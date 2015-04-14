Há quem garanta que o ninho não está, assim, tão arrumado como se pensa, quando o assunto gira em torno das eleições do próximo ano para a Prefeitura de Campo Grande. Tem mais gente de olho na cadeira cobiçada do que se pensava. Como diria vovó: “Para esse tipo de fogueira, o que não falta é lenha!”. E sai de baixo!
Ester Figueiredo
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Há quem garanta que o ninho não está, assim, tão arrumado como se pensa, quando o assunto gira em torno das eleições do próximo ano para a Prefeitura de Campo Grande. Tem mais gente de olho na cadeira cobiçada do que se pensava. Como diria vovó: “Para esse tipo de fogueira, o que não falta é lenha!”. E sai de baixo!
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