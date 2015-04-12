O assunto desperta polêmicas acaloradas, mas encontra amplo respaldo na opinião pública. Há dois anos, pesquisa feita pelo instituto MDA, sob encomenda da CNT, mostrou que 93% dos entrevistados eram favoráveis à redução da maioridade dos atuais 18 para 16 anos. Em verdade, a sociedade está revoltada e cansada de ver tantos crimes, desde simples roubos a assassinatos bárbaros, ficarem totalmente impunes. Assim não dá!
Ester Figueiredo
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O assunto desperta polêmicas acaloradas, mas encontra amplo respaldo na opinião pública. Há dois anos, pesquisa feita pelo instituto MDA, sob encomenda da CNT, mostrou que 93% dos entrevistados eram favoráveis à redução da maioridade dos atuais 18 para 16 anos. Em verdade, a sociedade está revoltada e cansada de ver tantos crimes, desde simples roubos a assassinatos bárbaros, ficarem totalmente impunes. Assim não dá!
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