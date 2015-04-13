O chefe da Casa Civil, Sérgio de Paula, é visto com frequência na Assembleia Legislativa de MS, visitando gabinetes dos representantes de diversos partidos. É claro que o teor das conversas não é revelado, nem por decreto. Mas, como lá é uma Casa política, uns fingem que se trata de um encontro de cortesia, e outros acreditam que é. Simples, assim!
Ester Figueiredo
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O chefe da Casa Civil, Sérgio de Paula, é visto com frequência na Assembleia Legislativa de MS, visitando gabinetes dos representantes de diversos partidos. É claro que o teor das conversas não é revelado, nem por decreto. Mas, como lá é uma Casa política, uns fingem que se trata de um encontro de cortesia, e outros acreditam que é. Simples, assim!
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