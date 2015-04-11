Nas rodinhas de conversa em corredores dos poderes, há quem garanta que parentes de alguns vereadores de Campo Grande também estariam nomeados em cargos aqui e acolá. Assim, o nepotismo cruzado não seria, dizem, uma exclusividade apenas da Assembleia Legislativa de MS
e do Tribunal de Contas. A conferir.
Ester Figueiredo
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Nas rodinhas de conversa em corredores dos poderes, há quem garanta que parentes de alguns vereadores de Campo Grande também estariam nomeados em cargos aqui e acolá. Assim, o nepotismo cruzado não seria, dizem, uma exclusividade apenas da Assembleia Legislativa de MS
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