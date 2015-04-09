Depois do imbróglio que envolveu o deputado estadual Rinaldo Modesto e o presidente do Tribunal de Contas, Waldir Neves, em atos de nepotismo cruzado, começou-se a desenrolar
o fio da meada. Agora, nomes de “pimpolhos”
e “pimpolhas”, com, digamos, pedigree, estão aparecendo nas redes sociais, até com o número do Diário Oficial que publicou a nomeação. E sai de baixo!
Ester Figueiredo
Felpuda
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Depois do imbróglio que envolveu o deputado estadual Rinaldo Modesto e o presidente do Tribunal de Contas, Waldir Neves, em atos de nepotismo cruzado, começou-se a desenrolar
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