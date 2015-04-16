Começa a despertar atenção, a quem de direito, a informação de que pessoas, que nem sequer são nomeadas, estariam ‘‘despachando’’ nos gabinetes de certo poder. O risco de haver acesso a documentos oficiais, o que é irregular, é muito grande. Pelo jeito, vem dor de cabeça por aí. A conferir.
Ester Figueiredo
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Começa a despertar atenção, a quem de direito, a informação de que pessoas, que nem sequer são nomeadas, estariam ‘‘despachando’’ nos gabinetes de certo poder. O risco de haver acesso a documentos oficiais, o que é irregular, é muito grande. Pelo jeito, vem dor de cabeça por aí. A conferir.
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