Expogrande terá show gratuito da banda Jota Quest

Ernest Hemingway escritor americano

Eu gosto de escutar.

Eu aprendi muito escutando cuidadosamente. A maioria das pessoas nunca escuta”.

FELPUDA

Siglas partidárias estão circulando tais quais satélites artificiais ao redor da administração do governador Eduardo Riedel. Todos querem se garantir nas próximas eleições e nem pensam em “sair de órbita”. Daí o por que de ter uma forte base aliada formada por esses partidos que, desde já, assumiram compromisso com a reeleição de Riedel. Caso alguns deles venham ameaçadoramente a desabar, acabarão caindo bem distante do tucano. E põe distância nisso!...

Busão

Na Cidade Universitária, uma novidade na volta às aulas: o início da circulação do Busão UFMS. O novo veículo proporciona mais conforto, espaço e acessibilidade, além de ser sustentável, ter botão de parada e acompanhamento em tempo real pelo aplicativo Sou UFMS.

Mais

As rotas estão disponíveis em ufms.br/aluno/transporte e integram a Prefeitura Universitária, no setor 4,

à Biblioteca Central, no setor 1, e à Reitoria, no setor 2, entre outros. O ônibus circula das 6h30min às 23h, de segunda-feira a sexta-feira.



Abre alas!

A presidente estadual do União Brasil, Rose Modesto, começará seu périplo cá por essas bandas no intuito de “vender a imagem” de Ronaldo Caiado como possível pré-candidato à Presidência da República. Ele é o atual governador de Goiás e foi fundador da União Democrática Ruralista, com vistas a assegurar direitos do agro na Assembleia Nacional Constituinte. Depois, voltou como um contraponto aos movimentos responsáveis por invasões de terra.

Convocadas

De nada adiantou a “esnobada” da CCR MS Vias na Câmara Municipal da Capital, não comparecendo a uma audiência pública. Por unanimidade, vereadores aprovaram não mais um convite, mas uma convocação para que representantes da empresa e da Agência Nacional de Transportes Terrestres compareçam àquela Casa para esclarecer alguns pontos sobre a atuação da concessionária que estão impactando a cidade.

Missão

O vice-governador Barbosinha acompanha as ações do Grupo de Trabalho da Polícia Civil, que tem a missão de diagnosticar, aprimorar e acelerar as investigações dos crimes praticados contra as mulheres, garantindo mais eficiência no atendimento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Ele foi secretário de Segurança Pública na administração do então governador Reinaldo Azambuja, tendo se licenciado à época

da cadeira de deputado para responder pelo cargo.

Colaborou tatyane gameiro

