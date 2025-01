Em alguns municípios do interior de Mato Grosso do Sul, os novos prefeitos... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Fernanda Mello - escritora brasileira

Sou avessa a equações, fórmulas e respostas certas.

Não gosto de nada definido.

Certezas não me calam”.

FELPUDA

Em alguns municípios do interior de Mato Grosso do Sul, os novos prefeitos trataram de fazer estardalhaço com máquinas e equipes fazendo limpeza pelas ruas da cidade. Tudo devidamente fotografado e filmado para postagens nas redes sociais. O detalhe é que muitos deles fizeram questão de acompanhar os serviços e alguns até fizeram poses, dando a impressão de que estavam “colocando a mão na massa”. A população espera, porém, que não sejam apenas ações de “limas novas”, mas se torne hábito e que os alcaides não fiquem só nos gabinetes.

Concurso

Até esta segunda-feira, estarão abertas as inscrições do concurso público para técnicos administrativos em Educação na Universidade Federal da Grande Dourados. São 61 vagas, sendo 38 para quem já concluiu até o Ensino Médio ou técnico e 23 para nível superior.

Mais

As inscrições devem ser feitas no portal da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec): https://concurso.fapec.org. A taxa de inscrição é de R$ 120 para cargos de nível médio e R$ 150 para nível superior.

Circulando

O governador em exercício José Carlos, o Barbosinha, está aproveitando esse período no comando político-administrativo de MS para cumprir extensa agenda de reuniões, visitas aos municípios e participações oficiais em eventos. Durante a campanha eleitoral, ele entrou firme no embate em Dourados para ajudar derrotar o adversário dos tucanos, que tentava a reeleição, e obteve sucesso. Prepara o terreno para 2026.

Elas

O projeto do novo Código Eleitoral poderá ser votado no primeiro trimestre deste ano. Ele institui reserva de 20% das cadeiras

no Legislativo para mulheres. Sua elaboração foi após a apresentação de 61 emendas, além das 83 que já tinham sido protocoladas. Em seu novo relatório, o senador Marcelo Castro prevê a reserva de 20% para candidaturas femininas nas câmaras federal e municipal e nas assembleias legislativas.

Sexagenário

O atual texto é composto por 205 páginas, que buscam consolidar em quase 900 artigos a legislação eleitoral – até então contemplada em diversas normas, entre elas o Código Eleitoral vigente e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O atual Código Eleitoral está próximo de completar 60 anos. Ele foi sancionado em 15 de julho de 1965, no início do regime militar, pelo então presidente Castelo Branco. O texto já sofreu várias alterações, entre elas as necessárias em razão da promulgação da Constituição Federal de 1988.

*Colaborou Tatyane Gameiro