Muita gente esperneando que só, porque até agora não conseguiu “boquinha” tão almejada, lá pelas bandas do Paço Municipal de Campo Grande. A revolta é tão, mas tão grande, que os “eternos amigos” não estão poupando o agora cabeça coroada e usam as mídias sociais para criticá-lo, sem dó nem piedade. Até parece o filme “Esqueceram de Mim 2”. Ah, o poder!
Ester Figueiredo
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Muita gente esperneando que só, porque até agora não conseguiu “boquinha” tão almejada, lá pelas bandas do Paço Municipal de Campo Grande. A revolta é tão, mas tão grande, que os “eternos amigos” não estão poupando o agora cabeça coroada e usam as mídias sociais para criticá-lo, sem dó nem piedade. Até parece o filme “Esqueceram de Mim 2”. Ah, o poder!
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