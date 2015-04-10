Sobre a CPI da Enersul, o deputado Marquinhos Trad informou que 35 nomes estavam no “listão”. Já o deputado federal Elizeu Dionízio, que entrou na história, afirmou que são 60 os que foram contemplados com o mensalão. Sem trocadilho: foi um choque para aqueles que acharam que tinham escapado do curto-circuito. Sem trocadilho, novamente: O estado das figurinhas é de alta tensão. Afe!
Ester Figueiredo
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Sobre a CPI da Enersul, o deputado Marquinhos Trad informou que 35 nomes estavam no “listão”. Já o deputado federal Elizeu Dionízio, que entrou na história, afirmou que são 60 os que foram contemplados com o mensalão. Sem trocadilho: foi um choque para aqueles que acharam que tinham escapado do curto-circuito. Sem trocadilho, novamente: O estado das figurinhas é de alta tensão. Afe!
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