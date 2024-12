Da partitura ao coração

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Então é Natal – ou quase. Faltam pouco mais de duas semanas para a celebração do nascimento de Jesus Cristo, e alguns dos programas que tomam conta de Campo Grande são concertos, recitais e cantatas, que se multiplicam pela cidade até o dia 25.

Para a Fundação Barbosa Rodrigues (FBR), hoje será especial, talvez o dia mais importante do ano no calendário da instituição, criada em 1982. É que a Orquestra Jovem da FBR faz a sua grande apresentação da temporada na noite dessa data (9), a partir das 20h, no Teatro Aracy Balabanian.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro, que integra o complexo do Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de Agosto, nº 453, Centro. O evento tem classificação indicativa livre e conta com o apoio do Correio do Estado, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Plaenge e da Dicorel.

Um dos destaques da apresentação será a participação dos novos alunos do projeto de música da fundação. Ao lado dos colegas “veteranos”, eles vão mostrar ao público um variado repertório, que, além de temas natalinos, inclui composições consagradas da música de concerto criadas por autores estrangeiros e brasileiros, canções de música popular e clássicos da música de Mato Grosso do Sul.

Guardada em segredo, trata-se de uma seleção musical, assinada pelo maestro Eduardo Martinelli, que toca o coração, seja em função do apelo universal dos trabalhos escolhidos, seja pela causa que move a agenda da FBR, seja, especialmente, pela graça do talento em botão de quem estará no palco.

São jovens com idade entre quatro e 16 anos que, em diferentes estágios de desenvolvimento de sua formação musical, vão mostrar conhecimento e desenvoltura, com técnicas instrumentais e de voz para buscar a emoção da plateia a partir de seu próprio encanto ao fazer música. Uma coisa que dá gosto de ver – e de ouvir. Confira o nome de cada um desses talentos no box.

PAIS E FILHOS

Além do maestro Martinelli, que atua como coordenador, professor e regente da Orquestra Jovem, o projeto mobiliza mais 10 profissionais, entre professores, produtores, auxiliares e voluntários, para atender os 68 alunos das 11 turmas que estiveram em andamento em 2024.

Nos últimos meses, a fundação tem expandido suas atividades educacionais, oferecendo novas turmas e ampliando seu alcance. Entre os cursos oferecidos estão coro infantil, violão clássico, piano/teclado, violino e uma inovadora atividade de musicalização para pais e filhos.

“A proposta de musicalização para pais e filhos é uma ação pioneira dentro do projeto social da Fundação Barbosa Rodrigues”, afirma Eduardo Martinelli, destacando que essa atividade não apenas promove o aprendizado musical, mas também fortalece os laços familiares, criando um ambiente de interação e de cooperação entre gerações. Na prática, até avós e irmãos também têm participado da nova dinâmica. “Estudos comprovam que a educação musical compartilhada entre pais e filhos pode ter um impacto profundo no desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças, além de promover a construção de um vínculo mais estreito e positivo entre pais e filhos. A interação durante as aulas contribui para o fortalecimento da comunicação e da colaboração familiar, essencial para o desenvolvimento integral das crianças”, defende o maestro.

ARTE E CIDADANIA

O evento contará também com a presença de ex-integrantes do projeto, que fizeram parte da fase inicial da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues. Esses músicos são um exemplo vivo da importância do projeto na formação de novos talentos, muitos dos quais seguiram – e ainda seguem – carreiras de sucesso no Brasil e no exterior, fazendo valer o lema “Transformando Vidas com Música e Cidadania”.

Desde sua fundação em 2005, a Orquestra Jovem da fundação tem sido um marco no ensino musical e na inclusão social, impactando a vida de crianças e de jovens. O projeto, que lançou um DVD em 2012, combina excelência artística com valores de cidadania, preparando talentos que se destacam no Brasil e no exterior.

A iniciativa já capacitou milhares de jovens, e entre os diversos músicos formados pela FBR que alcançaram reconhecimento internacional está o violista Brenner Rozales, que integrou a Filarmônica de Israel e, desde outubro de 2023, está de volta ao Brasil, colaborando com grandes orquestras nacionais. Outro exemplo é Matheus Coelho, hoje regente no Canadá, cuja trajetória internacional reflete o impacto do projeto em sua formação.

Esses casos evidenciam o compromisso da Fundação Barbosa Rodrigues em fomentar o desenvolvimento cultural e social por meio da música, reafirmando sua relevância no cenário artístico e educacional, fazendo ecoar ainda mais longe o que pressentiu o professor e jornalista Barbosa Rodrigues, seu mentor, junto com a esposa, a professora Henedina Hugo Rodrigues, na inauguração da entidade. “É uma semente que crescerá e chamará atenção de todo o País”, disse o criador da FBR na ocasião.

Alunos da Orquestra Jovem 2024

Musicalização:

Giulia Mattje Steica

Raquel Fernanda Cardoso Mattje (mãe)

Sara Mariana de Oliveira

Sandro Santos de Lima (pai)

Kaleb Henrique Dias Moraes

Jaqueline Dias (mãe)

Miguel Moteranes Bruss Pinheiro

Mirella M. Mendonça Pinheiro (mãe)

Asafe Ávila Reis

Aline Bonfim de Ávila (mãe)

Julia Barros Gomes

Priscilla Barros P. S. Gomes (mãe)

Nicoly da Silva Amorim Coelho

Marcela Meneguesso Vilela

Clarice Gimenes Morais

Nicolly Godoy Vargas

Evelayne Brito da Silva Amorim

Maria Eloisa Fernandes Pires

Isabela Helena Bezerra Lima

Nicole Rosa Santos

Mariana Bruno Ribeiro

Sara Souza Fujiyama

Emanuelly de Melo Barbosa

Nélia de Melo Pereira (mãe)

Daniel Lubas Pimentel

Eloysa Lubas Pimentel (irmã)

Lidiane Quele Lubas Dimeneses (mãe)

Kalel Meneguesso Mendes

Manoela Dias Meneguesso (avó)

Antonella

Rossy Mary (mãe)

Alice Victoria

Mirelli (mãe)

Marcos Vinicius Soares Junior

João Lucas Frajado Alves Vilela

Miguel Moteranes Bruss Pinheiro

Leonardo Delphino Rodrigues Modesto

Piano/teclado:

Joanna Bruno Ribeiro

Lavinia Andrade Santana

Ana Sofia Fernandes Pires

João Vicente de Melo Pinheiro

Nicole Rosa Santos

Nathanael Carrelo Rodrigues de Oliveira

Rafael Vieira Vara

Pedro Lucas Fernandes Fegruglia da Silva

Mathias Oliveira Taú

Henry Cristiano Bittencourt Mattos

Maria Eduarda Borges Soares

Maria Eduarda Araújo Gomes

Claraluz Dalmati da Rosa

Julya Meneguesso da Cruz

Mérida Campuzano Torrez

Davi Santana Alexandrino

Isabella Godoy Severino da Silva Vargas

Pietro Arguelho Vargas

Maria Vitória Vasconcelos Martins

Violão:

Julia Araujo Bezerra

Francisco de Paula Barreto Quintiliano

Raj Krishna Razzini Kanezaki

Manuela Martinelli Boza

Emmanuel Rosa Santos

Ester Martins Mendonça

Isabela Daniela de Oliveira Jara

Nycollas G. G. de Melo

Nycolle R. K. G. de Mello

Lucas Matheus H. Lopes Arce

Samuel Alexandre França dos Santos Candia

Mariana Milany Matos Abreu

Giovanna Ojeda Rameiro

Violino:

Eduardo Ávila De Mello

Marcela Meneguesso Vilela

Rafael Vieira Vara

Miguel dos Santos Cruz

Julia Araujo Bezerra

Gabriel Ávila de Mello

Samuel Alexandre França dos Santos Candia

Alice Figueiredo Krug

Luiza de Oliveira Krug

Mariana Milany Matos Abreu

Giovanna Ojeda Rameiro

Júlio Cesar Martines Mendonça

Jônatas Alan dos Santos Silva

