Destaque B+: Mila Carmo, de Família é Tudo, celebra carreira e cita suas referências

Correio B

O Dia Mundial da Pizza foi na quarta-feira (10/7), mas é bem difícil alguém recusar uma fatia hoje, amanhã ou em qualquer data; veja porque é importante o uso de ingredientes naturais para prepará-las e aprenda receitas bem práticas, da massa aos molhos

Marguerita, calabresa, portuguesa, frango com catupiry, palmito ou até de estrogonofe, bacalhau e fungi. O Dia Mundial da Pizza foi na quarta-feira (10), mas dificilmente alguém vai reclamar se encontrá-la na mesa hoje, amanhã ou em qualquer data. Portanto, vamos de pizza neste fim de semana, aprendendo, inclusive, a prepará-las com ingredientes naturais.

A pizza carrega, sem exagero, parte da história do Brasil. A primeira pizzaria no País foi inaugurada em 1910, no Bairro do Brás, em São Paulo. A receita, trazida por imigrantes italianos na época do café, ganhou popularidade e recebeu um toque único com os ingredientes locais. Para se deliciar sem moderação ou culpa, a nutricionista e professora Paloma Popov dá dicas de como harmonizar a pizza com uma alimentação saudável e balanceada.

Para preparar uma pizza saudável, Paloma recomenda optar por ingredientes naturais, a começar pelo molho de tomate caseiro, evitando os conservantes e aditivos dos molhos industrializados.

“Uma boa pedida é escolher uma massa integral ou de fermentação natural para aumentar o valor nutricional”, indica a nutricionista, uma vez que, por tradição, a pizza comum é feita com massa fermentada, semelhante à massa de pão.

Quanto ao recheio, a dica é “usar queijos magros, como ricota ou muçarela de búfala, e adicionar vegetais frescos: espinafre, rúcula, tomate, pimentão, abobrinha e berinjela. Proteínas magras, como frango grelhado ou atum, também são ótimas opções. Para finalizar, ervas frescas, como manjericão, orégano e alecrim, podem dar um toque especial”, destaca.

CASEIRO E SUPERIOR

Segundo a nutricionista, o ideal é evitar os ultraprocessados, encontrados na maioria das pizzas. Nessa lista,

entram embutidos como a calabresa, o presunto e o pepperoni.

“Há alternativas como carne e frango desfiados e ingredientes preparados de forma caseira. Frango desfiado, milho e a clássica pizza marguerita, que leva queijo, tomate e manjericão, são excelentes escolhas para uma alimentação mais equilibrada”, explica.

MUDAR PARA MELHOR

Para reduzir o teor calórico da pizza sem comprometer o sabor, Paloma recomenda investir em cada processo focado no mais natural possível. É o caso dos molhos de tomate industrializados, que contêm amido, conservantes e corantes, diminuindo a qualidade da pizza.

“Um molho caseiro feito com tomates frescos e temperos naturais, como alho e manjericão, oferece um sabor superior e melhor valor nutricional”, afirma.

TOFU

Os queijos, embora sejam processados, podem ser utilizados com moderação e com atenção para o índice de gordura de cada um, alerta a professora de nutrição.

“Queijos mais amarelos como muçarela, prato, provolone e cheddar são mais gordurosos. Já o queijo minas, por exemplo, é menos gorduroso e usado em pizzas com combinações interessantes, como queijo minas com rapadura ou melado de cana. A muçarela é o queijo mais tradicional para pizza por seu derretimento perfeito e o bonito dourado que proporciona”, diz Paloma.

Para as pizzas vegetarianas e veganas, a nutricionista recomenda diferentes tipos de queijos, sendo o tofu uma boa alternativa. Segundo ela, as invenções são diversas e podem ser nutritivas, combinadas com ingredientes como brócolis, alho, abobrinha e berinjela.

Sobre a quantidade, Paloma destaca que a pizza está associada a um momento prazeroso, de reunião com a família e amigos, sendo a porção ideal aquela que satisfaz a fome sem exageros.

“A pizza já remete à ideia de comemoração, seja de um evento específico ou não. Essa é, para mim, a tradição mais especial de comer pizza”, comenta a nutricionista.