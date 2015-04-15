Há quem diga que ao afirmar, para defender a família, que estaria havendo fogo amigo no partido, parlamentar não só passou recibo, como deixou claro que o ninho vem mesmo enfrentando problemas internos. Irritados, colegas da legenda têm dito que, com um líder assim, não precisam nem de adversário.
Só!
Ester Figueiredo
Felpuda
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Há quem diga que ao afirmar, para defender a família, que estaria havendo fogo amigo no partido, parlamentar não só passou recibo, como deixou claro que o ninho vem mesmo enfrentando problemas internos. Irritados, colegas da legenda têm dito que, com um líder assim, não precisam nem de adversário.
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