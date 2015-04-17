O Ministério Público de MS está pegando que só no pé – e com razão – de diversas repartições públicas, em defesa da boa gestão do dinheiro que o contribuinte paga em impostos. No entanto, há cobranças para que a mesma fiscalização se estenda a certas entidades representativas, como associações e federações, cujos dirigentes, dizem, estariam nadando de braçada. Sei não...
Ester Figueiredo
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O Ministério Público de MS está pegando que só no pé – e com razão – de diversas repartições públicas, em defesa da boa gestão do dinheiro que o contribuinte paga em impostos. No entanto, há cobranças para que a mesma fiscalização se estenda a certas entidades representativas, como associações e federações, cujos dirigentes, dizem, estariam nadando de braçada. Sei não...
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