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Dia das Crianças (12/10): Panquecas Coloridas são opções criativas para surpreender a criançada

No dia delas, diversão e sabor à mesa com uma sugestão para a criançada cozinhar e se divertir com a família

Flavia Viana

Flavia Viana

11/10/2026 - 10h30
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O Dia das Crianças é uma oportunidade de celebrar a alegria, a criatividade e os pequenos momentos que se transformam em grandes lembranças. E que tal aproveitar a data para reunir a família na cozinha e preparar uma receita divertida, colorida e cheia de sabor? Além de estimular a imaginação dos pequenos, cozinhar juntos é uma maneira deliciosa de compartilhar experiências e despertar o interesse das crianças pelos alimentos.

Para deixar a comemoração ainda mais especial, o Divino Fogão ensina a preparar uma panqueca colorida, que promete conquistar a criançada pelo visual e pelo sabor. Uma receita prática e criativa para transformar a hora da refeição em uma verdadeira brincadeira gastronômica. Quer aprender a fazer essa delícia em casa? Confira o passo a passo e entre nessa aventura de cores e sabores!
 

PANQUECAS COLORIDAS

Ingredientes:

  • 1 xícara de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de leite
  • 1 ovo
  • 1/2 cenoura, espinafre e beterraba pequena cozidas.
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1/2 colher de chá de fermento químico
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa lisa e homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque pequenas porções da massa e doure dos dois lados. Sirva em seguida.

 

Pet Correio B+

Mudanças na pele e nos pelos estão entre primeiros sinais de envelhecimento nos pets

Além do aparecimento da pelagem branca, ressecamento e sensibilidade podem aumentar; chegada da nova fase exige adaptação dos cuidados

10/10/2026 14h00

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Mudanças na pele e nos pelos estão entre primeiros sinais de envelhecimento nos pets

Mudanças na pele e nos pelos estão entre primeiros sinais de envelhecimento nos pets Foto: Divulgação

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Não existe uma regra que determine a idade em que os pets são considerados idosos, uma vez que o envelhecimento depende de porte, genética e estilo de vida. As mudanças na pelagem costumam ser um dos sinais mais visíveis, porém, não se limitam ao aparecimento de fios brancos: a pele tende a ficar mais seca e fina, enquanto os pelos podem perder brilho, densidade e maciez.

As alterações ocorrem devido à renovação celular, que pode se tornar mais lenta, assim como a diminuição na produção da barreira lipídica e as mudanças no ciclo folicular. Além dos resultados visíveis, a pele pode ficar mais sensível e o crescimento dos pelos, mais lento.

“O pet idoso pode apresentar uma barreira cutânea mais delicada e uma capacidade de recuperação menor. Banhos excessivos, produtos muito detergentes, água muito quente e principalmente secagens muito quentes podem remover excessivamente a proteção lipídica natural e favorecer ressecamento, sensibilidade e desequilíbrio da microbiota cutânea”, explica a médica-veterinária Nathália Starek, CEO da Vidaá Care.

Portanto, é necessário adaptar a rotina de higiene para garantir a saúde e o bem-estar integral. A frequência de banhos depende de cada animal, visto que alguns podem precisar de protocolos terapêuticos mais frequentes, enquanto outros podem tomar banhos de imersão mais espaçados.

Nos intervalos, a rotina de skincare deve seguir de acordo com as características individuais, com limpeza a seco e aplicação de séruns específicos.

“O maior erro é continuar fazendo tudo exatamente como quando o animal era jovem, ou ir ao extremo oposto e deixar de cuidar da pele porque ele envelheceu. O ideal é adaptar o cuidado para uma rotina com menos estresse e mais conforto, com produtos adequados, movimentos delicados e respeito aos limites de cada pet”, orienta Nathália.

A médica-veterinária destaca que nem toda alteração na pele e nos pelos são causadas pelo avanço da idade. Queda excessiva, alopecia, coceira, descamação intensa, odor ou mudanças abruptas na pelagem podem sinalizar também questões metabólicas, nutricionais ou hormonais, e devem ser investigadas.

Saúde integral

Além dos cuidados tópicos, cuidar do animal idoso exige um olhar integral. Sinais sutis como hesitação ao subir em sofás, dificuldade para se levantar e falta de disposição para passeios costumam ser atribuídos à “coisas da idade”, mas podem indicar dor e problemas articulares, por exemplo. 

Já a insegurança em ambientes escuros, esbarrões, dificuldade para encontrar objetos ou hesitação diante de degraus podem significar questões na visão. “Mudanças de sono, apetite, consumo de água, peso, disposição, interação social e comportamento merecem atenção. Nem tudo é simplesmente velhice e muitas mudanças físicas e de comportamento são condições que precisam ser diagnosticadas e tratadas para dar mais qualidade de vida”, afirma Nathália.

Além disso, a alimentação se torna ainda mais importante para os pets idosos. Isso porque o metabolismo e, consequentemente, a necessidade energética mudam. Paralelamente, a manutenção da massa muscular e do peso requerem mais atenção à qualidade das proteínas e ao aporte adequado de gorduras, fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes.

“A alimentação não deve ser pensada apenas como ‘encher o potinho’. Ela faz parte do cuidado diário e influencia na saúde intestinal e metabólica, na imunidade, na pele e na pelagem. O melhor alimento e complemento alimentar não é o que tem mais ingredientes, mas aquele que atende à necessidade daquele animal”, assinala Nathália.

Cinema Correio B+

Dia das Crianças: seis filmes para aproveitar o feriadão em família

De Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idades

10/10/2026 13h00

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De Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idades

De Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idades Foto: Divulgação

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O Dia das Crianças cai na segunda-feira (12), garantindo um fim de semana prolongado para quem quer aproveitar o tempo com a família. E, como cinema continua sendo um dos programas mais divertidos para reunir gerações, a boa notícia é que não faltam opções, tanto nas salas quanto no streaming.

Das aventuras dos brinquedos mais famosos da Pixar ao retorno dos Vingadores, passando pela brasileiríssima Galinha Pintadinha, há histórias para os pequenos, os adolescentes e até para os adultos que não resistem a uma boa dose de nostalgia.

Se me permitem palpitar, aqui vão seis filmes para entrar no clima do feriadão, lembrando que nem toda aventura familiar é necessariamente indicada para todas as idades.

Toy Story 5 — Disney+

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e os brinquedos que conquistaram diferentes gerações estão de volta, desta vez enfrentando um adversário bastante contemporâneo: a tecnologia. A chegada de um tablet à vida de Bonnie ameaça deixar os brinquedos tradicionais de lado, numa disputa que não poderia ser mais atual.

Afinal, como convencer uma criança a brincar quando as telas oferecem tantas distrações? A Pixar recupera seus personagens mais queridos para discutir justamente a importância da imaginação e das brincadeiras. E, de quebra, oferece aos adultos a oportunidade de reencontrar velhos amigos. Já disponível no Disney+.

O Mandaloriano e Grogu — Disney+

É praticamente impossível resistir ao pequeno Grogu, carinhosamente conhecido como Baby Yoda, que conquistou o público de Star Wars muito além dos fãs tradicionais da saga. Depois do sucesso da série The Mandalorian, Pedro Pascal retorna como Din Djarin, agora numa aventura cinematográfica ao lado de seu inseparável protegido.

Com ação, criaturas fantásticas e a relação de afeto entre os dois personagens, o filme oferece uma nova porta de entrada para uma galáxia muito, muito distante. Também está disponível no Disney+.

Vingadores: Ultimato — Cinemas

Os super-heróis da Marvel voltaram às telonas com o relançamento de Vingadores: Ultimato, de 2019, um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema. É a oportunidade de rever, na tela grande, o confronto definitivo contra Thanos e o encerramento de uma etapa histórica do Universo Cinematográfico Marvel.

Para os adolescentes que cresceram acompanhando os heróis, a experiência ganha outra dimensão no cinema. Vale lembrar, porém, que o filme tem mais de três horas de duração, cenas intensas de ação e classificação indicativa de 14 anos. Não é uma aventura para os pequenos.

De Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idadesDe Toy Story à Galinha Pintadinha, estreias e reencontros nas telas oferecem diversão para crianças de diferentes idades - Divulgação

Galinha Pintadinha – O Filme — Cinemas

Uma das personagens brasileiras mais queridas das crianças finalmente chegou às telas de cinema. Depois de conquistar milhões de famílias com suas músicas e vídeos, a Galinha Pintadinha ganhou seu primeiro longa-metragem, lançado em 1º de outubro.

É uma opção especialmente interessante para os menores, que agora podem acompanhar sua personagem favorita numa experiência diferente, com a magia da sala escura e da tela gigante. Como destacamos na coluna da semana passada, a trajetória da Galinha Pintadinha é também uma história impressionante de sucesso da animação brasileira, que começou na internet e se transformou em um fenômeno infantil.

Um Tio Quase Perfeito 3 — Cinemas

Marcus Majella retorna como Tony, o tio divertido e atrapalhado que conquistou o público em 2017. Só que os tempos mudaram. Os sobrinhos cresceram, estão mais independentes e já não precisam tanto dele, uma situação que deixa Tony bastante perdido.

Tudo muda quando uma bebê é deixada à sua porta, obrigando a família a se reunir novamente para enfrentar uma confusão inesperada. A comédia brasileira também marca o reencontro do público com os jovens atores da franquia, entre eles Julia Svacinna, que tinha apenas 11 anos no primeiro filme e agora está com 21. Uma história sobre família, crescimento e os laços que sobrevivem à passagem do tempo. Estreou nesta quinta-feira (8).

As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica — Cinemas

Para quem gosta de aventuras no estilo Indiana Jones, mas em versão animada, Tadeo Jones está de volta. O arqueólogo atrapalhado, acompanhado de Sara e seus inseparáveis amigos, acaba envolvido em uma nova confusão depois de despertar acidentalmente um antigo feitiço.

O resultado é uma viagem cheia de mistérios, perigos e situações absurdas, com o humor característico da franquia espanhola. A animação também chegou aos cinemas nesta quinta-feira (8) e é uma opção para crianças um pouco maiores, com classificação indicativa de 10 anos.

Com tantas opções, o desafio será escolher apenas um. E, para as famílias com crianças de idades diferentes, talvez a solução seja mesmo aproveitar os três dias de feriado para mais de uma sessão. Afinal, o Dia das Crianças também pode ser uma ótima desculpa para os adultos recuperarem um pouco da própria infância.

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