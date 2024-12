Especial B+: Quanto vale um passaporte italiano?

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Para muitos brasileiros, a obtenção da cidadania italiana é transformadora. Isso porque, segundo a Nostrali Cidadania Italiana, o passaporte italiano permite o livre acesso aos 27 países membros da União Européia, abrindo as portas para inúmeros benefícios, como educação de qualidade, do básico ao superior, com custos reduzidos ou até mesmo de forma gratuita, mais oportunidades de trabalho e renda, desenvolvimento socioeconômico e qualidade de vida.



Tudo isso sem a necessidade de vistos ou autorizações especiais, em nações como Portugal, Alemanha, Espanha e França, além da própria Itália.

O passaporte europeu também dá o direito a inúmeros benefícios sociais e de seguridade. Nos países do bloco, os cidadãos têm direito a sistemas de saúde pública de altíssima qualidade. Além disso, os programas de bem-estar social contribuem para um padrão de vida elevado.



As vantagens dos acordos que a UE mantém com outros países, também são extensíveis aos ítalo-descendentes com dupla cidadania que, por exemplo, podem viajar, a turismo ou negócios, para os Estados Unidos, Canadá e Austrália, sem a necessidade de vistos.

Benefícios econômicos para os brasileiros

A cidadania italiana representa um alívio na segurança econômica. Tomando como exemplo a própria Itália, estudos demográficos apontam para uma queda na população do país. Isso reflete em mais postos de trabalho em aberto, abrindo oportunidades em múltiplos setores, desde o turismo até a tecnologia, muitas vezes com salários significativamente mais altos do que os pagos no Brasil.

A dupla cidadania também beneficia a quem deseja empreender na Europa. É possível iniciar um novo negócio com menos burocracia e aproveitar de mercados consumidores bem estabelecidos, em economias melhor estruturadas. O passaporte europeu facilita o acesso a linhas de crédito e investimentos de instituições financeiras europeias, que tendem a oferecer condições mais atrativas para cidadãos reconhecidos da União Europeia.

Impacto econômico para a Itália

O crescente número de pedidos de reconhecimento da cidadania italiana por descendência também beneficiam os cofres italianos, com a arrecadação de taxas administrativas para emissão de documentos e impostos cobrados ao longo do processo. Estima-se que, somente em 2022, a arrecadação direta com esses processos tenha gerado mais de 16 milhões de euros aos cofres do governo italiano, a título de taxas consulares.

Além dessas taxas obrigatórias, muitos brasileiros que obtêm a cidadania acabam se mudando para a Itália. Ao viver e trabalhar no país, esses novos cidadãos pagam impostos sobre a renda, contribuições previdenciárias e outras taxas que aumentam a arrecadação do governo italiano. Além disso, ajudam a movimentar o comércio, serviços, turismo e contribuem de outras formas para impulsionar a economia local.

Tributação e retorno para a Itália

Brasileiros que se mudam para a Itália ou outro país da UE geram uma nova base de contribuintes para o sistema italiano. Embora alguns possam não residir permanentemente na Itália, ao possuírem um passaporte italiano podem, em algum momento, optar por viver no país, comprando imóveis, investindo em negócios ou participando de programas de previdência. Qualquer uma dessas iniciativas, além da possibilidade de trabalho no país, gera retorno para o governo italiano na forma de Imposto de Renda.

Quem tem cidadania italiana, é importante ressaltar, só paga impostos na Itália caso decida morar no país. Se permanecer com residência fixa no Brasil, sem negócios, investimentos, imóveis ou quaisquer outros bens na Itália, paga os tributos no Brasil, em real.