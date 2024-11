Cultura B+: Prêmio Bibi Ferreira 2024: Veja como foi e conheça os ganhadores da premiação

Horóscopo

Veja o que os astros dizem sobre o seu signo

Um clima de leveza paira no ar, convidando ao lazer e ao descanso. Mas os astros também indicam que algumas surpresas podem surgir. Confira o horóscopo de hoje e esteja preparado para o inesperado.

Áries

Bom dia para tomar as rédeas da sua vida e dos seus pensamentos. Chega de ficar se colocando para baixo e, principalmente, de perder o controle da sua própria mente para a ansiedade. Hora de pensar positivo e se libertar do que te aprisiona. Você é ou não é o guerreiro do zodíaco? Lidere sua própria vida, Áries.

Touro

Bom dia para ter aquela conversa com a pessoa amada. Aquela conversa para acertar as coisas, sabe? O dia está favorável para que tudo corra bem, desde que vocês se coloquem vulneráveis e se respeitem. Para os solteiros, aproveite para se divertir com as pessoas que gosta. Aliás, boas parcerias podem surgir.

Gêmeos

Gêmeos, bom dia para você organizar suas coisas. Que tal fazer uma faxina para jogar fora o que não serve mais e abrir espaço para o novo chegar? Tenho certeza que isso trará clareza para a sua vida em outros sentidos. Às vezes, precisamos desapegar das coisas para que o futuro entenda que você está livre para viver novas situações.

Câncer

Canceriano, hoje é um bom dia para se divertir, mas tenha cuidado com exageros. Inclusive, se puder, faça algo com você mesmo(a). Que tal aproveitar a própria companhia? Nem sempre precisamos do outro para ser feliz. Faça uma comida gostosa, assista a um filme conforto e sinta o prazer na própria solitude.

Leão

Leão, eu sei que você gosta de viver a vida e fazer programas alegres, mas a energia de hoje é que você aproveite coisas mais tranquilas e calmas. Aproveite a companhia da família, mas evite brigas, ok? É dia de curtir de forma a relaxar, mão para se estressar ainda mais.

Virgem

Hoje é dia de você dar um descanso para a sua mente, virginiano! Parar de ser pessimista e começar a trabalhar o otimismo na sua cabeça. Nem tudo vai sair errado sempre e mesmo que não seja do seu jeito, não quer dizer que é ruim. Comece a acreditar que coisas boas também acontecem!

Libra

Bom momento de você dar uma olhada nas suas finanças, libra. Nem tudo é festa e oba oba! Que tal dar uma checada nas contas, organizar o que precisa e tirar gastos que não têm necessidade? Isso vai te ajudar a ver com clareza o futuro, onde você pode investir. Tire um tempinho do seu dia para isso, ok?

Escorpião

Que tal fazer alguma prática que coloque seu corpo em movimento, que de alguma forma te conecte com ele novamente? Um yoga, uma meditação, uma dança, não precisa ser nada de muito esforço. Tenho certeza de que vai te ajudar a aliviar toda a intensidade do momento que você está passando.

Sagitário

Que tal fazer algum trabalho voluntário hoje, sagitário? Ou pelo menos se disponibilizar a ajudar alguém próximo? Nem que seja com um ombro amigo... Essas ações nos ajudam a olhar certas situações através de outra perspectiva. Saímos um pouco da nossa própria dor e enxergamos além.

Capricórnio

Dia de se divertir, capricórnio. Você trabalha demais, pensa demais, ta na hora de relaxar! Cuidado com exageros, claro! Mas não fique preso(a) dentro de casa. Pode ser um bom momento para ter conversas alegres e inspiradoras com os amigos. Deixe as responsabilidades um pouco de lado e vá aproveitar.

Aquário

Se você pensava em aumentar a família, pode ser que hoje novamente surja a vontade e conversas sobre o assunto. Por isso, é um bom dia para pensar no futuro, nas possibilidades e em vislumbrar também como seria. Não tenha medo, por mais que seja um passo importante. Sonhar é o primeiro passo.

Peixes

Hoje é um bom dia para os estudos, peixes. Não só estudos de cursos de especialização, mas também o aprofundamento da psique. Se você gosta de filosofia e/ou religiões, pode ser um ótimo dia para expansão da consciência voltada para esses assuntos.

Astral do dia

Dia de lua nova em escorpião! Isso marca o início de uma nova lunação. Luas novas são momentos de renovações de ciclo. Então, hoje é um dia poderoso de cura e transmutação. Estamos ganhando uma oportunidade de curar feridas e traumas, aquilo que ainda nos dói. Sabe tudo aquilo que você empurra para debaixo do tapete? Pois bem! É momento de olhar pra essa sujeira e começar a limpar a casa. Pare de ficar arrastando essa âncora com você! Além disso, é um dia excelente para práticas espirituais e terapias. Sabe aquele banho de ervas poderoso? Ou aquela lista de intenções que você queria fazer há muito tempo? Hoje é um bom dia para isso. Se conecte com seus mentores e seus guias. É momento de renovação da alma!

