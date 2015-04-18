A estratégia do governo Dilma Rousseff, para tentar sair da corda bamba, continua baseada no método muito utilizado pelo PT: negociações de apoio, utilizando o inconcebível toma-lá-dá-cá. Isso, sem qualquer limite. Assim, cargos e mais cargos, até mesmo em funções importantes, vêm sendo distribuídos. O que interessa é manter-se no poder. O que paga a conta? O meu, o seu, o nosso dinheirinho. Afe!
Ester Figueiredo
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A estratégia do governo Dilma Rousseff, para tentar sair da corda bamba, continua baseada no método muito utilizado pelo PT: negociações de apoio, utilizando o inconcebível toma-lá-dá-cá. Isso, sem qualquer limite. Assim, cargos e mais cargos, até mesmo em funções importantes, vêm sendo distribuídos. O que interessa é manter-se no poder. O que paga a conta? O meu, o seu, o nosso dinheirinho. Afe!
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