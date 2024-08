Empreendedorismo B+: Empresária lidera crescimento no mercado de luxo circular no Brasil

Há mais de uma década, Kamilla Agacci Boing, formada em Direito, tomou uma decisão ousada que transformaria sua vida profissional. Deixando a carreira na advocacia, ela se lançou no empreendedorismo, fundando a Renovando Luxo, uma empresa especializada na compra e venda de artigos pessoais de luxo com curadoria e certificação de autenticidade.



Desde então, Kamilla tem enfrentado os desafios do mercado de moda circular no Brasil com determinação e visão estratégica. "Trabalhar com o mercado de segunda mão é fascinante, mas também desafiador. A autenticidade é a alma do nosso negócio, e garantir isso em cada peça é um trabalho minucioso", afirma.



Recentemente, a empresa observou um aumento significativo nas vendas em datas comemorativas. O Dia das Mães deste ano registrou um crescimento de 12% em relação ao ano passado, enquanto o Dia dos Namorados teve um impressionante aumento de 27%. Para Kamilla, esses números são reflexo de uma mudança no comportamento do consumidor, que tem buscado cada vez mais alternativas sustentáveis e de qualidade para presentear.



Em julho, a Renovando Luxo reativou sua submarca RL Pop, dedicada a comercializar peças mais acessíveis, mas com o mesmo padrão de curadoria e qualidade. "Estamos muito otimistas com o segundo semestre. A RL Pop é uma extensão da nossa missão de democratizar o acesso ao luxo, mantendo sempre a autenticidade e a qualidade como nossos pilares", comenta Kamilla.



No entanto, a empreendedora também destaca os desafios enfrentados no dia a dia, especialmente com a crescente sofisticação das falsificações. "Recebemos muitas peças falsas para avaliação. As clientes chegam com conversas, comprovantes de pagamento, e muitas vezes ficam chocadas ao descobrir que foram enganadas. Já vi bolsas Hermés com caixas e certificados falsos que, a olho nu, consegui identificar como falsificações", relata Kamilla.



O mercado de luxo de segunda mão no Brasil está em expansão, e a moda circular se consolida como a maior tendência dos próximos anos. Kamilla Agacci Boing está na vanguarda dessa transformação. Com uma combinação de expertise jurídica, paixão pela moda e um compromisso inabalável com a autenticidade, ela continua a redefinir o conceito de luxo e a fortalecer a confiança dos consumidores no mercado de segunda mão.