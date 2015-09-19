Petista de carteirinha tem confidenciado aos amigos a sua decepção com o governo e com o PT, afirmando que a única saída é a renúncia da presidente. Mas, antes que isso aconteça, seria preciso neutralizar o presidente da Câmara, para que “a emenda não saia pior que o soneto”. Isso porque, companheiros acreditam que Eduardo Cunha na Presidência seria o que se pode chamar de “nitroglicerina pura”. Sei não...
Ester Figueiredo
Felpuda
Felpuda
Felpuda
Felpuda
Paginação
Petista de carteirinha tem confidenciado aos amigos a sua decepção com o governo e com o PT, afirmando que a única saída é a renúncia da presidente. Mas, antes que isso aconteça, seria preciso neutralizar o presidente da Câmara, para que “a emenda não saia pior que o soneto”. Isso porque, companheiros acreditam que Eduardo Cunha na Presidência seria o que se pode chamar de “nitroglicerina pura”. Sei não...
Diálogo
Operação das autoridades policiais em município do interior de Mato Grosso... Leia na coluna de hoje
Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (06/02)
06/02/2025 00h01
Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado
Diálogo
Assim como ocorreu nas eleições passadas, quando muitos aposentados pelas... Leia na coluna de hoje
Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (31/01)
31/01/2025 00h01
Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado
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