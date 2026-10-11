Dia das Crianças (12/10): Panquecas Coloridas são opções criativas para surpreender a criançada

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De Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idades

O Dia das Crianças cai na segunda-feira (12), garantindo um fim de semana prolongado para quem quer aproveitar o tempo com a família. E, como cinema continua sendo um dos programas mais divertidos para reunir gerações, a boa notícia é que não faltam opções, tanto nas salas quanto no streaming.



Das aventuras dos brinquedos mais famosos da Pixar ao retorno dos Vingadores, passando pela brasileiríssima Galinha Pintadinha, há histórias para os pequenos, os adolescentes e até para os adultos que não resistem a uma boa dose de nostalgia.

Se me permitem palpitar, aqui vão seis filmes para entrar no clima do feriadão, lembrando que nem toda aventura familiar é necessariamente indicada para todas as idades.

Toy Story 5 — Disney+

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e os brinquedos que conquistaram diferentes gerações estão de volta, desta vez enfrentando um adversário bastante contemporâneo: a tecnologia. A chegada de um tablet à vida de Bonnie ameaça deixar os brinquedos tradicionais de lado, numa disputa que não poderia ser mais atual.



Afinal, como convencer uma criança a brincar quando as telas oferecem tantas distrações? A Pixar recupera seus personagens mais queridos para discutir justamente a importância da imaginação e das brincadeiras. E, de quebra, oferece aos adultos a oportunidade de reencontrar velhos amigos. Já disponível no Disney+.

O Mandaloriano e Grogu — Disney+

É praticamente impossível resistir ao pequeno Grogu, carinhosamente conhecido como Baby Yoda, que conquistou o público de Star Wars muito além dos fãs tradicionais da saga. Depois do sucesso da série The Mandalorian, Pedro Pascal retorna como Din Djarin, agora numa aventura cinematográfica ao lado de seu inseparável protegido.



Com ação, criaturas fantásticas e a relação de afeto entre os dois personagens, o filme oferece uma nova porta de entrada para uma galáxia muito, muito distante. Também está disponível no Disney+.

Vingadores: Ultimato — Cinemas

Os super-heróis da Marvel voltaram às telonas com o relançamento de Vingadores: Ultimato, de 2019, um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema. É a oportunidade de rever, na tela grande, o confronto definitivo contra Thanos e o encerramento de uma etapa histórica do Universo Cinematográfico Marvel.



Para os adolescentes que cresceram acompanhando os heróis, a experiência ganha outra dimensão no cinema. Vale lembrar, porém, que o filme tem mais de três horas de duração, cenas intensas de ação e classificação indicativa de 14 anos. Não é uma aventura para os pequenos.

De Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idades - Divulgação

Galinha Pintadinha – O Filme — Cinemas

Uma das personagens brasileiras mais queridas das crianças finalmente chegou às telas de cinema. Depois de conquistar milhões de famílias com suas músicas e vídeos, a Galinha Pintadinha ganhou seu primeiro longa-metragem, lançado em 1º de outubro.



É uma opção especialmente interessante para os menores, que agora podem acompanhar sua personagem favorita numa experiência diferente, com a magia da sala escura e da tela gigante. Como destacamos na coluna da semana passada, a trajetória da Galinha Pintadinha é também uma história impressionante de sucesso da animação brasileira, que começou na internet e se transformou em um fenômeno infantil.

Um Tio Quase Perfeito 3 — Cinemas

Marcus Majella retorna como Tony, o tio divertido e atrapalhado que conquistou o público em 2017. Só que os tempos mudaram. Os sobrinhos cresceram, estão mais independentes e já não precisam tanto dele, uma situação que deixa Tony bastante perdido.



Tudo muda quando uma bebê é deixada à sua porta, obrigando a família a se reunir novamente para enfrentar uma confusão inesperada. A comédia brasileira também marca o reencontro do público com os jovens atores da franquia, entre eles Julia Svacinna, que tinha apenas 11 anos no primeiro filme e agora está com 21. Uma história sobre família, crescimento e os laços que sobrevivem à passagem do tempo. Estreou nesta quinta-feira (8).

As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica — Cinemas

Para quem gosta de aventuras no estilo Indiana Jones, mas em versão animada, Tadeo Jones está de volta. O arqueólogo atrapalhado, acompanhado de Sara e seus inseparáveis amigos, acaba envolvido em uma nova confusão depois de despertar acidentalmente um antigo feitiço.



O resultado é uma viagem cheia de mistérios, perigos e situações absurdas, com o humor característico da franquia espanhola. A animação também chegou aos cinemas nesta quinta-feira (8) e é uma opção para crianças um pouco maiores, com classificação indicativa de 10 anos.

Com tantas opções, o desafio será escolher apenas um. E, para as famílias com crianças de idades diferentes, talvez a solução seja mesmo aproveitar os três dias de feriado para mais de uma sessão. Afinal, o Dia das Crianças também pode ser uma ótima desculpa para os adultos recuperarem um pouco da própria infância.