De MS, "cãofluencer" ganha prêmio que homenageia sucessos da internet

A objetiva personagem Filipa do folhetim da TV Globo

A atriz Joana de Verona está no elenco do folhetim da TV Globo Mania de Você. Ela interpreta a personagem Filipa, par romântico de Rudá, protagonista da trama das 9 vivido por Nicolas Prattes. Esta é a segunda vez que os atores contracenam juntos. Joana e Nicolas já interpretaram um casal no remake de Éramos Seis (2019).

“Filipa é uma mulher forte e que sabe bem dos seus objetivos, que sabe o que quer! Ela é honesta aos desejo que guarda em si. Ao mesmo tempo, tem na sua personalidade uma aptidão para cuidar do outro. Não é à toa que a profissão que ela escolheu foi a fisioterapia", adianta Joana, acrescentando que o convite para a novela veio do diretor artístico Carlos Araújo, com quem ela havia trabalhado em Éramos Seis.

A atriz luso-brasileira nasceu no Maranhão, mas logo se mudou para Portugal e desde então vem se dividindo entre os dois países.

Com 26 anos de profissão e um currículo sólido, Joana já atuou em mais de 30 filmes, em dezenas de peças de teatro e diversas séries. Desde 2008 atua também com a diretora de teatro Mônica Calle.

Sucesso em terras portuguesas, deu vida a diversas protagonistas em obras da televisão nacional, como a Bia Ferreira da Fonseca da novela Ouro Verde, vencedora do Grammy Internacional em 2018, Sara na novela Valor da Vida exibida no Brasil pela Band TV, e, Elisa Gonçalves, na série Vanda, uma coprodução internacional exibida no Brasil pela Lionsgate plus na Amazon prime vídeo.

No cinema, ela também trilha caminho de sucesso, atuando em mais de 20 filmes, entre eles: Tinnitus, Pedro e Inês, Praça Paris e O Silêncio Entre Duas Canções, com o qual foi premiada como Melhor Atriz no ShortCutz Viseu. Joana foi eleita “uma das belezas do cinema europeu”, juntamente com a atriz francesa Léa Seydoux, também morou em Berlim, onde atuou no Cinema Alemão.



Joana é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. Em entrevista ao Caderno ela fala sobre projetos, a novela Mania de Você e sua personagem Filipa.

CE - Você construiu uma carreira sólida aqui no Brasil e em Portugal. Qual é a maior dificuldade como artista vivenciar essa distância entre os dois países?

JDV - Diria que o desafio de trabalhar em vários países é a gestão de datas para poder estar em país X num projeto numa janela de tempo, e em país Y em outro período. Ou seja, a gestão da conciliação. Mas, eu gosto de trabalhar em territórios e línguas diferentes. Gosto de me mover por conta do trabalho. Cresci assim, nesse movimento. O cinema me deu o grande privilégio e oportunidade de conhecer muitos territórios e também diversas linguagens artísticas.

CE - Você nasceu no Brasil (Maranhão), foi para Portugal, depois voltou para aqui, viveu na Bahia, Rio de Janeiro, depois de volta a Portugal, Paris... O que essas vivências/experiências contribuíram para a sua formação como pessoa e artista?

JDV - Contribuem muito para uma abertura de mentalidade. São experiências muito diversas e obviamente muito enriquecedoras tanto pessoal como profissionalmente. Acho que também me ensinaram a não julgar os outros, os mercados, simplesmente observar e entender as diferenças. Essa postura me interessa na vida, a liberdade de não julgar o próximo. O ser aberta ao novo, ao desconhecido.

CE - Você está no elenco de Mania de Você e novela é um trabalho mais longo. Como tem sido esse período vivendo direto aqui no Brasil?

JDV - Tem sido muito bom e não é uma novidade esse período longo, porque passei vários anos na infância / adolescência no Brasil, e também na fase adulta por motivos profissionais. Como quando filmei em São Paulo o filme Tinnitus (que protagonizei) e logo em seguida comecei a gravar a novela



Éramos Seis, por exemplo, também foi um período longo pela junção dos dois projetos. Ou como quando protagonizei o "Praça Paris" filme de Lúcia Murat e tinha vindo do Recife onde estava fazendo outro longa de Renata Belo Pinheiro, os dois trabalhos foram seguidos, e passei um longo período entre Pernambuco e Rio.

CE - Você volta para Portugal assim que acabar a novela?

JDV - Não necessariamente. Vai depender dos projetos futuros em ambos os países. Minha vontade é continuar gerindo a permanência nos dois países, continuando essa ponte área de sempre.

CE - Filipa é uma personagem que apesar das atitudes erradas é compreensível a mágoa dela. Foi difícil construir essa personagem? Qual foi a maior dificuldade?

JDV - O maior desafio é ser uma obra aberta, sendo necessário manter a abertura para encaixar novas características da personagem, novas ações dela na construção inicial. Ao contrário do cinema e do teatro em que é sabido desde o inicio a totalidade do roteiro e do arco dramaturgico da personagem, em novela você vai entendendo aos poucos e construindo continuamente.

CE - O que vc tem escutado do público sobre a Filipa? Você sente que o público feminino compreende mais ela do que o masculino?

JDV - Recebo muito carinho do público, as pessoas estâo envolvidas com a personagem e com a historia no geral.

CE - Você tem alguma característica da Filipa? Se sim, o que seria?

JDV - A atenção e cuidado com os outros, o interesse pelas pessoas, creio que sim. Por ela ser da area da saúde, fisioterapeuta sabe ler as pessoas, se preocupa com elas. E eu pela minha profissão e personalidade, ambas somos atentas ao próximo.

CE - Você também é diretora. Tem algum projeto dos sonhos? Algo que gostaria muito de fazer como diretora?

JDV - Sim, me formei em direção de cinema em Paris, dirigi curta metragem, documentário, teledisco, video arte e criei performances ligadas à instalação de video e movimento. O trabalho fisico é muito importante na minha pesquisa. Quero continuar dirigindo cinema e criando nas artes performativas. Meu desejo é criar mais os meus projetos autorais, conseguir conciliar os trabalhos enquanto intérprete e diretora.

CE - Existe uma preferência por cinema ou TV?

JDV - Comecei pelo teatro e dança aos 8 anos, e cinema a partir dos 14. Então, a minha base, a minha escola é essa. A TV veio depois, e exige eficácia, agilidade emocional e mental e um grande poder de lidar com a frustração, pois o ritmo é bem acelerado, e por isso é desafiador.



Mas para ter tempo de pairar sobre as ideias, refletir e desenvolve-las de forma mais aprofundada, para a criação de uma obra total, o cinema tem o tempo necessário. E esse tempo é precioso, o da criação, algo que valorizo muito

CE - Você tem uma imagem muito discreta. Quem é a Joana longe do trabalho?

JDV - Alguém que gosta de viajar, de música , de esporte, de artes plásticas, de natureza, de fotografar, de pintar. Enfim, são muitas coisas. Todos nós somos sempre múltiplos.

CE - O que você gostaria de realizar na sua vida pessoal, para além da questão profissional?

JDV - Saúde fisica, emocional, mental e espiritual é necessário para tudo fluir bem, e isso é muita coisa já (todos). Poder equilibrar todos esses aspetos. Além disso, gostaria de poder continuar viajando, descobrindo, e tenho encontros felizes na vida com pessoas afetuosas que me engrandecem, onde a troca me ensina.