do recheio

Num bowl, misture os ovos, o leite e o creme de leite com um fouet. 

Acrescente o queijo branco e o peito de peru e misture bem. Tempere com sal, noz-moscada e adicione a salsa picadinha. Despeje esse recheio sobre a massa na forma. 

Polvilhe queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 200ºC por aproximadamente 30 minutos ou até que a quiche esteja dourada.

Se quiser substituir o queijo e o peito de peru por brócolis pré-cozido ou espinafre refogado também ficará uma delícia!

Esta receita foi repassada por Andréa Porto, da página Receitas Afetivas, uma baiana que ama a comida caseira e afetiva. 

“Aprendi a cozinhar vendo minha mãe e minha avó cozinhando! Tenho paixão por receitas que podemos fazer com o que tivermos à mão! Para mim, a cozinha é uma terapia!”, diz.

Salada de grão-de-bico e queijo

Foto: Reprodução

Ingredientes

  •  400 g de grão-de-bico cozido;
  •  1 cebola roxa em cubos;
  •  100 g de azeitonas pretas;
  •  100 g de queijo branco picado (eu usei mussarela de búfala, mas pode ser o que você quiser);
  •  100 g de tomates-cereja ou tomate picado; 
  •  3 colheres (sopa) de azeite de oliva;
  •  1 colher (sopa) de vinagre balsâmico;
  •  Sal, pimenta-do-reino e chili ou pimenta calabresa a gosto.

Modo de Preparo

Comece misturando o azeite com o vinagre balsâmico e os temperos até incorporar.

Depois acrescente todos os ingredientes e mexa bem. Sirva frio.

Tomate recheado com queijo minas

Foto: Reprodução

Ingredientes

  •  5 unidades de tomates firmes;
  •  300 g de queijo minas;
  •  1 dente de alho picado;
  •  50 g de nozes trituradas;
  •  150 ml de creme de leite;
  •  50 gramas de queijoparmesão ralado;
  •  Salsa picada a gosto;
  •  Sal a gosto.

Modo de Preparo

Corte os tomates na parte de cima, dando a forma de uma tampa. Com uma colher, remova as sementes e as descarte.

Tempere o interior dos tomates com sal e os reserve de cabeça para baixo sobre papel toalha.

Em uma vasilha, amasse o queijo minas e coloque o resto dos ingredientes. Coloque o recheio nos tomates e sirva logo em seguida.

Se julgar necessário um acompanhamento quente, é só colocar no forno por aproximadamente 10 minutos.

AGENDA CULTURAL

Programação traz desde shows até festas que promovem uma viagem no tempo

Programação para o fim de semana em Campo Grande traz desde shows e apresentações até festas que promovem uma viagem no tempo

16/10/2026 09h15

Compartilhar

Foto: divulgação

Continue Lendo...

Neste fim de semana que promete ser agitado na capital de Mato Grosso do Sul o sentimento de nostalgia aparece em alta, com shows e eventos que promovem uma verdadeira viagem no tempo para o público campo-grandense, em uma lista de atrações para todos os gostos, idades e estilos, além de opções para aqueles que buscam um programa mais tranquilo mas sem largar essa sensação de “volta ao passado”, já que há até mesmo uma nova produção em cartaz que revive memórias de várias gerações: a estreia de “Street Fighter”.

Acaba de entrar em cartaz essa produção que é ambientada em 1993 e revive os icônicos personagens lutadores de Ryu e Ken Masters (interpretados respectivamente por Andrew Koji e Noah Centineo).

Vale lembrar que a saga de video-games Street Fighter já teve algumas adaptações para o audiovisual, como o anime de 1995 com 29 episódios e a animação ocidental do mesmo ano que contou com 26 episódios. 

Além disso, para os amantes da sétima arte é quase impossível esquecer de “Street Fighter – A Última Batalha”, que traz figuras como Jean-Claude Van Damme no papel principal de Guile e do icônico Raúl Juliá interpretando o vilão M.Bison. Essa saga proporcionou ainda aos fãs o filme “A Lenda de Chun-Li”, de 2009, que está longe, porém, de ser considerada uma obra-prima.

Foto: Divulgação

CINEMA  “Street fighter”

Para tentar quebrar essa “maldição” sobre as produções da franquia, o filme de “Street Fighter” (2026) coloca os dois personagens e seus característicos quimonos branco e vermelho de volta ao combate, sendo recrutados por Chun-Li (Callina Liang) para o próximo World Warrior Tournament.

A trama do filme gira em torno da conspiração mortal que se esconde por trás do torneio, e que os protagonistas precisam enfrentar para evitar um “game over”. O filme teve sua estreia ontem e seguirá em cartaz nos cinemas locais.

MÚSICA

Já hoje há uma atração para quem busca mexer o esqueleto, com a segunda edição da festa Todo Mundo Hood, que acontece a partir das 21h no A Taberna Rock Pub, que fica localizado na Rua Japão, nº 1.536, em Campo Grande.

Dedicada à cultura hip hop e ao funk, o evento traz o show de SoulRa após a artista retornar da África, além do som de Pretisa e OldBLXCK fechando o time de atrações principais. Todo Mundo Hood 2 traz ainda apresentação de DJ Navalha e DJ ZN. A entrada pode ser garantida de forma adiantada por meio da plataforma Use Ingresso.

Ainda no clima de volta ao passado acontece também hoje a festa Daza Antiga –Nostálgica, um chamado do passado que segundo os organizadores manda “descer até o chão”.

“Chegou para desbloquear memórias, ressuscitar coreografias e provar que você ainda sabe cantar aqueles hinos inteirinhos. É noite de reunir as antigas, fazer as novas passarem vergonha junto e soltar o clássico: ‘Essa era da minha época!’”, citam.

Esse evento acontece no Daza Club, que está localizado em Campo Grande na Rua Marechal Rondon, 
nº 2.181, na região central da Capital. Os ingressos estão disponíveis por meio da plataforma Sympla.

Foto: Divulgação

MÚSICA  Shimbaialê – 2ª Edição

Para amanhã há a festa Shimbalaiê – 2ª Edição, que acontecerá no Treze Bar, que está localizado na Rua 15 de Novembro, nº 797, na região central de Campo Grande. A música começa a rolar a partir das 19h e os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla.

Neste evento, que teve o pedido de sua segunda edição clamado pela comunidade sáfica local, a line-up traz apresentações de Munezera & Beca Rodrigues em um show com banda, contando com uma abertura da DJ Gikka e encerramento com DJ Jubba.

Amanhã também acontece na Capital de Mato Grosso do Sul a Oktoberfest Canalhas, que em sua 10ª edição é considerada a festa mais alemã realizada em Campo Grande. O evento será na cervejaria localizada na Rua Oceano Atlântico, na altura do nº 99, no Bairro Chácara Cachoeira. 

Logo às 17h o espaço abre as portas e promete música de qualidade para animar a noite, já que para esta noite especial está marcado show da banda Millenials, além do icônico som da banda lendária Cassino Boogie. Os ingressos também são vendidos na plataforma Sympla. 

Amanhã acontece ainda o Samba Di Lá, com muita música, roda de conversa e feijoada das 12h às 22h. Esse evento está marcado para acontecer no chamado Rancho Central, que está localizado na Rua Dona Ambrosina, nº 226, no Centro de Campo Grande. 

Nesta primeira edição que promete se tornar tradição em Campo Grande, para impulsionar essa cultura fervente no espaço aparecem entre as atrações os shows da Família Jipanji, Samba do Caramelo & Carimbó do Mato. Os ingressos estão a venda por meio da plataforma Sympla. 

Ainda no ritmo de shows, mostrando que o rock nunca foi o caminho mais fácil, amanhã acontece a celebração Festival Augusta 15 anos, provando a resistência desse movimento na Capital que durante mais de uma década foi impulsionado pela loja homônima. 

A loja Augusta Rock Store, vale lembrar, foi uma das responsáveis por serem um dos principais pontos de venda das atrações mais alternativas que chegavam à Campo Grande. É responsável por vender, além de camisetas e itens do gênero, momentos que ficaram marcados na história e na memória do campo-grandense.

Realizado no Irlandês Pub, a partir das 18h, o Festival Augusta 15 anos traz para MS as apresentações das bandas paulistas Linkin Park Legacy e Pearl Jam PJ90, além do som dos representantes da Foo Fighters Cover Brasil que vêm de Minas Gerais para abrilhantar a noite de sábado do campo-grandense.

ARTES CÊNICAS

Para quem busca uma atração mais tranquila há ainda a opção do espetáculo “Eu Sempre Vou te Amar – Parte 2”, que será apresentado amanhã no Teatro Allan Kardec, localizado no nº 653 da Avenida América, na Capital. Inspirado em teorias que estão presentes em publicações do renomado escritor Allan Kardec, “Eu Sempre Vou Te Amar” conta com texto de Nelson Peixoto, e é o novo espetáculo da Companhia de Arte Boa Nova. 

Uma comédia romântica que promete arrancar risadas e tocar o coração de toda a família, no espetáculo o amor atravessa planos, histórias invisíveis ficam escondidas em móveis antigos e a convivência familiar tornam-se uma lição de afeto e de espiritualidade. 

Diálogo

Depois de reuniões festivas, participação em eventos políticos e até... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (16)

16/10/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Victor Hugo - Escritor francês

"Saber exatamente qual a parte do futuro que pode ser introduzida no presente é o segredo de um bom governo”.

Felpuda

Depois de reuniões festivas, participação em eventos políticos e até aparições como “papagaios de pirata” em coletivas da prefeita, eis que a tchurma da Câmara de Campo Grande resolveu chutar o pau da barraca. De um dia para o outro, a tropa de choque passou a enxergar os inúmeros buracos e prestar atenção nos demais problemas da cidade. Milagre da visão? De duas, uma: ou os nobres edis resolveram levantar da cadeira e trabalhar, ou o duro recado das urnas acendeu a luz vermelha. Em tempo: dos 12 vereadores candidatos, apenas um conseguiu se eleger. Como se vê...

DiálogoEscreva a legenda aqui

Em celebração aos 120 anos que o famoso avião 14-bis, criado por Santos Dumont, realizou seu primeiro voo público em Paris, no dia 23 de outubro de 1906, a TV Cultura estreia no próximo domingo (18), a minissérie Santos Dumont, que resgata o legado e a genialidade do inventor brasileiro. A produção, com seis episódios, vai ao ar semanalmente, às 15h (MS), acompanha Santos Dumont desde a infância nos cafezais de Minas Gerais até a consagração nos aeroclubes de Paris, na virada do século XIX para o XX. Interpretado por João Pedro Zappa na fase adulta, o inventor personificou as grandes transformações da época ao transitar entre o Brasil e a França. Para as filmagens foram utilizados os palácios no Rio de Janeiro e as ruas de Petrópolis, recriando a Paris da Belle Époque e refazendo o histórico voo do 14-bis com uma réplica do avião. Santos Dumont tem direção de Estêvão Ciavatta e Fernando Acquarone, com roteiros de Pedro Motta Gueiros e Gabriel Mariani Flaksman. A narrativa aborda a personalidade reservada do aviador, os desafios na Europa, o preço da fama e a melancolia dos seus últimos anos. A minissérie venceu o prêmio internacional Telly Awards nas categorias Cinematografia e Entretenimento.

DiálogoMariana Uchoa - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoDebora Falabella - Foto: Lu Prezia

Torre de Babel

Enquanto a prefeita Adriane Lopes anuncia aos quatro ventos forças-tarefas em vários bairros, o secretário de Obras, André Brandão, tem afirmado em entrevistas: “Preciso de 60 dias para colocar o tapa-buraco em dia”. Ou seja: o serviço só ficaria pronto às vésperas do Natal, com Ano-Novo e posses logo em seguida. Até lá, as primeiras promessas do Executivo terão completado um ano. E com um agravante: além dos buracos, as chuvas agora trazem enxurradas, matagal e lamaçal.

Lado

Pelas redes sociais, circula vídeo de figura que concorreu às eleições pelo PT em Mato Grosso do Sul. No vídeo criticou o discurso de ódio no PT e a perseguição aos cristãos, anunciando que vai votar em Flávio Bolsonaro para presidente da República. Tal decisão pegou os companheiros e eleitores de surpresa. 

Na real

O Tribunal de Justiça de MS retomou ação de indenização por danos ambientais e morais movida por moradores da Comunidade Ribeirinha de Porto Esperança contra a empresa LHG Mining Corumbá S.A. A ação havia sido extinta em primeira instância, sem que se analisasse se os moradores tinham direito à indenização pelos supostos danos. Juiz apontou falhas, por conta da falta de comprovantes formais de residência e de extratos bancários ou fiscais que comprovassem a alegada vulnerabilidade financeira dos ribeirinhos. Como se sabe, conta de luz no nome e extrato bancário em dia não existe e nunca existiu nem mesmo no imaginário de quem vive à beira do rio. Agora, o mérito, enfim, terá sua vez.

ANIVERSARIANTES 

  • Caroline Mendes Dias,
  • João Cordeiro da Silva Filho,
  • Maria Fernanda Tedesco Rodrigues, 
  • Antônio Braz da Silva, 
  • Jerusa Gabriela Ferreira,
  • Alberto Rodrigues Soares,
  • Carlos Dias Andrade,
  • Marly de Souza Corrêa,
  • Clodoilson dos Santos Pires,
  • Juliana Paracampos, 
  • Renato Costa Alves,
  • Silvia Madelini Fernandes, 
  • José Roberto Barros Cavalcante,
  • Karen Zenaro, 
  • Ruth Shinzato Yoshitake,
  • Maria Cristina Rangel Torres, 
  • Aderbal Netto Maroni,
  • Maria Tereza Sales Filgueiras,
  • Kenya Camila Fernandes Beltrão,
  • Dr. Fernando Valladares Novaes,
  • Sônia de Menezes Nogueira,
  • Isabel Correa,
  • Geraldo Junkes,    
  • Dr. Flávio Jacó Chekerdemian, 
  • Ibrahim Emilio Saddi,
  • Felipe Garcia da Silva,
  • Arquimedes Leite de Andrade Sobrinho,
  • Iracy Montanha da Silva,
  • Elizabeth Cordeiro Pereira,
  • Claudia Villaruel,
  • Edson Brandao da Silva Junior,
  • Lucimara Jose da Silva,
  • Dr. José Oswaldo Virgilio,
  • Ailete Fiori Adelaido Gonçalves,
  • Marines Leandro da Silva, 
  • Marco Antônio Tinoco,
  • Adalberto Setubal de Lima,
  • Edith Canhete Costa,
  • Antônio Carlos Barbosa,
  • Marcelo Augusto de Souza Bexiga,
  • Cleuza Lemes Nogueira,
  • Cristina Quadros,
  • Sebastião Alves Pereira,
  • Dilma Rodrigues Machado,
  • Sônia Gonçalves Bueno,
  • Dr. Roberto Teruya, 
  • George Luiz Lunardon Nunes,
  • Dr. Paulo César dos Santos Figueiredo, 
  • Luiz Carlos Iglécias, 
  • René de Golveia,
  • Dalva Célia Corsini,
  • João Lopes da Silva,
  • Eduardo Antonio Michellis,
  • José Tojo Mota,
  • Kátia de Moraes e Souza,
  • Luíza de Souza Freitas,
  • Rosa Maria Franco,
  • Maria Emília Vasquez,
  • Lucimara Gonçalves,
  • Ana Elisa Montanha,
  • Adão Ferreira de Souza,
  • Renata Ribeiro,
  • Wilson Gonçalves Junior,
  • Maria Conceição Ferreira,    
  • Sandro Rocha,
  • Glaucio Cesar Vieira,
  • Edson Rodrigues da Silva,
  • Márcio Roberto Tadano Miguita,
  • Eliza Shizue Fukui, 
  • Laurentino Garcia Goes,
  • Marcos Antônio Momesso,
  • Márcia Ardaia Fagundes Ferreira, 
  • Frederico José Pereira Leite,
  • Lucianio Leandro da Silva,
  • Fábio Targino da Cruz,
  • Luciene Justino Machado,
  • Marta Cristina de Castro,
  • Luizinho Manoel dos Santos,
  • Edson Augusto Moringo,
  • Bruno Fernandes Oliveira,
  • Aroldo Albuquerque,
  • Custódio Vicente Garcia,
  • Milton Massayuki Yoshimoto,
  • Eliane Meireles Nespoli Ferzeli,
  • Ana Lúcia Quirino Antunes,
  • Ronaldo Terra,
  • Valbério Nobre de Carvalho, 
  • Cláudio Santos Viana,
  • Sílvio Aparecido Campos,
  • Ricardo Antonio Rocha,  
  • Nicanor Antonio Lunardelli Ramos,
  • Elieda Borges da Costa,
  • Luciano dos Santos Amaral,   
  • Elpídio Belmonte de Barros Junior,
  • Marli Messias de Souza,  
  • Sabrina Queiroz Monney Rotunno,
  • Hélio Tadeu Ruiz,
  • José Cesário dos Santos Filho,
  • Rui Volmar Pederiva,
  • Mara Silvia Piccinelle,
  • Vilmar de Ávila,
  • Cláudia Adriana Lensone,
  • Maria Aparecida Rodrigues de Souza,
  • Mariana Lakatos Silva,
  • Rudney Lino Duarte,
  • César Augusto Batiston,
  • Teodomiro Morais de Almeida,
  • Waldo Nantes de Oliveira Leão,
  • Fabiana Candido Maia.

Colaborou com Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7144, sexta-feira (16/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7144, sexta-feira (16/10)

2

Dostoiévski deixou uma reflexão sobre a vida: "Não há nada mais elevado do que uma boa lembrança
Reflexão

/ 1 dia

Dostoiévski deixou uma reflexão sobre a vida: "Não há nada mais elevado do que uma boa lembrança

3

A reflexão de Drummond sobre amizade: "Como as plantas, não deve ser muito nem pouco regada
Reflexão

/ 1 dia

A reflexão de Drummond sobre amizade: "Como as plantas, não deve ser muito nem pouco regada

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3806, sexta-feira (16/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3806, sexta-feira (16/10)

5

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3021, sexta-feira (16/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3021, sexta-feira (16/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 09/10/2026

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário